Seit 1998 gehört der in der Kompaktklasse angesiedelte Ford Focus zum Modellportfolio des Automobilkonzerns. Neben der Steilheck-Limousine werden ein Kombi, genannt Turnier sowie eine Stufenheck-Variante angeboten. Unter der Haube warten verschiedene Benzin- und Dieselaggregate in unterschiedlichen Leistungsstufen. Die sportliche Ausführung Ford Focus ST wird vom Ford Focus RS noch überboten. Außerdem wird der Kompakte als Ford Focus Electric mit einem reinen Elektroantrieb angeboten.

In Tests tritt der Ford Focus entweder in der Basisausstattung oder seinen sportlichen Ausführungen regelmäßig gegen seine Mitbewerber im Kompaktklasse-Segment an und muss seine Qualitäten unter Beweis stellen. Dabei kommt es vor allem auf den Motor, Fahrdynamik, Komfort, Verbrauch und den Preis an. Die Eigenschaften des Ford Focus werden gegen die anderen Kompaktklässler abgewogen und schließlich im Test-Fazit bewertet. Das passiert jedoch nicht nur in unseren Vergleichstests, sondern auch in Einzel- oder Gebrauchtwagentests sowie in Fahrberichten, in denen es vor allem um einen umfassenden ersten Eindruck vom Ford Focus geht.