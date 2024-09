Überarbeiteter Ioniq 5 bleibt preislich stabil

Der Spoiler und das Design der Räder zeigen sich (bei der N Line) verändert, was der Aerodynamik zugute kommen soll.

Während der Ioniq 5 in der Länge um 20 mm auf 4655 mm wächst, bleiben die restlichen Maße identisch mit dem Vorfacelift: 1890 mm in der Breite, 1605 mm in der Höhe und 3000 mm im Radstand.

Nach der Vorstellung im März ist das Hyundai Ioniq 5 Facelift seit August 2024 in Deutschland bestellbar. Der Preis bleibt – entgegen dem allgemeinen Trend – stabil. Das ändert sich an dem Design, den Antrieben samt Reichweite und dem Innenraum!

Preis: Hyundai Ioniq 5 Facelift (2024) auch weiterhin ab 43.900 Euro

Passend zur aus deutscher Sicht schnellen Taktung der südkoreanischen Autobauer, auf gefühlt gerade erst auf den Markt gebrachte Fahrzeuge prompt eine Modellpflege folgen zu lassen, kündigte sich im März 2024 das Hyundai Ioniq 5 Facelift an. Das ist seit August desselben Jahres auch weiterhin für 43.900 Euro (Stand: August 2024) bestellbar – erstmalig auch als N Line oder N Line X. Was sich alles am Elektro-Crossover ändert, erklärt die AUTO ZEITUNG in den folgenden Absätzen.

Antrieb: Größere Batterie für mehr Reichweite

Mit dem Hyundai Ioniq 5 Facelift (2024) wächst die Kapazität der Batterie bei gleichem Antrieb von 77,4 kWh auf 84 kWh an – zumindest im Falle der beiden stärkeren der insgesamt drei zur Auswahl stehenden Antriebsoptionen. Als Hecktriebler fährt der Crossover weiterhin mit 125 kW (170 PS) oder 168 kW (229 PS) sowie als Allradler mit 239 kW (325 PS) vor. Im Gegensatz zu den letztgenannten Leistungsstufen verfügt die Basisvariante über eine 63-kWh-Batterie. Als Reichweite nennt Hyundai lediglich den Maximalwert der Baureihe, der bei 570 km nach WLTP liegt. Allen gemein ist die hohe Ladegeschwindigkeit von bis zu 350 kW. Apropos Laden: Das beim letzten Update eingeführte vorkonditionierende Batterieheizsystem ist mit der Modellpflege nun manuell steuerbar, anstatt sich mit der Auswahl eines Ladepunktes automatisch einzuschalten.

Übrigens: Seit Ende 2023 flankiert der bis zu 478 kW (650 PS) starke Ioniq 5 N das Angebot. Ob dieser auch eine Modellpflege erhält, ist unklar.

Exterieur: Ab sofort mit Verbrenner-Anleihen

Wie bei einer Modellpflege üblich, zeigt sich auch der Hyundai Ioniq 5 Facelift (2024) äußerlich leicht überarbeitet. Bei der neu eingeführten N Line deutet die Front analog zum Ioniq 6 klassische Lufteinlässe an. Auch die Heckstoßstange wirkt etwas weniger flächig als beim Vorgänger und deutet einen Diffusor-ählichen Abschluss an. Erwartungsgemäß ließ der Autobauer seinem Crossover einen Heckwischer angedeihen, dessen Fehlen bei der Kundschaft gerne mal moniert wurde. Außerdem zeigen sich der Spoiler und das Design der Räder (ebenfalls bei der N Line) verändert, was der Aerodynamik zugutekommen soll.

Performance-seitig interessant sind die Versteifung der Karosserie und die veränderten Stoßdämpfer. Anders als bei den meisten anderen Modellpflegen scheinen Scheinwerfer und Rückleuchten übrigens unangetastet geblieben zu sein. Während der Ioniq in der Länge um 20 mm auf 4655 mm wächst, bleiben die restlichen Maße identisch mit dem Vorfacelift: 1890 mm in der Breite, 1605 mm in der Höhe und 3000 mm im Radstand.

Interieur: Überarbeitungen im Bediensystem

Foto: Hyundai

Auch im Innenraum des Hyundai Ioniq 5 Facelift (2024) hat sich einiges getan. So wurden die Bedienelemente neu angeordnet und eine physische Taste für Funktionen wie Sitzheizung und -belüftung, Lenkradheizung und Einparkhilfe hinzugefügt. Die induktive Ladestation fürs Smartphone rückte im Sinne der Erreichbarkeit weiter nach oben. Auch die Software wurde optimiert und unterstützt jetzt kabellos Apple CarPlay und Android Auto. Wie vom Ioniq 6 bekannt, verfügt das Lenkrad über LED-Pixel. Darüber hinaus sind Funktionen wie der Parkassistent und die Einparkhilfe verbessert worden. Das N Line-Modell verfügt außerdem über andere Sitze, ein abweichendes Lenkrad, eine andere Pedalerie und einen schwarzen Dachhimmel.

Fahreindruck: Schon das Vorfacelift-Modell beeindruckte

Der Ioniq 5 liefert eine rundum gelungene Vorstellung ab. Mit den kurzen Ladezeiten, der ordentlichen Reichweite und dem komfortablen Gesamtpaket hat er die richtigen Argumente auf seiner Seite, schrieb Testredakteur Michael Godde zur Erstbegegnung mit dem Vorfacelift-Modell.