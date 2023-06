Am Heck finden sich die modernen Leuchtmittel in Form von dreidimensional gestalteten Rückleuchten wieder.

Was in China seit 2019 als ES6 herumfährt, kommt 2023 als EL6 auch zu uns nach Deutschland.

Seit 2019 in China bereits als Nio ES6 auf dem Markt, startet das Mittelklasse-Elektro-SUV nun unter geändertem Namen und einem leichten Facelift auch bei uns. Das ist der Preis und die Reichweite des Nio EL6 (2023)!

Preis: Nio EL6 (2023) ab 53.500 Euro

Was seit 2019 schon als Nio ES6 in der Weltgeschichte unterwegs ist, debütiert im Laufe des Jahres 2023 als Nio EL6 auch auf dem deutschen Markt. Hintergrund der Namensänderung ist der Rechtsstreit mit Audi – die Marke mit den vier Ringen sah eine zu große Ähnlichkeit zum S6 und bekam vor Gericht recht. Der Preis startet bei 53.500 Euro plus 12.000 oder 21.000 Euro für den Akku respektive 169 oder 289 Euro für die Batteriemiete. Alternativ least man das SUV für einen monatlichen Betrag von 1179 und 1309 Euro (Stand: Juni 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: 360 kW & 529 km Reichweite

Als SUV mit 4,58 Metern Länge und 579 bis 1430 Liter Kofferraum fährt der Nio EL6 (2023) gegen Konkurrenten wie das Mercedes EQE SUV und den kommenden Audi Q6 e-tron. Sein rein elektrischer Antrieb leistet 360 kW (490 PS) und verfügt wahlweise über eine 75 oder 100 kWh große Batterie. Die Beschleunigung gibt Nio mit 4,5 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100 an, die Reichweite mit bis zu 529 Kilometer.

Ex- & Interieur mit europäischem Einfluss

Wie bereits der größere und in Deutschland nicht erhältliche ES8 glänzt auch der 4,85 Meter lange, 1,97 Meter Breite und 1,77 Meter hohe Nio EL6 (2023) mit europäischem Einfluss. Das Design wurde nämlich in München entwickelt. Die Front dominiert ein großer Kühlergrill, der von stark konturierten Spangen gesäumt wird. Die filigranen LED-Scheinwerfer bilden einen auffälligen Kontrast. Am Heck finden sich die modernen Leuchtmittel in Form von dreidimensional gestalteten Rückleuchten wieder. Serienmäßig verfügt der Nio EL6 (2023) über ein großes Zentraldisplay mit Touchfunktion, ein Multifunktionslenkrad und volldigitale Instrumente. Optional lässt sich der ES6 mit dem Sprachassistenten "Nomi" ausrüsten.

Fahreindruck: So fährt der China-EL6 namens Nio ES6 (2019)

Die Fahrleistungen des neuen Nio ES6 (2019) liegen bei unserer ersten Testfahrt auf dem Niveau der europäischen Konkurrenz. Mit serienmäßiger Luftfederung und soliden Brembo-Bremsen lässt sich das SUV trotz des üppigen Gewichts ziemlich handlich bewegen und schlägt sich daher auch in engen Kurven tapfer.