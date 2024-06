Marktstart für den Sechszylinder-Diesel

"The Power of Choice" nennt BMW die sogenannte Technologieoffenheit.

Im Oktober 2023 feierte die achte Generation des BMW 5er ihren Marktstart. Sie gibt es als Diesel, Plug-in-Hybride und voll elektrisch. Im Sommer 2024 gesellt sich der BMW 5er Touring hinzu!

Preis: BMW 5er (2024) ab 57.550 Euro, Touring ab 61.750 Euro

BMW plant die Zukunft auf Hochtouren: Der BMW-Plan sieht vor, bis 2030 mehr als sieben Millionen elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert zu haben, zwei Drittel davon sollen dann rein elektrisch angetriebene Modelle sein. Die Zahl macht aber auch klar, dass man in München die "Power of Choice"-Strategie konsequent weiterverfolgt. Dabei ist die neueste Generation des BMW 5er zum Preis ab 57.550 Euro eine der wichtigsten Bausteine und bekommt zum Sommer 2024 auch den Kombi zur Seite gestellt. Die Preise für den Touring starten bei 61.750 Euro (alle Preise Stand: Juni 2024).

Antriebe: Vierzylinder, Reihensechszylinder & Plug-in-Hybride

Der BMW 5er (2023) ist als vollelektrische i5, als Plug-in-Hybrid und als reiner Verbrenner – drei Vierzylinder-Varianten und ein Reihensechszylinder – erhältlich.

Beim 520i generiert der mildhybridisierte Turbo-Vierzylinder aus zwei Litern Hubraum 197 PS (145 kW). Der gleiche Motor erzeugt im 530e mit der Unterstützung eines 135 kW (184 PS) starken E-Motors eine Systemleistung von 299 PS (220 kW). Dazwischen liegt leistungstechnisch der Vierzylinder-Turbodiesel für den Touring, ebenfalls mit 48-V-System, der 197 PS (145 kW) leistet und optional mit Allradantrieb erhältlich ist. Als vorläufige Spitzenmotorisierung bringt sich der 550e in Positur: Hier erzeugen ein 3,0-l-Reihensechszylinder mit Turboaufladung und ein Elektromotor eine Systemleistung von 489 PS (360 kW). Die Touring-Motorenpalette wird im Sommer 2024 um einen Sechszylinder-Diesel im 540d xDrive (Touring) ergänzt, der hybridisiert 303 PS (223 kW) leistet (Systemleistung). Der BMW M5 folgt später, dann nach langer Zeit auch wieder als Touring (Kombi).

Der elektrische BMW 5er (2023) namens i5 ist ebenfalls als Limousine und als Kombi (Touring) verfügbar und in zwei Leistungsstufen erhältlich: Der i5 eDrive40 (2023) mit einer E-Maschine an der Hinterachse leistet 250 kW (340 PS) und erzeugt 400 Nm. Laut WLTP sind Reichweiten von bis zu 582 km (560 km im Touring) möglich. Der xDrive40 ist ausschließlich für die Limousine konfigurierbar und kommt durch einen zusätzlichen E-Motor an der Hinterachse auf eine Systemleistung von 290 kW (394 PS) und ein maximales Drehmoment von 590 Nm. Die WLTP-Reichweite beläuft sich auf 463 bis 538 km. Der mit je einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse arbeitende i5 M60 xDrive ist mit 442 kW (601 PS) und in der Boost-Funktion 820 Nm das Top-Modell der Baureihe. Alle i5-Modelle tragen eine flach bauende Hochvolt-Batterie mit einer Energiedichte von 81,2 kWh (netto) zwischen den Achsen.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Deutliches Größenwachstum

Der BMW 5er (2023) bleibt ein klassisches Oberklasse-Modell bei Maßen von rund fünf Metern Länge. Generation Nummer acht ist sowohl als Touring als auch als Limousine 5060 mm lang – ein Plus von 97 mm gegenüber dem Vorgänger. In der Breite wächst der neue 5er um 32 auf 1900 mm und in der Höhe um 36 auf 1515 mm. Die BMW-Niere wächst nur marginal und macht den Hauptunterschied zwischen Verbrenner und E-Auto (geschlossen) aus. Das klar strukturierte Heck greift mit den schmalen Leuchten das traditionelle L-Leuchten-Layout über eine integrierte Chromleiste auf. Die Seitenlinie mit abgeflachten Klapptürgriffen schafft eine optische Verwandtschaft zum 7er. Beim Touring betont die sanft ansteigende Fensterlinie die Heckpartie.

Interieur: Hochdigitalisiert, überarbeitetes iDrive

Foto: BMW

Im auffällig luftigen Innenraum – ob Limousine oder Touring macht beim BMW 5er (2023) keinen Unterschied – ist die digitale Zukunft überall präsent. Insbesondere der große, im Innenraum zu schweben scheinende Anzeigenverbund des Curved-Displays lässt den noch aktuellen 5er alt aussehen. Das mit seiner Einführung beim BMW iX in seiner Logik kritisierte Bediensystem soll als BMW Operating System 8.5 zur intuitiven Menüführung zurückfinden und ist klassisch per iDrive-Controller, einfach per Sprache oder wie vom Smartphone gewohnt per Touchscreen bedienbar.

Als erstes Modell im BMW-Portfolio verfügt die neue bayerische Business-Klasse serienmäßig über einen vollständig mit veganen, lederähnlichen Materialien gestalteten Innenraum. Die Optionsliste hält aber auch weiterhin eine große Anzahl von Individualisierungen bereit – darunter natürlich auch unterschiedliche Echtlederausstattungen. BMW bietet das M Sport Paket oder das M Sport Paket Pro an. Der bessere Sitzkomfort im Fond aufgrund des üppigeren Raumangebots resultiert auch aus dem um 20 auf 2995 mm verlängerten Radstand und macht sich besonders im Touring bemerkbar. Das Ladevolumen gibt BMW mit 570 l für den Touring an und kann durch das Umklappen der Rücksitze auf 1700 l erweitert werden. Die Limousine fasst immerhin 490 l im Ladeabteil.

Assistenzsysteme visieren autonomes Fahren an

Brandneu ist der sogenannte Autobahn-Assistent inklusive aktivem Spurwechselassistent, mit dem sich sowohl der BMW 5er (2023) als auch der BMW 5er Touring (2024) einen weiteren Schritt in Richtung des autonomen Fahrens (Level 2) bewegt. Per Knopfdruck im Lenkrad aktiviert, können wenige Sekunden später die Hände vom Steuer genommen werden. Eine Überwachungskamera hält die Person am Steuer im Blick. Sie prüft die Aufmerksamkeit, indem sie die Augenführung analysiert. Hinzu kommen der serienmäßige Parking Assistant einschließlich Rückfahrassistent, der optionale Parking Assistant Professional, bei dem man Parkmanöver per Smartphone steuern kann, die In-Car-Gaming-Funktion (AirConsole) oder das Video-Streaming mit YouTube und Bundesliga-In-Car-App auf dem Control Display.

Fahreindruck: So fährt der elektrische BMW 5er (i5)

Der BMW i5 eDrive40 (2023) bringt alles mit, um die hohen Erfolgserwartungen zu erfüllen. Neben der guten E-Performance verzichtet er weder auf eleganten Komfort, noch auf das mit der Marke verbundene hohe dynamische Potenzial und bietet obendrein eine dem Preis angemessene Ausstattung und Qualität. Und als M60 xDrive vereint der i5 höchsten Komfort und Dynamik mit Wertigkeit und Funktionsfülle.

Von Michael Godde & Jürgen Voigt