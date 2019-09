Der Crozz geht als zweites Mitglied elektrisch angetriebenen ID.-Familie von VW in Serie. Sein wahrscheinlicher Name: VW ID.4. >> Mehr zum Thema Elektroautos

Mit dem VW ID.4 (2020) erweitern die Wolfsburger die aus dem Boden gestampfte Elektroauto-Familie ID. Wir haben erste Erlkönig-Fotos des SUV-Coupés, das zuvor unter dem Namen VW ID. Crozz bekannt wurde!

Zum ersten Mal zeigen Fotos die Serienkarosserie des VW ID.4, der als Studie ID. Crozz startete und mit dem die Wolfsburger 2020 ein zweites Mitglied ihrer voll elektrischen ID.-Familie in Serie schicken. Und auch wenn der Erlkönig sich grundsätzlich an der Designsprache der Crozz-Studie orientiert, zeigen sich auch einige deutliche Unterschiede. So wirkt etwa das Heck der Serienkarosserie kantiger und der Abschluss steiler als die Rückansicht des Concept Cars mit seiner coupéhaften Dachlinie. Außerdem sind flache Leuchten zu erkennen. Oberhalb der schmalen Heckscheibe prangt ein großer Dachkantenspoiler. Außerdem wurden die ausklappbaren Kameras in den Kotflügeln der Serie durch konventionelle Außenspiegel ersetzt. Auch die Türen zum Fond des VW ID.4 (2020) sind nun nicht mehr hinten, sondern ganz konventionell vorne angeschlagen. Auf der IAA 2019 zeigte man den ID.4 erstmals offiziell als Erlkönig. Mehr zum Thema: So fährt sich der ID.3-Prototyp​

Die Studie VW ID.Crozz im Video:

Elektro-SUV ID. Crozz könnte 2020 als VW ID.4 starten