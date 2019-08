Der Polestar 2 ist die erste Limousine und das erste vollelektrische Großserienmodell der Volvo-Tochterfirma und kommt 2020 auf den Markt. Das gesetzte Volvo-Design wird von aggressiveren Details durchbrochen, die für eine futuristisch-elegante Erscheinung sorgen. Durch Kunststoffradläufe deutet die Limousine einen Crossover-Look an, während das Stufenheck eher sportlich anmutet. Wie bei Volvo-Modellen ist auch beim Polestar 2 die Silhouette von Thors Hammer in den Tagfahrlichtern zu erkennen. Am Heck verbindet ein durchgehendes Leuchtband die Rückleuchten. Polestar hat sein zweites Modell zum direkten Konkurrenten des Tesla Model 3 erklärt und geht mit einer 78 kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern erlauben soll, und 300 kW (408 PS) an den Start. Der Basispreis startet bei 39.900 Euro.