Dreizylinder-Motor

Der Dreizylinder baut kompakt und gilt als effizient. Durch seine Konfiguration mit drei Brennräumen bietet er gegenüber Vier- oder Sechszylindern Vorteile in puncto Gewicht und Baugröße, was zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz und geringeren CO2-Emissionen führt. Trotz seiner geringeren Zylinderzahl erreichen Dreizylinder dank fortschrittlicher Technologien wie Turboaufladung, Direkteinspritzung und variabler Ventilsteuerung eine Leistung und ein Drehmoment, die mit größeren Motoren vergleichbar sind. Aufgrund ihrer Effizienz und Leistung werden Dreizylinder sowohl in Kleinwagen als auch in der Kompaktklasse eingesetzt und spielen eine wichtige Rolle bei der Reduktion des Flottenverbrauchs von Automobilherstellern.