Der Polestar 2 ist seit 2020 auf dem Markt und erhält 2023 ein Facelift, das Verbesserungen bei der Technik mit sich bringt. Wir zeigen den Innenraum, nennen den Preis und die Kosten für monatliches Leasing sowie die technischen Daten (Reichweite, Größe des Kofferraums).

Mit dem Polestar 2 brachte die Volvo-Tochter 2020 ihr erstes reines Elektroauto auf den Markt. Das Polestar 2 Facelift folgt 2023 und startet bei einem Preis von 50.775 Euro (Stand: Januar 2023). Das Design nähert sich mit der neuen SmartZone im Grill an den Polestar 3 an, bei dem die Sensoren-Einheit an der Front debütierte. Am markanten, durchgehenden Leuchtband am Heck ändert sich nichts. Die elektrische Mittelklasse ist in drei Varianten erhältlich, deren Leistung und Reichweite durch neue Motoren und verbesserte Akkus mit dem Facelift deutlich steigen: Die nun mit Hinterradantrieb ausgestattete Single Motor-Variante leistet 200 kW (272 PS) anstelle von 170 kW (231 PS). Das Drehmoment steigt von 330 auf 490 Newtonmeter. Als Standard Range kommt der einmotorige Polestar 2 (2023) mit 69-kWh-Akku, 135 kW Ladeleistung und einer Reichweite von bis zu 518 Kilometern, als Longe Range beträgt die Leistung 220 kW (299 PS) und der 82-kWh-Akku mit einer Ladeleistung von 205 kW sorgt für eine Reichweite von bis zu 635 Kilometern. Die Allradversion Longe Range Dual Motor ist immer mit dem größeren Akku ausgestattet, leistet 310 kW (421 PS), bietet 740 Newtonmeter Drehmoment und schafft bis zu 592 Kilometer. Um die Effizienz zu erhöhen, kann der vordere Motor abgeschaltet werden. Für den Allradler hält Polestar zudem das Performance-Paket bereit, das die Leistung auf 350 kW (476 PS) anhebt und den Polestar 2 in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h sprinten lässt. Zuvor lag die Top-Version bei 300 kW (408 PS) und 660 Newtonmeter Drehmoment, beziehungsweise ab April 2022 bei 343 KW (466 PS) und 680 Newtonmeter. Wer das Elektroauto nicht kaufen möchte, kann auf das Leasing-Angebot zurückgreifen (ab rund 420 Euro pro Monat). Wie hoch die Leasingrate ist, hängt neben der Ausstattungslinie auch von der Antriebsvariante, der Laufzeit, der jährlichen Kilometer und der Höhe der Anzahlung ab. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Polestar 2 (2020) im Video:

Preis, Leasing & Innenraum des Polestar 2 Facelift (2023)

Im Innenraum des Polestar 2 Facelift (2023) ändert sich nichts. Es kommt ein Infotainmentsystem auf Android-Basis zum Einsatz, das den Zugriff auf eine Vielzahl von Google-Funktionen ermöglicht. Die Bedienung erfolgt über einen elf Zoll großen Touchscreen oder per Sprachsteuerung (Serienausstattung). Das eigene Smartphone kann als Schlüssel fungieren, was ein mögliches Carsharing vereinfachen soll. Das Kofferraumvolumen beträgt zusammengerechnet 440 Liter, davon entfallen 405 Liter auf den hinteren Kofferraum und 35 auf den sogenannten "Frunk", dem Raum über der Vorderachse, den sonst in der Regel Verbrennungsmotoren einnehmen. Zusätzlich bietet das Polestar 2 Facelift (2023) eine elektrische Anhängerkupplung, mit der das Elektroauto bis zu 1500 Kilo (gebremst) an den Haken nehmen kann. Bestellt werden kann das Polestar 2 Facelift (2023) nur online auf der Homepage von Polestar. Bereits im April 2022 spendierte eine kleine Modellpflege dem Polestar 2 nicht nur neue Farben, Felgen und Innendekore, sondern auch eine Wärmepumpe (Plus-Paket) mit erweitertem optimalem Temperaturbereich (-7°C bis 25°C) und einen verbesserten Feinstaubsensor für den Innenraumfilter. Ab 2023 erweitert Polestar die Serienausstattung des 2 mit dem Blind Spot Information System (BLIS) mit Lenkunterstützung, dem Cross Traffic Alert mit Bremsunterstützung und dem Rear Collision Warning and Mitigation sowie der 360-Grad-Kamera. Auch die automatisch abblendenden Außenspiegel und die kabellose Lademöglichkeit für Mobiltelefone ist seitdem serienmäßig in allen Varianten enthalten.

Polestar 2 (2020) im Crashtest

Im Crashtest des Euro NCAP erzielt der Polestar 2 (2020) wenig überraschend fünf von fünf Sternen. Besonders überzeugt der Schwede die Tester:innen beim Schutz von Erwachsenen (92 Prozent) und Kindern (89 Prozent). Auch die Werte für den Fußgängerschutz sowie die Assistenzsysteme fallen äußerst positiv aus. Hier weist der Polestar 2 (2020) 80 beziehungsweise 86 Prozent auf.

