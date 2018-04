Die Mittelklasse-Limousine Mercedes C-Klasse hat sich seit 1993 zu einem wichtigen und beliebten Modell im Mercedes-Benz-Programm entwickelt. Besonders beliebt bei dieser Modellreihe ist auch der Kombi, T-Modell genannt, außerdem gibt es die Mittelklasse ebenfalls als Coupé und Cabrio. Die erste Mercedes C-Klasse löste den W 201 ab, die Art der Baureihenbezeichnung blieb aber bis heute erhaten. So kan Anfang 2014 die aktuelle Baureihe 205 auf den Markt. Die stärksten C-Klasse-Versionen werden von den Werkstunern in Affalterbach kreiert und sind auf dem Markt als AMG C 43 oder C 63 in den verschiedenen Karosserieformen vertreten.

Egal ob als "normale" Mercedes C-Klasse oder sportlicher AMG – auch der Mittelklasse-Wagen von Mercedes muss sich unseren Tests stellen. Dabei nehmen wir im Einzeltests die verschiedenen Antriebe unter die Lupe, vermitteln im Fahrbericht einen umfassenden Eindruck zur C-Klasse oder bewerten im Gebrauchtwagentests auch ältere Baureihen des Modells. In spannenden Vergleichen wird die Konkurrenz herangezogen und unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Fahrweise, Leistung, Verbrauch, Ausstattung oder Preis mit der Mercedes C-Klasse verglichen. Im Fazit des Tests wird schließlich ein Gewinner gekürt.