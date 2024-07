Bei 27.180 Euro gehts los

In der konfigurierbaren sowie leicht aufrufbaren Home-Ansicht lassen sich die wichtigsten und am häufigsten benutzten Bedien-Apps als unterschiedlich große Kacheln konfigurieren. Die vormals kritisierten Touch-Slider zur Lautstärke- oder Temperatureinstellung sind nun hinterleuchtet und sollen sich problemlos bedienen lassen.

In der Ausbaustufe IQ. Light-LED-Matrixscheinwerfer inklusive dreifach einstellbarer LED-Rückleuchtengrafik und eines besonders weitreichenden Fernlichts passt sich die Ausleuchtung blendfrei der Fahrstrecke und dem Verkehr an.

Pünktlich zum 50. Geburtstag kam 2024 das VW Golf 8 Facelift auf den Markt – auch als Mild- und Plug-in-Hybrid. Das VW Golf 8 Variant Facelift muss hingegen auf den Stecker verzichten. Vor allem der Innenraum zeigt sich stark verändert. Die Preise!

Preis: VW Golf 8 Facelift (2024) ab 27.180 Euro

Das VW Golf 8 Facelift feierte im Frühjahr 2024 seinen Marktstart. Praktisch seit seiner Erfindung vor 50 Jahren ist der VW Golf ein Selbstläufer – er wurde vom Start weg zum Lieblingsauto der Deutschen, und auch jenseits der Grenzen schätzte man die neue germanische Kompaktklasse. Das ist im Grunde auch heute noch so, doch die aktuelle achte Generation (seit Ende 2019) hatte es dabei nicht so leicht wie ihre Vorgänger, platzte sie doch mitten in die – auch vom Volkswagen-Konzern forcierte – Mobilitätswende. Aber auch Golf Nummer acht setzte sich im Verkauf wieder einmal gegen die Mitbewerber durch, einschließlich der neuen Elektro-Konkurrenz.

Bestellbar sind Golf-Fünftürer (inkl. GTI) und Golf Variant seit Februar 2024 zum Preis ab 27.180 Euro für den Fünftürer sowie 28.280 Euro für den Variant (Stand: Juli 2024). Zum Vergleich: Der Vorgänger startete als Golf 1.5 TSI mit 150 PS bei 31.145 Euro. Die Bestellannahme für den GTI (Clubsport) und den Golf R begann im Frühjahr 2024.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-5 50 Jahre VW Golf Fünf coole Fanartikel!

Leslie & Cars zeigt das VW Golf 8 Facelift (2024) im Video:

Antriebe: Teilelektrifizierte Vierzylinder

Da bei VW grundsätzlich die ID.-Modelle die reinen Elektro-Jobs übernehmen, bleibt das VW Golf 8 Facelift (2024) im Kern ein Verbrenner-Fahrzeug mit Benzin- und Dieselmotoren, allerdings – je nach Modell – mit elektrischer Unterstützung. Dies und auch die Einführung neuer Assistenz- sowie Komfort-Techniken fußt auf der rundum modernisierten Fahrzeugplattform MQB evo für Modelle mit quer eingebautem Frontmotor, die auch bereits in den jüngst vorgestellten, komplett neu aufgelegten Bestsellern Tiguan und Passat zum Einsatz kommt. Mit der neuen Technikbasis sortiert sich das nur aus Turbo-Vierzylindern bestehende Motorenprogramm ebenfalls neu.

Benziner & Diesel

Den Einstieg bilden die beiden 1.5-TSI-Benziner mit 115 PS (85 kW) und 150 PS (110 kW), kombiniert mit manuellem Sechsganggetriebe und Vorderradantrieb. Alternativ gibt es die beiden 1,5er-evo2-Motoren mit dem effizienten TSI-evo-Brennverfahren (Miller-Cycle) und Turbolader mit variabler Geometrie (VTG) auch als Mildhybrid 1.5 eTSI mit Zylinderabschaltung und einem 48-V-Riemen-Starter-Generator in Kombination mit dem automatischen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe DSG. Dieselfans wählen den Golf 2.0 TDI, handgeschaltet mit 115 PS (85 kW) oder mit DSG und 150 PS (110 kW).

Erst 2025 nachgeliefert wird der Golf 2.0 TSI mit 204 PS (150 kW), DSG und 4Motion-Allradantrieb. In der 265-PS-Version (195 kW) dient der Zweiliter-TSI dem VW Golf GTI Facelift als Antrieb, gekoppelt mit dem DSG. Die noch stärkeren Versionen VW Golf R und VW Golf GTI Clubsport kommen mit 333 PS (245 kW) und 300 PS (221 kW).

Plug-in-Hybride (nicht für Variant)

Gründlich modernisiert wurden die Plug-in-Hybride, die neben Effizienz auch kräftige Systemleistungen von über 200 PS (147 kW) mitbringen. Der 1.5 TSI-evo2-Vierzylinder arbeitet hier in Kombination mit einer im Sechsgang-DSG integrierten E-Maschine (85 kW/115 PS), die von einem 19,7-kWh-Akku gespeist wird. Dieser soll elektrische Reichweiten um die 100 km ermöglichen und lässt sich – neben Steckdose und Wallbox – sogar an einer DC-Schnellladesäule mit bis zu 50 kW Leistung aufladen. Das Golf eHybrid Facelift (2024) erreicht 204 PS (150 kW), die gleich aufgebaute Plug-in-Hybrid-Technik im Golf GTE schickt eine Systemleistung von 272 PS (200 kW) auf die Vorderachse.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Gestraffte Front

Das VW Golf 8 Facelift (2024) und natürlich auch den Kombi VW Golf 8 Variant Facelift (2024) gibt es neben der Basisausstattung in den Versionen Life, Style oder eher sportlich als R-Line. Die Felgendurchmesser bewegen sich je nach Modell und Ausstattung zwischen 16 und 19 Zoll. Mit dem Facelift halten neue LED-Scheinwerfer Einzug in die umgestaltete Frontpartie, optional auch mit leuchtendem VW-Logo. In der Ausbaustufe IQ. Light-LED-Matrixscheinwerfer inklusive dreifach einstellbarer LED-Rückleuchten-Grafik und eines besonders weitreichenden Fernlichts passt sich die Ausleuchtung blendfrei der Fahrstrecke und dem Verkehr an. Die Maße des Fünftürers (4,28 m lang, 1,79 m breit, 1,46 m hoch) dürften sich kaum verändert haben, gleiches gilt für jene des VW Golf 8 Variant (4,63 m lang, 1,79 m breit, 1,5 m hoch).

Interieur: Kritik an Bedienung berücksichtigt

Zentrales Element im VW Golf 8 Facelift (2024) ist der mittige Touchscreen (je nach Ausstattung 10,4- oder 12,9-Zoll-Diagonale), der mit den beiden am oberen und unteren Rand permanent eingeblendeten Bedienleisten stets direkten Zugriff etwa auf Klima- oder Radiofunktionen ermöglicht. In der konfigurierbaren sowie leicht aufrufbaren Home-Ansicht lassen sich die wichtigsten und am häufigsten benutzten Bedien-Apps als unterschiedlich große Kacheln konfigurieren. Die vormals kritisierten Touch-Slider zur Lautstärke- oder Temperatureinstellung sind nun hinterleuchtet und sollen sich problemlos bedienen lassen. Das Instrumenten-Display ist auf 10,2-Zoll-Diagonale gewachsen und liefert verschiedene Layout-Ansichten – von klassischen Rundinstrumenten über den reduzierten Progressive-Stil bis hin zum sportlichen R-Line-Look. Als zusätzliche Info-Ebene im Golf bietet VW das optionale Head-up-Display an. Wie auf der CES 2024 präsentiert, wird zudem die KI ChatGPT in das System integriert und kommuniziert über den Sprachassistenten "IDA". Die künstliche Intelligenz soll dabei keinen Zugriff auf das Fahrzeug oder persönliche Daten erhalten.

Kombi: Das ist das VW Golf 8 Variant Facelift (2024)

Foto: VW

Natürlich profitiert auch das VW Golf 8 Variant Facelift (2024) von den Updates. Technisch unterscheidet sich der Kombi nicht vom Fünftürer – einzig die Plug-in-Hybrid-Motorisierungen stehen für ihn nicht zur Auswahl. Die wohl wichtigste Frage beim Praktiker ist wohl die nach dem Kofferraumvolumen. Bot der kurze Golf bis dato 381 bis 1237 l Fassungsvermögen, listete Volkswagen für das Familienauto 611 bis 1624 l. Daran ändert sich auch mit dem Facelift nichts. Gleiches gilt für die Maße (4,63 m lang, 1,79 m breit, 1,5 m hoch), die sich nur in der Höhe um einen Zentimeter reduzieren. Der Preis für den Variant startet bei 28.280 Euro (Stand: Juli 2024).

Assistenzsysteme des VW Golf 8 Facelift (2024)

Neu in dieser Klasse sind unter anderem die verfügbaren Park-Assistenzsysteme, mit denen das VW Golf 8 Facelift (2024) per Smartphone ferngesteuert oder vollautomatisch mit Memory-Funktion auf einer gespeicherten Route einparkt, sowie das Kamerasystem mit 360°-Rundumsicht. In Kombination mit den zahlreichen – teils optionalen – Assistenzsystemen, unter anderem zur automatisierten Längs- und Querführung durch das Fahrzeug, repräsentiert der Golf ein hohes Sicherheitsniveau in seiner Klasse. Auf die automatischen Fahrfunktionen seines Golf musste sich so manche Person am Steuer bislang selbst dann blind verlassen, wenn das störrische und teils schwer handhabbare Bedien- und Infotainmentsystem mal wieder unnötig viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Nun soll die neue Bediensoftware des modell- und markenübergreifend im VW-Konzern entwickelten Modularen Infotainment-Baukastens der vierten Generation (MIB4) den Golf – und übrigens auch die künftigen elektrischen ID.-Typen – verständiger, folgsamer und schneller in der Bedienung machen.

Fahreindruck: Wirkungsvolles Facelift

Selbst wenn die Veränderungen am neuen VW Golf Variant 1.5 eTSI nur marginal ausfallen, genügt es doch, um die Konkurrenz weiterhin auf Abstand zu halten. Das modernisierte Infotainment ist besser zu bedienen, enttäuschte aber mit Funktionsausfällen. Doch das Paket aus Raumökonomie, Komfort und Dynamik überzeugt einmal mehr. Zudem läuft der Mildhybrid kultiviert und auch sparsam.

Von Martin Urbanke