Zumindest das markante Leuchtband am Heck hat es offenbar in die Serie geschafft.

Die Studie des Alfa Romeo Tonale (2021) gab bereits 2019 einen ersten Ausblick auf das zweite SUV der Italiener. Erste Informationen zu Marktstart und Preis!

Mit dem Alfa Romeo Tonale (2021) wird dem X3-Konkurrenten Stelvio ein kleineres SUV zur Seite gestellt. Ein Leak zeigt vermutlich das Serienmodell, das das Design der Studie in leicht abgeschwächter Form übernimmt. Optisch besticht das von Alfa als CUV (Crossover Utility Vehicle) bezeichnete Modell mit seiner Zurückhaltung. Die Karosserie verkneift sich effekthaschende Details. Die coupéartige Seitenlinie ist eine Hommage an die Giulia GT Junior der 70er-Jahre und die 21 Zoll großen Leichtmetallräder des Conceptcars tragen das Alfa-typische Wählscheiben-Design. Die Front ziert der "Scudetto"-Kühlergrill, der von schmalen Scheinwerfern flankiert wird. Das Lichtdesign der Studie weckt Erinnerungen an die beiden Alfa-Coupés SZ und Brera. Die geleakten Bilder geben allerdings keinen Aufschluss darüber, inwieweit das Serienmodell die Lichtsignatur bei den Frontscheinwerfern übernimmt. Das Heck wird auch in der mutmaßlichen Serienvariante des Alfa Romeo Tonale (2021) von einem Leuchtband geprägt, das Assoziationen an die Unterschrift eines Künstlers wecken soll. Mehr zum Thema: Das ist das Alfa Romeo City-SUV

Alfa Romeo Tonale feiert 2021 seinen Marktstart; noch kein Preis