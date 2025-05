Kann man die SKL wirklich mit Geld-zurück-Garantie spielen?

Ja, das geht! Die Staatliche Lotterie-Einnahme Günther bietet derzeit exklusiv für die Leser:innen von AUTO ZEITUNG eine Geld-zurück-Garantie* an. In der SKL Klassenlotterie können die Trefferchancen2 bei Loskombinationen selbst bei einem moderaten Spieleinsatz sehr hoch ausfallen. Auf der Günther-Aktionsseite können Sie aktuell aus drei Loskombinationen auswählen, mit denen Sie Treffer ab 20 Euro erreichen können. Sollte das nach dem Spiel über alle sechs Klassen/Monate nicht der Fall sein, erstattet Ihnen die Lotterie-Einnahme den Spieleinsatz (ohne Servicegebühr) zurück.* Zusätzlich zur Geld-zurück-Garantie können Sie sich auch noch einen Rabatt von bis zu 15 Euro3 sichern.

Wieso sind die Trefferchancen so hoch?

In der 157. SKL Klassenlotterie werden insgesamt über 3,27 Mio. Gewinne im Laufe der Lotterie ausgespielt. Darüber hinaus ist die Losauflage streng limitiert. Daraus ergibt sich im Vergleich zu anderen Lotterien eine sehr hohe Trefferchance. Schon mit nur einem 1/1 Losanteil haben Sie eine Chance von 52,42% auf einen Gewinn ab 200 Euro2. Die Chance speziell auf den Hauptgewinn von 20 Mio. Euro1 ist mit 1:5 Mio. natürlich nicht ganz so gut wie bei anderen Gewinnen, doch seinen wir einmal ehrlich: Würde Ihnen ein einfacher Millionengewinn oder ein Gewinn von 100.000 Euro nicht auch schon ausreichen?

SKL Klassenlotterie – Was ist das eigentlich?

Die Süddeutsche Klassenlotterie (kurz: SKL) startet zweimal pro Jahr und jede Lotterie dauert 6 Monate (=Klassen). Wie lange Sie mitspielen, können sie selbst entscheiden, da Sie die Teilnahme monatlich beenden können. Der Einstieg ist nur zum Lotteriestart oder kurz danach möglich. Das hat einen guten Grund: In der SKL steigen die Anzahl der Gewinne und die Gewinnsumme von Klasse zu Klasse an. Das heißt, je länger Sie mitspielen, umso höher werden Ihre Trefferchancen.

Was gibt es zu gewinnen?

Die neue SKL Klassenlotterie übertrifft alle ihre Vorgänger. Die Gewinne erhöhen sich zum Start der neuen SKL kräftig, aber der Lospreis bleibt gleich. Insgesamt wird in der 157. Lotterie die gewaltige Summe von mehr als 1,9 Mrd. ausgespielt. Ausgeschrieben sind das 1.909.512.000 Euro. Am ersten Dezember geht es los. Dann gibt es im Laufe der sechs Monate dauernden Lotterie die Chance auf insgesamt 269 Millionengewinne1. Lassen Sie mit einem Gewinn all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Das sind die Highlights in der 157. SKL Klassenlotterie:

Täglich die Chance auf eine Mio. Euro 1

269 Millionengewinne 1 insgesamt

20 Mio. Euro Höchstgewinn 1

Gesamtgewinnsumme 1,9 Mrd. Euro

Das SKL Millionen-Event mit Jörg Pilawa

Doch die SKL Klassenlotterie hat noch mehr zu bieten: Im Januar werden dann auch unter allen Spieler:innen die 20 Kandidat:innen für das SKL Millionen-Event gezogen. Diese spielen bei einem Live-Event mit der Chance von 1:20 um eine Mio. Euro. Mit dabei beim Live-Event ist auch Jörg Pilawa als SKL-Markenbotschafter und Glückspate für die glücklichen Kandidat:innen.

So funktioniert die Geld-zurück-Garantie

Zum Lotteriestart bietet die Staatliche Lotterie-Einnahme Günther allen Leser:innen von AUTO ZEITUNG eine Geld-zurück-Garantie an. Jeder Kunde hat die Möglichkeit aus drei Loskombinationen mit 3/10, 4/10 oder 5/10-Losanteilen auszuwählen. Der Gutscheincode für die Geld-zurück-Garantie wird im Warenkorb automatisch eingelöst, wenn Sie über die Aktionsseite bestellen. Und zusätzlich sichern Sie sich bei den beiden größeren Loskombis einen Rabatt von zehn Euro oder 15 Euro3. Sollten Sie bis zum Ende der Lotterie keinen Treffer haben, greift die Geld-zurück-Garantie und Sie erhalten nach Abschluss der Lotterie im Juni 2025 Ihre Spieleinsätze (ohne Servicepauschale) automatisch zurück.

Ablauf und Teilnahme

Die Teilnahme bei der SKL Klassenlotterie ist denkbar einfach. Bei der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther können Sie Ihre SKL-Lose komplett online spielen. Gehen Sie auf die Aktionsseite und wählen Sie Ihre Loskombi. Führen Sie Ihre Bestellung aus und dann heißt es „Daumen drücken“!.

Beenden können Sie Ihre SKL-Teilnahme jederzeit. Ab der nächsten Klasse (= Monat) nehmen Ihre Lose dann nicht mehr an den Ziehungen teil.

Wenn Sie etwas gewinnen, müssen Sie nicht panisch nach Ihrem Los oder Ihrer Losnummer suchen. Bei der SKL informiert Sie Ihre Lotterie-Einnahme automatisch über alle Gewinne bis zu einer Mio. Euro. Gewinne über eine Mio. Euro werden durch die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), den Veranstalter der Lotterien ausgezahlt.

Ist die Teilnahme an der SKL Klassenlotterie sicher?

Das Gewinnangebot der SKL ist staatlich genehmigt und kontrolliert. Im Gegensatz zu Lotto 6aus49 und anderen Lotterien ist die Höhe der Gewinne von Anfang an im amtlichen Spielplan genau festgelegt – unabhängig davon, wie viele Lose tatsächlich verkauft wurden. Dies bedeutet: Alle Gewinne werden auf jeden Fall ausgespielt, das ist staatlich garantiert. Darüber hinaus erfüllt guenther.de die Trusted Shops Qualitätskriterien und übermittelt selbstverständlich alle Ihre Daten sicher via SSL-Verschlüsselung.

Verantwortungsbewusst spielen

Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren. Die Lotterieprodukte der Marken NKL und SKL sind Angebote der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), aufgeführt in der gemeinsamen amtlichen Liste („White List“) laut GlüStV 2021.

1 Alle Gewinne beim SKL-Hauptspiel werden anteilig der Losstückelung ausgezahlt. Die Gewinnchance auf den Hauptgewinn von 20 Mio. Euro beträgt beim Spiel über alle sechs Klassen 1:5 Mio. Das maximale Verlustrisiko ist der Loseinsatz.

2 Trefferchance bei der Teilnahme an allen sechs Klassen auf Gewinne ab 200,- Euro mit einem ganzen Los oder dem Anteil der gekauften Los-Stückelung.

3 Aktionsbedingungen: Das Angebot gilt ausschließlich bei Online-Bestellung auf www.guenther.de und für Neukunden der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther GmbH und Co. KG. Jeder Kunde mit gültigem Gutscheincode oder bei Bestellung über die entsprechende Aktionsseite erhält einmalig beim Erwerb einer Los-Kombi ab 4/10-Losanteilen der 157. SKL einen 10 Euro Rabatt oder beim Erwerb einer Los-Kombi ab 5/10-Losanteilen der 157. SKL einen 15 Euro Rabatt, der mit dem Lospreis und der Service-Pauschale des ersten Spielmonats verrechnet wird. Setzt der Kunde danach sein Spiel fort, werden pro 1/10 Losanteil und Monat 15,00 Euro Spieleinsatz zzgl. 2,95 Euro Servicepauschale pro Monat und Kundenaccount berechnet. Eine Beendigung des Spiels ist jederzeit mit Wirkung ab dem Folgemonat möglich. Eine Kombination mit anderen Bonus- oder Sonderaktionen ist nicht möglich, sofern nicht ausdrücklich auf der jeweiligen Aktionsseite angegeben. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Aktionsende ist der 15. Juni 2025.

* Bedingungen für die Geld-zurück-Garantie: Voraussetzungen sind das Mitspiel als Neukunde bei der Staatliche Lotterie-Einnahme Günther GmbH & Co.KG, Kronacher Straße 60, 96052 Bamberg, über die Aktionsseite https://www.guenther.de/skl/skl-lp-geld-zurueck-garantie von der 1. bis einschließlich 6. Klasse/Monat der 157. SKL mit einem der auf der Aktionsseite angebotenen Lospakete sowie die rechtzeitige und vollständige Bezahlung der Loseinsätze und Servicegebühren.

Der Garantiefall tritt ein, wenn mit dem erworbenen und bezahlten Lospaket bis zum Ablauf der 6. Klasse kein Treffer (Gewinn von mindestens 20 Euro mit einem der im Paket gespielten 1/10-Lose) erzielt worden ist. Die Treffer-Chance der auf der Aktionsseite angebotenen Kombinationen beträgt wenigstens 89,85%.

Im Garantiefall werden dem Mitspieler die bezahlten Loseinsätze (ohne Servicepauschale) bis zum 31.12.2025​ automatisch auf das zuletzt gewählte Zahlungsmittel erstattet.

Eine Kombination mit anderen als den auf der Aktionsseite angegebenen Kaufvorteilen ist nicht möglich.