Das Skoda Octavia Facelift zeigt sich als getarnter Combi in den Alpen.

Während sich das Skoda Octavia Facelift (2024) auf Erprobungsfahrt für das Verständnis von Hinterherfahrenden bedankt, bedanken wir uns für die Einblicke in den noch getarnten Combi. Wird es wieder RS und Scout geben? Unsere Einschätzung hier!

Preis des Skoda Octavia Facelift (2024) unverändert?

Neben dem VW Golf erhält auch der verwandte Skoda Octavia 2024 ein Facelift. Das bestätigen erste Fotos eines Erlkönigs, der jüngst in den Alpen abgelichtet wurde. Ob sich die tschechische Marke die Änderungen an der Karosserie, der Technik und am Innenraum mit einem Preisaufschlag bezahlen lässt, bleibt abzuwarten. 2023 erlebte das noch aktuelle Modell mit dem Wegfall des 110-PS-Benziners (81 kW) sowohl als Limousine als auch als Combi einen eklatanten Preissprung von beinahe 8000 Euro und startet nun bei 35.870 Euro (Stand: August 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Skoda Superb (2023) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Benziner und Diesel erwartet

Das Angebot an Antrieben hat Skoda 2023 drastisch eingekürzt: Die Dreizylinder-Benziner wurden inklusive des Mildhybrids gestrichen. Dasselbe Schicksal ereilte den Zweiliter-Benziner sowie den Plug-in-Hybrid iV und die beliebten RS-Modelle. Übrig blieben der 1,5-l-Benziner mit 150 PS (110 kW) und Sechsgang-Handschaltung (optional Siebengang-DSG) sowie der Zweiliter-Diesel mit 115 bis 150 PS (85 bis 110 kW). Die schwächere Motorisierung kommt immer handgeschaltet, während beim 150-PS-Diesel DSG serienmäßig ist. Diese Antriebe dürften die Basis für das Skoda Octavia Facelift (2024) bilden. Ob sich künftig wieder Allradantriebe und Hybrid-Motoren im Portfolio finden, bleibt abzuwarten. Eine echte Überraschung wäre, wenn RS und Scout kein Comeback mit dem Facelift feiern.

Exterieur: Skoda für sanfte Facelifts bekannt

Schaut man sich die jüngsten Facelifts von Skoda Scala und Kamiq an, zeigen sich nur behutsame optische Auffrischungen. Ähnliches dürfte dem Skoda Octavia Facelift 2024 widerfahren: Unter der großflächigen Erlkönig-Folierungen erkennen wir jedenfalls wenig Neues. Der Grill und die Scheinwerfer bleiben scheinbar in ihrer Form bestehen. Stattdessen sind es die Lichtsignaturen, die etwas verfeinert werden könnten. Auch die Stoßfänger vorne und hinten dürften sich etwas ändern.

Interieur: Größere Bildschirme, Festhalten an Knöpfen

Tatsächlich gelang unserem Erlkönig-Jäger sogar der Blick in den Innenraum des Skoda Octavia Facelifts (2024). Auf dem Bild ist zwar ein Großteil des Cockpits abgedeckt, doch die relevanten Änderungen dürften sich ohnehin auf den Infotainmentscreen begrenzen. Der ragt nun höher aus dem Armaturenbrett heraus und dürfte auch an Funktionen hinzugewonnen haben. Die Knöpfe darunter bleiben ebenso wie das Lenkrad scheinbar unangetastet.

Fahreindruck: So fährt das Vorfaceliftmodell

Das noch aktuelle Modell überzeugt mit einem guten Platzangebot, einer umfangreichen Ausstattung, einem hohen Sicherheitsniveau und mit sparsamen Dieselmotoren. Weniger gelungen fällt die etwas komplizierte Bedienung aus. Preislich gehört er längst nicht mehr zu den günstigen Kompakten.