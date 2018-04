Der schwedische Autobauer Volvo baut seine Motorsportsparte zur eigenen Marke für Elektroautos aus. Schon kurz nach Bekanntgeben dieser Umstrukturierung im Sommer 2017 stellte Volvo-Designer und Polestar-Chef Thomas Ingenlath bei Eigentümer Geely in Shanghai in sein erstes Auto vor: ein zweitürige Coupé mit Designanleihen beim Volvo S90 mit dem Namen Polestar 1. Mit der Technik aus dem Konzernbaukasten, aber aggressiverem Design und Mut zur Lücke möchten sich die Schweden mit chinesischen Genen zur ernsthaften Konkurrenz für Tesla entwickeln. Dazu gehört auch eine neue Vertriebslogik: Statt konventioneller Händler soll der Verkauf weitestgehend ins Internet verlagert werden, dabei sollen nur noch wenige Showrooms für's wirkliche Leben aufgebaut werden. Doch dabei wird es nicht bleiben. Schon kurz nach dem Polestar 1 werden 2019 die Nummer zwei, ein Mittelklassemodell in der Größe des Model 3 von Tesla, und 2021 der Polestar 3 – ein sportliches SUV – auf den Markt kommen. Im Gegensatz zum Polestar 1 werden diese zwei aber mit einem reinen Elektroantrieb ausgestattet, spätestens dann möchte Polestar aus der Nische raus und auf die elektrische Überholspur.