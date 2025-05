Die Wahl beim neuen Firmenwagen fällt oft nicht leicht. Diesel? Elektrisch? Kombi? In unserer Übersicht haben wir von allem etwas. Das sind die besten Dienstwagen!

An Dienstwagen werden verschiedene Anforderungen gestellt. Sie sollen steuerlich günstig, komfortabel und langstreckentauglich sein. Wir zeigen die besten Firmenwagen hier in der Bildergalerie.

Diese Dienstwagen empfehlen wir

In den Firmenwagen-Flotten spielen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nach wie vor eine wichtige Rolle. Auf langen Dienstreisen punkten moderne Turbodiesel mit Effizienz und Reichweite, während teilelektrische Hybridmodelle (hier unsere Dienstwagen-Empfehlungen) eine überlegenswerte Alternative sein können, speziell die bei der Privatnutzung nach wie vor steuerbegünstigten Plug-in-Hybride (alle Vorteile hier erklärt). Aber auch rein elektrische Dienstwagen (hier unsere Empfehlungen) haben ihren Reiz und bieten Vorteile (von elektrischen Dienstwagen). Wer eine Kaufempfehlung für den nächsten Firmenwagen (das bei der Nutzung beachten) sucht, ist bei diesem Ratgeber der AUTO ZEITUNG genau richtig.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Unsere Dienstwagen-Empfehlungen sind langstreckentauglich, komfortabel und bieten zum Teil üppigen Stauraum – kurz: Wir zählen sie zu den besten Firmenwagen. Mit dabei sind unter anderem Limousinen der oberen Mittelklasse sowie Kombis und SUV der Kompakt- und Mittelklasse. Die Bildergalerie zeigt zwölf Fahrzeuge, darunter typische Marken wie Audi, BMW, Mercedes und Volkswagen, aber auch Autos, die nicht sofort in den Sinn kommen, die wir als Firmenwagen (so versteuern) guten Gewissens empfehlen können. Wichtig: Fahrtenbuch nicht vergessen.

Der Audi A6 Avant (2025) im Fahrbericht (Video):

Alfa Romeo Tonale

Mit etwas Extravaganz – zumindest aber sportlich-schick – ist man mit dem langstreckentauglichen Alfa Romeo Tonale unterwegs. Das italienische Kompakt-SUV bietet reichlich Platz im Innenraum und eine angenehm hohe Sitzposition. Fahrdynamisch ist es auf der Höhe der Zeit: Dank agiler Motoren, direkter Lenkübersetzung, sportlich-straffer Federung und geringer Seitenneigung sorgen zügige Fahrten durch kurvenreiches Terrain für viel Fahrspaß.

Neben einem 1,6-l-Turbobenziner mit wahlweise 130 PS (96 kW) oder 160 PS (118 kW) sind auch ein 1,6-l-Turbodiesel sowie ein Plug-in-Hybrid mit 1,3-l-MultiAir-Triebwerk und 90-kW-E-Motor (122 PS) im Programm. Mit dem empfehlenswerten Plug-in-Hybrid soll man bis zu 63 km rein elektrisch zurücklegen können. Doch spätestens ab 135 km/h meldet sich der Verbrenner zum Dienst. Während die Benziner über eine Siebenstufen-Automatik verfügen, kommen der Diesel und der Plug-in-Hybrid serienmäßig im Sechsstufen-Automatik. Letzterer hat stets das Allradsystem Q4 an Bord.

Empfohlene Modelle 1.6 VGT-D 1.3 T MultiAir Q4 Hubraum (cm3) 1598 1332 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – 90 / 122 Hybrid-Batterie – 12 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 96 / 130 132 / 180 Drehmoment (Nm) 320 k.A. 0-100 km/h (s) 10,9 6,2 Höchstgeschw. (km/h) 194 206 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 5,3 l (D) 1,3 l (S) + 18,5 kWh CO2 (g/km) 140 30 E-Reichweite (km) – 63 Preis (€) 40.000 51.600 Audi A6 Avant Parallel zum neuen vollelektrischen Audi A6 e-tron gibt es den A6 auch weiterhin noch in der bekannten Ausführung. Besonders als Kombi Avant bietet er viel Raum und guten Komfort. Die umfangreiche Ausstattung und die funktionalen Assistenzsysteme erleichtern gerade auf langen Reisen das Fahren. Wer auch elektrisch unterwegs sein will, zum Beispiel im City-Bereich, sollte einen der beiden Plug-in-Hybride (299 PS/220 kW oder 367 PS/270 kW) wählen. Für häufige Langstreckenfahrten eignet sich einer der sparsamen TDI. Unsere Empfehlung gilt dem V6 TDI mit 245 PS (180 kW). Nützliche Sonderausstattung: das adaptive Fahrwerk (1130 €). Empfohlene Modelle 45 TDI quattro 50 TFSI e quattro Hubraum (cm3) 2967 1984 Hybrid-E-Motor (kW/PS) Mildhybrid 105 / 143 Hybrid-Batterie – 14,4 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 180 / 245 220 / 299 Drehmoment (Nm) 500 450 0-100 km/h (s) 6,4 6,3 Höchstgeschw. (km/h) 250 250 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 6,4 l (D) 1,4 l (S) + 21,5 kWh CO2 (g/km) 167 31 E-Reichweite (km) – 66 Preis (€) 66.600 66.890 Audi Q2 Trotz kompakter Abmessungen (Länge: 4,21 m) bietet das kleinste Audi-SUV einen geräumigen Innenraum mit viel Kopffreiheit auch im Fond. Schon ab der Basisausstattung bekommt man Premiumqualität zu spüren: Hochwertige Innenraum-Materialien, eine solide Verarbeitung und eine top Ergonomie ermöglichen auch auf langen Reisen ansprechenden Komfort. Abgesehen von den handgeschalteten Einstiegsmodellen sind alle Q2 mit automatischem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (S tronic) ausgestattet. Der Audi Q2 ist mit Vorder- und Allradantrieb (quattro) erhältlich.

Empfohlene Modelle 40 TFSI quattro 35 TDI quattro Hubraum (cm3) 1984 1968 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – – Hybrid-Batterie – – (System-)Leistung (kW/PS) 140 / 190 110 / 150 Drehmoment (Nm) 320 360 0-100 km/h (s) 231 210 Höchstgeschw. (km/h) 6,9 8,2 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 7,2 l (S) 5,6 l (D) CO2 (g/km) 163 147 E-Reichweite (km) – – Preis (€) 38.300 39.150 BMW X3 Die nunmehr vierte Generation des BMW X3 steht seit November 2024 bei den Händlern. Alle Modelle rollen mit einer geschmeidigen Achtstufen-Automatik und einem auf Effizienz getrimmten Allradantrieb vor. Unter den Motorisierungen findet sich auch ein empfehlenswerter Vierzylinder-Plug-in-Hybrid mit 220 kW (299 PS). Beim Interieur kommt ein Curved Display mit zwei getrennten Anzeigen zum Einsatz. Die Bedienung per iDrive und Sprachsteuerung gilt als mustergültig. Ebenfalls praktisch: In den geräumigen Laderaum passen bis zu 1700 l Gepäck.

Empfohlene Modelle 20d xDrive 30e xDrive Hubraum (cm3) 1995 1998 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – 135 / 184 Hybrid-Batterie – 19,7 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 145 / 197 220 / 299 Drehmoment (Nm) 330 450 0-100 km/h (s) 7,7 6,2 Höchstgeschw. (km/h) 215 215 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 5,8 l (D) 0,9 l (S) + 22,3 kWh CO2 (g/km) 153 21 E-Reichweite (km) – 90 Preis (€) 60.400 66.000

BMW 5er

Mit dem Start der achten Generation der Business-Limousine BMW 5er stehen neben Verbrennungsmotoren auch E-Antrieb und Plug-in-Hybride zur Verfügung. Das Premium-Modell überzeugt mit großem, behaglichem Innenraum, bequemen Sitzen und gut bedienbarem Entertainment. Alle angebotenen Motoren sind durchzugsstark und dennoch sparsam. Ein cleverer Autobahnassistent erlaubt zudem automatisiertes Fahren. Seit Anfang des 2024 ist der Bayer auch als Kombi (Touring) zu haben.

Empfohlene Modelle 520d 530e Hubraum (cm3) 1995 1998 Hybrid-E-Motor (kW/PS) Mildhybrid 135 / 184 Hybrid-Batterie – 19 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 145 / 197 220 / 299 Drehmoment (Nm) 400 450 0-100 km/h (s) 7,3 6,3 Höchstgeschw. (km/h) 233 230 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 5,1 l (D) 0,6 l (S) + 19,9 kWh CO2 (g/km) 134 13 E-Reichweite (km) – 112 Preis (€) 59.750 64.850

Ford Focus Turnier

Der Ford Focus ist als Kombi namens Turnier der beliebteste Firmenwagen in Deutschland. Kein Wunder: Er ist günstig, bietet viel Platz und hat mit maximal 1653 l ein geräumiges Ladeabteil. Der Dreizylinder-Turbobenziner (1.0 EcoBoost) ist in der Mildhybrid-Version (155 PS/114 kW) an ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Im Diesel arbeitet serienmäßig eine Achtstufen-Automatik. Zur Basisausstattung Titanium zählen nützliche Details wie LED-Scheinwerfer und Tempomat.

Empfohlene Modelle 1.0 EcoBoost 1.5 EcoBlue Hubraum (cm3) 999 1499 Hybrid-E-Motor (kW/PS) Mildhybrid – Hybrid-Batterie – – (System-)Leistung (kW/PS) 114 / 155 85 / 115 Drehmoment (Nm) 190 250 0-100 km/h (s) 8,6 12,1 Höchstgeschw. (km/h) 206 188 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 5,3 l (S) 5,0 l (D) CO2 (g/km) 121 131 E-Reichweite (km) – – Preis (€) 36.300 37.300

Mercedes C-Klasse T-Modell

Die als Firmenwagen beliebte Mercedes C-Klasse wird häufig als T-Modell geordert. Mit üppigem Platzangebot, geräumigem Ladeabteil (max. 1510 l), solider Verarbeitung und umfangreichem Assistenzangebot bietet sie auf Langstreckenfahrten viel Komfort. Dank einer Gesamtlänge von 4,75 m, funktionaler Servolenkung und kleinem Wenderadius erweist sie sich auch als stadttauglich. Wer es sportlich mag, entscheidet sich für eine der AMG-Varianten C 43 oder C 63 (408 PS/300 kWoder 680 PS/500 kW).

Empfohlene Modelle 200 d 300 de Hubraum (cm3) 1993 1993 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – 95 / 129 Hybrid-Batterie – 19,5 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 120 / 163 230 / 313 Drehmoment (Nm) 380 700 0-100 km/h (s) 7,8 6,3 Höchstgeschw. (km/h) 226 241 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 4,7 l (D) 0,4 l (D) + 19,4 kWh CO2 (g/km) 124 11 E-Reichweite (km) – 113 Preis (€) 54.008 70.692

Opel Astra Sports Tourer

Der Opel Astra Sports Tourer gilt als solider und geräumiger Geschäftswagen zum attraktiven Preis. Neben Turbobenzinern (110 PS/81 kW, 130 PS/96 kW), einem Diesel (130 PS/96 kW), einem Vollhybrid (136 PS/100 kW) und zwei Plug-in-Hybriden (180 PS/132 kW, 225 PS/165 kW) offeriert Opel auch ein vollelektrisches Modell mit 115 kW (156 PS). Die Geräuschdämmung, das großzügige Raumangebot (Ladevolumen 513 bis 1553 l) und ein ausgewogenes Fahrverhalten inklusive präziser Lenkung und kräftig zupackender Bremsen überzeugen.

Empfohlene Modelle 1.5 Diesel Hybrid Hubraum (cm3) 1498 1598 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – 81 / 110 Hybrid-Batterie – 11,3 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 96 / 130 133 / 180 Drehmoment (Nm) 300 360 0-100 km/h (s) 11,0 7,7 Höchstgeschw. (km/h) 208 225 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 5,1 l (D) 1,3 l (S)+16,6 kWh CO2 (g/km) 134 30 E-Reichweite (km) – 66 Preis (€) 34.960 43.580

Seat Ateca

Der Seat Ateca basiert auf der MQB-Plattform des VW-Konzerns, bietet fünf Personen ausreichend Platz und hohen Reisekomfort. Neben einem Drei- und einem Vierzylinder-Benziner (116 PS/85 kW, 150 PS/110 kW, beide mit Turbo) gibt es auch einen besonders sparsamen 2,0-l-Turbodiesel mit 150 PS (110 kW). Wer lieber sportlich unterwegs ist, wird bei der Tochtermarke mit dem Cupra Ateca und seinem 300 PS (221 kW) starken Zweiliter-Turbobenziner fündig. Alle Ateca-Modelle punkten mit einem agilen Handling.

Empfohlene Modelle 1.5 TSI 2.0 Hubraum (cm3) 1498 1968 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – – Hybrid-Batterie – – (System-)Leistung (kW/PS) 110 / 150 110 / 150 Drehmoment (Nm) 250 360 0-100 km/h (s) 9,0 9,0 Höchstgeschw. (km/h) 202 202 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 6,2 l (S) 4,9 l (D) CO2 (g/km) 141 129 E-Reichweite (km) – – Preis (€) 34.220 39.480

Skoda Octavia Combi

Warum Dienstwagen-Fahrer:innen sich immer häufiger für einen Skoda Octavia Combi entscheiden, liegt auf der Hand: Der Tscheche zum günstigen Preis glänzt mit einem großen Innenraum, gutem Sitz- und Fahrkomfort, einem brillant verarbeiteten Interieur, sparsamen Motoren sowie ausgewogenem Fahrverhalten. Dank des "Simply Clever"-Programms sorgen viele praktische Details und nützliche Helfer – darunter ein Regenschirm in der Fahrertür – für Hilfe im Alltag.

Empfohlene Modelle 1.5 TSI ACT 2.0 TDI Hubraum (cm3) 1498 1968 Hybrid-E-Motor (kW/PS) Mildhybrid – Hybrid-Batterie – – (System-)Leistung (kW/PS) 85 / 115 110 / 150 Drehmoment (Nm) 220 225 0-100 km/h (s) 10,7 8,6 Höchstgeschw. (km/h) 203 225 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 5,0 l (S) 4,5 l (D) CO2 (g/km) 115 119 E-Reichweite (km) – – Preis (€) 30.330 38.430

VW Golf

Das meistverkaufte Auto Deutschlands, der VW Golf, liegt auch als Firmenwagen im Trend – als preiswertes Fahrzeug für den täglichen Arbeitsweg. Neben dem bewährten 2.0 TDI mit 150 PS (110 kW) wird zunehmend der 1.5 eHybrid mit über 100 km E-Reichweite interessant. Viele Pendler:innen nutzen den VW dank günstiger Nachlademöglichkeit in der Firma für das emissionsfreie Fahren in der Stadt. Zudem gilt der Golf mit seiner millionenfach bewährten Technik als solide, komfortabel, sicher – und fährt auch gern mal dynamisch.

Empfohlene Modelle 2.0 TDI 1.5 eHybrid Hubraum (cm3) 1968 1498 Hybrid-E-Motor (kW/PS) – 85 / 116 Hybrid-Batterie – 19,7 kWh (System-)Leistung (kW/PS) 110 / 150 150 / 204 Drehmoment (Nm) 360 350 0-100 km/h (s) 8,0 7,2 Höchstgeschw. (km/h) 223 220 WLTP-Verbr. (l oder kWh/100 km) 4,5 l (D) 0,3 l (S)+14,7 kWh CO2 (g/km) 119 6 E-Reichweite (km) – 132 Preis (€) 37.630 44.240

VW ID.7 Tourer

Der VW ID.7 Tourer, der erste vollelektrische Kombi der Marke ist bei Flottenbetreibern und Geschäftswagen-Kundschaft stark gefragt. Der fast fünf Meter lange Wolfsburger bietet fünf Personen reichlich Platz und mit 605 bis 1714 l einen großen Gepäckraum. Dank guter Schnellladefähigkeit (Ladeleistung DC bis 200 kW) kommen für viele Langstreckennutzer:innen auch Fernfahrten durchaus in Frage. Gute Fahrstabilität, kurze Bremswege sowie die gute Ausstattung sprechen ebenfalls für den Tourer.