Dacia preist den Spring neu ein

Mit dem Dacia Spring Facelift (2024) bleibt die Technik mitsamt der Reichweite zwar unberührt, dafür gibt es große Änderungen beim Design und im Innenraum. Das ist der neue Preis!

Preis: Dacia Spring Facelift (2024) ab 16.900 Euro

Das Dacia Spring Facelift soll den elektrischen Billigheimer – analog zur gesamten Marke – auf die nächste Stufe heben. Denn mittlerweile ist nicht der besonders niedrige Preis das alleinige Ziel, sondern auch ein verbessertes Nutzererlebnis. Man kann also sagen: Mit dem Erfolg Dacias steigen auch die Ansprüche. Eine gute Nachricht für den Spring, dessen günstiger Preis und chinesische Herkunft bislang doch spürbar war. Der Spring kommt in den drei Ausstattungsvarianten "Essential", "Expression" und "Extreme" und startet zum Preis von 16.900 Euro (Stand: Juli 2024). Auf den ersten Blick ist die überarbeitete Variante also deutlich günstiger als sein Vorgänger, der zuletzt mit 22.750 Euro eingepreist war. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, hat Dacia die Restbestände doch mit einem Rabatt von satten 10.000 Euro in den Markt gedrückt. So oder so aber ist das Dacia Spring Facelift (2024) auch weiterhin das günstigste, neue E-Auto.

Leslie & Cars zeigt das Dacia Spring Facelift (2024) im Video:

Antriebe: Es bleibt bei 45 oder 65 PS sowie 220 km Reichweite

Das Dacia Spring Facelift (2024) ist mit zwei Antriebsvarianten erhältlich, die bereits vom Vorgänger bekannt sind. Als Einstieg kommt ein 33 kW (45 PS) starker E-Motor zum Zuge. Zusätzlich steht eine 48 kW (65 PS) starke Variante zur Auswahl. Letztere treibt den Dacia Spring Extreme serienmäßig an. In der Ausstattung Expression lässt sich zwischen beiden Motoren wählen. Alle Motoren greifen auf den bereits bekannten 26,8-kWh-Akku zurück, der im Unterboden untergebracht ist und für Reichweiten von bis zu 220 km sorgen soll.

Dacia betont, dass diese Reichweite für den Kundenkreis absolut ausreiche: Durchschnittliche 37 km lege er am Tag zurück; über 75 Prozent würden ihren Spring zu Hause aufladen. Dementsprechend hat Dacia auch an der Ladeleistung von 3,7 kW Wechselstrom sowie 30 kW Gleichstrom nichts geändert. Ein Besuch an der Schnellladesäule dauert 45 min, um die Akkus von 20 auf 80 Prozent zu laden. Für den noch aktuellen Dacia Spring gibt es zwar eine Anhängerkupplung im Zubehör, laut den Papieren ist für den Spring aber keine Anhängelast vorgesehen. Demzufolge lässt sie sich ausschließlich für Fahrradträger oder ähnliches nutzen.

Exterieur: Der Duster lässt grüßen

Front und Heck werden mit dem Dacia Spring Facelift (2024) sichtbar überarbeitet und übernehmen die neue Designsprache, die Dacia mit dem Duster bereits angekündigt hat. Ein nettes Detail stellen die gemusterten Flächen in den Stoßfängern des Spring dar, die stark an einen Stadtplan erinnern. Die Motorhaube zeigt sich mit ausgeprägten Konturen, die Dachreling fällt für eine günstigere Aerodynamik weg. Die Maße von 3701 mm in der Länge, 1583 mm (1767 mm mit Außenspiegeln) in der Breite und 1519 mm in der Höhe decken sich in etwa mit jenen des Vorgängermodells.

Interieur: Robust und effizient

Foto: Dacia

Auch der Innenraum des Dacia Spring Facelifts (2024) wurde gründlich überholt. Serienmäßig fahren alle Varianten fortan mit einem sieben Zoll großen digitalen Tacho vor, das zehn Zoll große Touchdisplay über der Mittelkonsole ist zumindest beim Extreme Standard und lässt sich ansonsten gegen Aufpreis in das Cockpit implementieren. Damit einhergehen ein Navi sowie drahtlose Smartphoneverbindungen via Apple CarPlay und Android Auto. Dass der komplette Innenraum mit hartem Plastik ausgekleidet ist, dürfte die preissensible Zielgruppe wohl weniger stören. Vielmehr freut sie sich am 308 bis 1004 l großen Kofferraum – angesichts der kleinen Grundfläche ein bemerkenswert großes Ladeabteil. Hinzu kommt der kleine Frunk unter der Fronthaube.

Assistenzsysteme: Erweiterte Serienausstattung

Neue Assistenzsysteme erweitern die serienmäßige Ausstattung des Dacia Spring Facelift (2024), darunter die automatische Notbremsung mit Erkennung von Fahrzeugen, Fußgänger:innen, Radfahrenden und Motorrädern, Verkehrszeichenerkennung, Spurwechselwarnung sowie Spurhalteassistent.

Fahreindruck: Ohne Kompromisse gehts bei dem Preis nicht

Es ist keine Überraschung: Ohne Kompromisse geht es bei einem vollwertigen E-Auto für 16.900 Euro nicht. Die Batterie ist klein, der Komfort erfüllt den Mindeststandard. Doch wer ein Elektroauto zu einem bezahlbaren Kurs haben will, könnte im neuen Dacia Spring Facelift (2024) ein gutes Angebot finden. Besonders punkten könnte der kleine Stromer bei Lieferdiensten, in Carsharing-Flotten oder als Fahrzeug für die mobile Pflege.

Von Adele Moser