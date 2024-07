Genesis heizt dem GV60 ein

Beim Genesis GV60 hielt mit dem Modelljahr 2023 die Gesichtserkennung Einzug. Die technischen Daten weisen bis zu 320 kW (Sport Plus) und 517 km Reichweite (Basismodell) aus. 2025 ergänzt der besonders dynamische Genesis GV60 Magma das Portfolio.

Preis: Genesis GV60 (2022) ab 54.680 Euro

Hyundais Nobelmarke hat mit dem Genesis GV60 seit 2022 ein weiteres Elektroauto zum Preis ab 54.680 Euro (Stand: Juli 2024) im Portfolio. Das elektrische SUV-Coupé und Schwestermodell von Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 steht auf der E-GMP, die den Einsatz von 800-V-Technik für besonders schnelles Laden ermöglicht. Im Gegensatz zu den anderen beiden Konzernmodellen ist die Batterie des GV60 nur in einer Größe mit 77,4 kWh Kapazität verfügbar.

Leslie & Cars zeigt die Gesichtserkennung des Genesis GV60 (2022) im Video:

Antrieb: GV60 mit Heckantrieb, als Sport & Sport Plus

Im Frühjahr 2024 kam das Basismodell mit Heckantrieb und 168 kW (228 PS) zurück. Mit Allradantrieb und Sport-Paket leistet der Genesis GV60 (2022) schon 234 kW (318 PS). Zusätzlich bietet die Marke den GV60 mit Sport Plus-Paket an. Hier sitzt je ein E-Motor mit 160 kW (218 PS) an Vorder- und Hinterachse. Sie entfalten kombiniert eine Leistung von 320 kW (435 PS) sowie im Boost Mode 360 kW (490 PS). Die maximale Reichweite des Genesis GV60 (2021) gibt die Marke für das Einstiegsmodell mit 517 km, für den Sport mit 470 km und für das Modell mit Sport Plus-Paket mit bis zu 466 km nach WLTP an. Laut Hersteller lädt der GV60 an einer 350-kW-Schnellladestation unter Idealbedingungen binnen 18 min von zehn auf 80 Prozent.

Exterieur: Die Maße des sportlichen Crossovers

Optisch gibt sich der Genesis GV60 (2022), mit den Abmessungen 4515 mm Länge, 1890 mm Breite sowie 1580 mm Höhe (kann ausstattungsspezifisch abweichen), etwas weniger progressiv als seine Schwestermodelle, ohne dabei altbacken zu wirken. Das geschwungene Coupé-Design erinnert an einigen Stellen entfernt an den Volvo EC40, verfügt allerdings dank der geteilten Scheinwerfer und des fünfeckigen Grills über eine eigenständige Erscheinung.

Interieur: Genesis GV60 (2021) wirkt frisch und modern

Der Innenraum des Genesis GV60 (2022) präsentiert sich nicht zuletzt dank der knalligen Farbkombination in Blau und Gelbgrün frisch und modern und markiert damit eine deutliche Abkehr vom konservativen Premium-Cockpit. Neben dem Zweispeichenlenkrad, der durchgängigen Bildschirmfläche und den digitalen Außenspiegeln bringt auch die sogenannte "Crystal Sphere" frischen Wind ins Innenleben. Letztere fungiert als Getriebesteuerung sowie als Ambientelicht, das im Notfall auch auf Gefahrensituationen hinweisen kann. Das Kofferraumvolumen beträgt laut Hersteller 432 bis 1300 l.

Genesis GV60 Magma Concept bei Goodwood Festival of Speed 2024 vorgestellt

Unter der Bezeichnung Magma werden künftig die Spitzenmodelle der Genesis-Baureihen für Furore sorgen. Sie erhalten spezielle Ausstattungsumfänge, darunter einen eigenen Sound, sowie gezielte Modifikationen wie beispielsweise Leistungssteigerungen, optimierte Fahrwerksabstimmungen, Karosserieverbreiterungen und aerodynamischen Feinschliff. Als Magma-Varianten vorgesehen sind der vollelektrische Genesis GV60 oder auch der G80 vorgesehen, der im Nahen Osten bereits als Magma verkauft wird. Der Marktstart des GV60 Magma in Korea ist für 2025 geplant. Die Serienversion soll dem in Goodwood Festival of Speed 2024 gezeigten Konzeptmodell sehr ähneln. Zu den technischen Daten äußert sich Genesis noch nicht. Wir spekulieren auf den Antriebsstrang aus dem Ioniq 5 N von Konzernschwester Hyundai.

Dieser verfügt über eine Systemleistung von 448 kW (609 PS) und ein maximales Drehmoment von 770 Nm. Mit der Boost-Funktion (N Grin Boost) stellen die beiden E-Maschinen an Front und Heck für zehn Sekunden gar 478 kW (650 PS) bereit. Derart gerüstet, zischt der N in nur 3,5 s auf Tempo 100 und fährt erst bei 260 km/h in den Begrenzer. Dessen 84-kWh-Batterie steht für eine Reichweite von 448 km nach WLTP. Dank 800-V-Technik, sollen gerade einmal 18 min benötigt werden, um die Akkus über einen 350-kW-Schnelllader von zehn auf 80 Prozent aufzuladen (max. Ladeleistung: 240 kW).

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Auch eine umfangreiche Reihe von Assistenzsystemen wie Kollisionswarner, Spurhalte-, Totwinkel-, Aussteige-, adaptiver Geschwindigkeits- oder Aufmerksamkeitsassistent sind mit an Bord. Mit dem Modelljahr 2023 hielt zudem die Gesichtserkennung Einzug, wie man sie bereits vom Entsperren von Smartphones kennt. Sie funktioniert beim GV60 als schlüsselloses Zugangssystem "Face Connect". Biometrische Daten sollen dabei nicht weitergeleitet werden, so der Hersteller. Zudem bietet der Stromer auch einen Fingerabdrucksensor und einen digitalen Fahrzeugschlüssel im Smartphone. Die Funktion zeigt Leslie & Cars im Video oben.

Wenig überraschend weiß der Genesis GV60 (2022) im Euro NCAP-Crashtest zu überzeugen und bringt fünf von fünf möglichen Sternen mit nach Hause. Paradedisziplinen des Elektro-SUV sind dabei der Insassenschutz von Erwachsenen wie Kindern – hier erzielt es die Werte 89 und 87 Prozent – sowie die Assistenzsysteme, bei denen es mit 88 Prozent der möglichen Punkte abschneidet. Lediglich der Fußgängerschutz fällt mit einer Bewertung von 63 Prozent ab.

Fahreindruck: Beim Fahren ein echtes Erlebnis

Der Genesis GV60 (2022) ist ein echtes Erlebnis. Seine konsequent auf Fahrfreude getrimmte Konzeption dürfte ihm viele Fans bescheren.