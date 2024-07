Model Y-Erlkönig gesichtet?

Das Tesla Model 3 hat erst kürzlich eine Modellpflege erfahren, daher sollte auch das Tesla Model Y Facelift (2025) nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir zeigen, wie es aussehen und ob sich etwas an Preis und Reichweite verändern könnte.

Preis: Tesla Model Y Facelift (2025) könnte teurer werden

Nachdem das Tesla Model 3 Ende 2023 eine umfangreiche Modellpflege erfahren hat, fragen wir uns, wie es nun mit dem nicht mehr ganz frischen Tesla Model Y weitergeht. Ein Facelift könnte ab 2025 in Frage kommen, denn der Grundstein wurde mit dem Model 3 – auf dem das Model Y basiert – bereits gelegt. Mit dem Tesla Model Y Facelift erwarten wir trendgemäß einen Preisanstieg. Das noch aktuelle Modell startet bei 44.990 Euro (Stand: Juli 2024).

Leslie & Cars fährt das Tesla Model Y (2024) im Video:

Antriebe: Technik & Reichweite bleiben unverändert

Das Tesla Model Y Facelift (2025) dürfte wie das Model 3 die Technik des Vorgängers übernehmen. Demnach stehen wieder drei Elektroantriebe zur Wahl. Das Basismodell leistet dabei weiterhin 255 kW (347 PS) mit Heckantrieb, die Reichweite könnte aber analog zum Model 3 durch eine optimierte Batterietechnik auf über 450 km (WLTP) ansteigen. Zusätzlich dürfte es erneut zwei Allradvarianten geben. Die Performance-Variante fährt dabei bis zu 393 kW (534 PS) auf, bei einer spekulativen Reichweite von 550 km. Das Reichweiten-Modell (Long Range) mit 378 kW (514 PS) Leistung könnte auf bis zu 590 km Reichweite kommen.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Der Tesla Roadster lässt grüßen & möglicher Leak

Die neue Designsprache des Tesla Roadster schwappt allmählich auf die weiteren Modelle im Bestand über. So hatten wir erst kürzlich darüber spekuliert, dass auch das Tesla Model Y Facelift (2025) die schmal gestalteten Scheinwerfer erhalten könnte, die bereits vom Model 3 bekannt sind. Auch die Beleuchtung am Heck mit ihren schmalen LED-Lichtbändern dürfte das überarbeitete Model Y von seinen Modellgeschwistern übernehmen. Und tatsächlich scheint ein Leak auf Instagram (siehe Beitrag oben) unsere Annahmen zu bestätigen. Wenngleich in schlechter Auflösung, zeigen Bilder ein schwarzes Model Y in einem verspiegelten Raum, sodass Front und Heck gleichermaßen zu erkennen sind – ganz im Stile des Model 3. In den sozialen Medien kursieren seit Sommer 2024 zudem Bilder eines Model Y-Erlkönigs, dessen Front- und Heckpartie unter Abdeckungen schwer getarnt sind. Verifizieren lassen sich die Bilder in beiden Fällen aber nicht.

Interieur: Aufgeräumt und kantig

Foto: Tesla

Der Innenraum eigt sich schon jetzt besonders aufgeräumt, fast minimalistisch. Wie beim überarbeiteten Model 3 (siehe Bild oben) dürfte beim Tesla Model Y Facelift (2025) ein großer Touchscreen alle nötigen Informationen anzeigen und auch das Infotainment plus Navigation beinhalten. Darunter dürften sich zwei Induktions-Ladestationen für Smartphones befinden.

Assistenzsysteme: Über das Muss hinaus

Da die EU seit 2024 eine Vielzahl an Assistenzsystemen für Neuwagen vorschreibt, könnte auch das Tesla Model Y Facelift (2025) entsprechend aufgewertet werden. Neben einem Spurhalte, Geschwindigkeits- und Rangierassistenten dürften unter anderem auch ein intelligenter Abstands- sowie ein adaptiver Geschwindigkeitsregler serienmäßig an Bord sein. Insgesamt könnten so bis zu 25 Assistenten (optional) verfügbar sein, die ein autonomes Fahren auf Stufe drei ermöglichen könnten.

Fahreindruck vom Vor-Facelift: Model Y mit wegweisendem Antrieb

Der niedrige Verbrauch in Kombination mit der hervorragenden Reichweite machen das Tesla Model Y zu einer echten Benchmark für die Konkurrenten. Das üppige Platzangebot lädt zum Reisen ein. Einzig der Komfort und die Bediensysteme lassen ein wenig zu wünschen übrig.