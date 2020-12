Das Elektro-SUV Ford Mustang Mach-E (2020) soll Tesla und den deutschen Premium-Anbietern Konkurrenz machen. Für 2021 kündigt sich das Topmodell Ford Mustang Mach-E GT als Performance Edition an. Wir zeigen den Innenraum und nennen den Preis!

Ausgerechnet der Mustang soll Ford ins Elektro-Zeitalter beamen und als Ford Mustang Mach-E (2020) zum ersten ernsthaften Tesla-Jäger aus Detroit werden. Zum Preis ab 46.900 Euro (Stand: Juli 2020) hat der Mach-E mit dem bisherigen Mustang auf den ersten Blick allerdings nicht viel gemein: Aus Sportwagen ist SUV geworden, das aber in vielen Details die traditionelle Linie des Fastbacks zitiert. Die Haube ist länger als bei den meisten Konkurrenten und stärker konturiert, die hinteren Kotflügel sind weiter ausgestellt und natürlich glühen am Heck drei Balken als Rückleuchten. Neu sind dagegen der hohe Bug mit dem geschlossenen Kühlergrill und die Türen, denen die konventionellen Griffe fehlen, weil sie jetzt mit Sensoren öffnen und den Passagieren entgegenspringen. Das sieht cool aus, ist aber nicht wirklich praktisch. Mehr zum Thema: Darf ein E-Auto Mustang heißen? Ein Kommentar!

Der Ford Mustang Mach-E (2020) im Video:

Preis & Innenraum des Ford Mustang Mach-E (2020)

Während die Mustang-Gemeinde dem Verbrenner hinterher weinen wird, kann sie sich beim Ford Mustang Mach-E (2020) über eine andere Umstellung freuen – zum ersten Mal bietet der Mustang im Innenraum richtig Platz. Bei 4,71 Metern Länge und knapp drei Metern Radstand ist das E-SUV natürlich viel geräumiger und damit der erste Mustang, in dem man auch hinten bequem sitzen kann. Vom großen Kofferraum und den 100 Litern "Frunk" im Bug ganz zu schweigen. Dazu gibt es einen Innenraum, das einen riesigen Sprung nach vorne macht. Was so ein 15-Zoll-Display, das aufrecht vor dem ansonsten gähnend leeren Cockpit thront und nur von einem kleinen Bildschirm hinter dem Lenkrad flankiert wird, so alles ausmacht. Das Fahrgefühl wiederum soll trotz elektrischen Antriebs typisch Mustang sein: Der auf einer sogenannten Skateboard-Architektur aufgebauten Ford Mustang Mach-E (2021) wird zunächst mit zwei Batteriepaketen mit wahlweise 76 oder 99 kWh und WLTP-Reichweiten zwischen 420 und 600 Kilometern angeboten. In der Basis gibt es Heckantrieb und je nach Batterie 190 oder 210 kW, als Dual-Motor mit Allrad und 190 oder 248 kW. Damit soll der elektrische Mustang in 5,8 Sekunden auf 100 km/h, in der Spitze elektronisch abgeriegelte 185 km/h und bis zu 540 Kilometer (WLTP) weit fahren.

Mit 487 PS übertrifft die Performance Edition den als GT bis dato stärksten Mach-E. Foto: Ford

Das ist der Ford Mustang Mach-E GT & die Performance Edition

Spätestens mit dem Ford Mustang Mach-E GT, den der Autobauer für Ende 2021 ankündigt, soll der sportliche Anspruch des Mustang-Ablegers endgültig erfüllt werden. Zwei E-Motoren, die zusammen auf 342 kW (465 PS) und 830 Newtonmeter Drehmoment kommen und als Allradantrieb fungieren, katapultieren das E-SUV in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100 und eine elektrisch abgeregelte Spitze von 200 km/h. Die 88-kWh-Batterie (netto) steht derweil für eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern (WLTP). Zur Ausstattung des GT gehören unter anderem ein adaptives Fahrwerk und große 20-Zoll-Felgen sowie im Interieur Sportsitze und ein eigenes Lenkrad. Zudem stehen für den Ford Mustang Mach-E GT (2021) zwei exklusive Lackierungen zur Verfügung. Wem die Performance des GT nicht reicht, der kann ab Sommer 2021 auch zur Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition greifen – zumindest in den USA. Ob das 358 kW (487 PS) starke Topmodell auch nach Deutschland kommt, wurde nämlich noch nicht kommuniziert. Das Drehmoment beträgt 850 Newtonmeter und die in Amerika wichtige 0-60-mph-Zeit beträgt 3,5 Sekunden. Hinter den 20 Zoll-Felgen mit Pirelli-Bereifung sitzen Brembo-Bremsen mit rot lackierten Bremssätteln. Kunden, die den Ford Mustang Mach-E GT (2021) bereits reserviert haben, können das Performance Edition-Paket im Frühjahr 2021 dazubestellen.

Der Ford Mustang Mach-E 1400 im Video:

Performance-Prototyp Ford Mustang Mach-E 1400