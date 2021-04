Nach der Modellpflege für den Ateca kommt das Cupra Ateca Facelift (2020): Die Überarbeitung betrifft hauptsächlich Front wie Innenraum und passt sich dem Stil der gesamten Cupra-Familie an. Das ist der Preis und das Sondermodell "Edition VZ"!

Das Cupra Ateca Facelift (2020) ist zu einem Preis ab 46.330 Euro (Stand: April 2021) erhältlich. Am Kompakt-SUV wurden insbesondere Front und Innenraum überarbeitet. Die junge Eigenmarke setzt auf einen einheitlichen Stil mit hohem Wiedererkennungswert. Deshalb finden sich überall am Auto kupferfarbene Elemente. Zum Beispiel am neuen Lenkrad: Sowohl die neuen Knöpfe für Motorstart und Fahrmodi als auch die darüber liegenden Tasten sind nun farblich umrandet. Sogar der rote Bereich im neuen, 10,25 Zoll großen, digitalen Cockpit zeigt sich umgefärbt. Rechts daneben sitzt das auf 9,2 Zoll gewachsene Infotainment-System, das jegliche Bedienknöpfe verdrängt hat. Statt mit klassischen Tasten kann das System nun optional über den Sprachbefehl "Hola Hola" aktiviert werden. Serienmäßig sitzt der Fahrer des Cupra Ateca Facelift (2020) ab sofort auf Schalensitzen, die auf Wunsch mit Leder bezogen sind. Mehr zum Thema: Der Cupra Ateca im Test

Preis & Innenraum des Cupra Ateca Facelift (2020)

Die Form der Frontscheinwerfer des Cupra Ateca Facelift (2020) läuft nun an der oberen Kante nach vorne spitz zu und nicht wie zuvor an der unteren Kante. Der untere Teil des längs geteilten Grills reicht beim Cupra Ateca Facelift (2020) nun bis zu den unteren seitlichen Lufteinlässen in der Frontschürze und wird nicht mehr durch eine weitere schmale Trennung unterteilt. Das Gittermuster des Grills fällt beim Facelift nicht mehr hexagonal, sondern trapezförmig aus. Der Cupra-Schriftzug im unteren Kühler entfällt. Das Heck ließ der spanische Autohersteller bis auf eine kupferfarbene Akrapovic-Auspuffanlage und dynamische Blinker unangetastet. Auch der Motor – ein 2,0-Liter-Turbo-Benzin-Direkteinspritzer mit 300 PS – bleibt unverändert. Gleichwohl fährt das Cupra Ateca Facelift (2020) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 247 km/h nicht nur schneller, mit einem Sprintwert von 4,9 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt es nun auch um 0,3 Sekunden schneller.

Sondermodell: Cupra Ateca Edition VZ (2021)