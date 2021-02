NIO ist ein chinesischer Autobauer mit Sitz in Shanghai, gegründet von William Li, dem Vorstandsvorsitzenden der chinesischsprachigen Autozeitschrift BitAuto und von Next EV. Nicht nur mit dem 2016 präsentierten Supersportwagen NIO EP9 mit Elektroantrieb zogen die Chines:innen die Aufmerksamkeit auf sich. Auch die Idee, Elektroautos mit schnell tauschbaren Batterien zu produzieren, um so längere Ladezeiten zu vermeiden, ist unkonventionell. Trotz zahlreicher Investitionen stand NIO schon 2020 kurz vor der Pleite und konnte nur durch staatliche Hilfen gerettet werden. Mittelfristig möchte NIO seine Fahrzeuge auch im Ausland verkaufen, darunter auch Deutschland.

E-Autobauer NIO aus China