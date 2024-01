Als Opel Mokka-e ging der Bestseller 2021 erstmalig auch als Elektroauto an den Start. 2023 folgt die Umbenennung in Opel Mokka Electric.

2020 kam die zweite Generation des Opel Mokka auf den Markt, 2021 der elektrische Opel Mokka-e, der seit 2023 Opel Mokka Electric heißt. Die technischen Daten (Anhängelast, Maße), die Preise, der Innenraum (Kofferraumvolumen), das Crashtest-Ergebnis und vieles mehr erläutert die AUTO ZEITUNG hier.

Preis: Opel Mokka (Electric) ab 26.840 (40.800) Euro

Der Opel Mokka – das große X in der Modellbezeichnung hat mit dem letzten Modellwechsel ausgedient – wird seit Ende 2020 zum Preis ab 26.840 Euro (Stand: Januar 2024) ausgeliefert. Wie der Corsa basiert auch der neue Mokka auf der Multi-Antriebs-Konzernplattform CMP, die sowohl Verbrennungsmotoren als auch einen rein elektrischen Antrieb ermöglicht. Das elektrische Pendant zum Preis ab 40.800 Euro (Stand: Januar 2024) heißt Opel Mokka Electric. Auch interessant: Unsere Produkttipps zu Amazon

Das Opel Corsa Electric Facelift (2023) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Benziner & elektrisch (Reichweite & Anhängelast)

Der Opel Mokka fährt mit Verbrennern oder als Electric rein elektrisch vor. Als herkömmlicher Antrieb stehen ein 1,2-l-Turbobenziner mit 100 PS (74 kW) und 205 Nm sowie mit 130 PS (96 kW) und 230 Nm Drehmoment zur Auswahl. Die stärkere Version ist auch mit einer Achtstufen-Automatik erhältlich, die anderen Ausführungen kommen mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Der 1,5-l-Diesel mit 110 PS (81 kW) und 250 Nm Drehmoment ist nicht mehr konfigurierbar. Ausschließlich als Verbrenner verfügt der Mokka optional über eine Anhängerkupplung: Die Anhängelast beträgt 620 bis 1200 kg. Welche Elektroautos über eine Anhängerkupplung verfügen, verraten wir hier.

Der Opel Mokka Electric (vor 2023 noch Opel Mokka-e) verfügt seit der technischen Überarbeitung 2023 über eine mit 54 kWh etwas größere Batterie, die ihre Energie an einen neuen Elektromotor mit 115 kW (156 PS) liefert. Letzterer verbraucht mit 15,2 kWh weniger als zuvor und kommt dementsprechend deutlich weiter. So soll erst nach 406 km an die Ladestation gehen. Die Ladezeit bleibt mit knapp 30 min. auf 80 Prozent auf Vorgängerniveau. Die Schnellladefunktion gehört ebenso zum Serienumfang wie der 11-kW-Onboard-Charger. Als elektrisches Einstiegsmodell ist auch weiterhin der 100 kW (136 PS) E-Antrieb mit 50-kWh-Batterie und einer Reichweite von bis zu 338 km erhältlich.

Entlang der neuen GSe-Logik, Elektro- oder Plug-in-Hybride mit einer sportlicheren Abstimmung zu versehen, könnte es in Zukunft auch noch einen Opel Mokke GSe geben. Leistungstechnisch ist hier allerdings kein Upgrade zu erwarten.

Exterieur: Erster Opel mit "Vizor"-Familiengesicht & Maße

Mit der Neuauflage des Opel Mokka 2020 feierte auch der sogenannte "Vizor", das neue Familiengesicht der Marke, seine Premiere. Horizontal über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufend, rahmt das Visier auch die serienmäßigen LED-Scheinwerfer ein. Mit 4,15 m Länge ist die Generation B zwar 12,5 cm kürzer als sein Vorgänger, hat aber einen ähnlich langen Radstand. Die Breite beträgt 1,78 und die Höhe 1,53 m (Maße). Das knackige Äußere mit kurzen Überhängen wird von radhausfüllenden 18-Zöllern abgerundet. Neu ist übrigens auch die GS Line, die mit einer roten Fensterlinie, mit schwarzen anstelle von Chrom-Zierelementen, mit schwarzen Leichtmetallrädern, mit einer Zweifarblackierung sowie einem schwarzen Interieur samt roter Ziernähte daherkommt.

Interieur: "Pure Panel" feierte Premiere & Kofferraumvolumen

Foto: Opel

Kommen wir zum Innenraum, der ebenfalls ein Novum darstellt. Mit dem Opel Mokka (Electric) kam 2020 auch erstmalig das volldigitale Cockpit "Pure Panel" zum Einsatz. Zwei Widescreen-Displays, dabei ist der Bildschirm hinter dem Lenkrad bis zu zwölf Zoll groß, stellen alle wichtigen Informationen dar. Im Gegensatz zu anderen Herstellern hält Opel aber weiterhin physische Tasten für Funktionen wie die Klimaanlage bereit. Sie sind unauffällig in das neue Cockpit-Layout integriert. Vor dem als Knopf ausgelegten Gangwählhebel befindet sich in der Mittelkonsole eine Ladeschale für Smartphones. Apropos Handy: Das lässt sich via Apple CarPlay und Android Auto mit dem Infotainmentsystem verbinden. Hier stehen zwei Varianten mit 7,0-Zoll- oder das Multimediasystem mit 10-Zoll-Touchscreen zur Auswahl. Der Kofferraum fasst 350 bis 1105 l bei umgelegter Rücksitzbank, beim Electric reduziert sich das Volumen auf 310 bis 1060 l.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Der Opel Mokka (Electric) ist mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen wie dem optionalen, adaptiven LED-Matrix-Licht, das den Gegenverkehr ausblendet, aber auch Assistenzsystemen wie dem adaptiven Tempomaten, dem Spurhalteassistenten oder der 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera verfügbar. Beim Euro NCAP-Crashtest erzielte das kleine SUV vier von fünf Sternen. Einen Stern haben die Tester:innen wegen fehlendem Notbremsassistenten und Mittelairbag abgezogen. Der Insassenschutz für Erwachsene und Kinder liegt mit 73 und 75 Prozent auf einheitlichem Niveau. Beim Fußgängerschutz erhält der Mokka lediglich 58 Prozent, bei den Sicherheitssystemen 64 Prozent.

Fahreindruck: Quirlig, praktisch & als E-Auto unkompliziert

Der Opel Mokka gibt ein überzeugendes Bild ab: Sein quirliger Antrieb ist ebenso modern wie die Assistenz- und Infotainment-Ausstattung. In der City spielt das agile SUV seine Vorzüge zudem voll aus. Als Elektroauto unterscheidet er sich im täglichen Umgang kaum von den konventionellen Modellen, überfordert also nicht beim Umstieg. Obendrein gibt es klassische (Opel-)Tugendenden: faire Preise und gut abgestimmte Technik.