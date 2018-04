Der BMW X3 ist ein Kompakt- SUV von BMW mit Einzelradaufhängung und Hinterrad- oder permanentem Allradantrieb, das unterhalb des BMW X5 angesiedelt ist. Die erste Generation kam 2004 auf den Markt. Mittlerweile wird die dritte Generation des X3 vorbereitet. Für den BMW X3 stehen je nach Baujahr verschiedene Diesel- und Benzinaggregate in unterschiedlichen Leistungsstufen und Hubraumklassen zur Auswahl. Für die Zukunft ist auch ein Hybrid-Modell denkbar.

In unseren Tests muss der BMW X3 in regelmäßigen Abständen seinen Kompetenzen als Kompakt-SUV beweisen. Dabei legen wir sowohl wert auf Fahrdynamik, starke Motoren und sparsame Verbräuche als auch auf eine gute Sicherheitsausrüstung, stimmiges Design, Komfort und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nicht nur in Einzeltests und Fahrberichten muss sich der X3 von seiner besten Seite zeigen, auch gegen die anderen Modelle des Segments, muss sich der BMW X3 behaupten. In spannenden Vergleichen zeigen wir, wie sich der X3 schlägt und krönen im Test-Fazit einen Gewinner.