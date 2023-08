Mit sieben Sitzen ausgestattet, bietet der EQB ein Kofferraumvolumen von 465 bis 1620 l. Verzichtet man auf die beiden Sitze für Personen bis 1,65 m Körpergröße in der dritten Reihe, so bietet das Auto Platz für 495 bis 1710 l.

Das Mercedes EQB Facelift ist ab Herbst 2023 bestellbar und feiert 2024 seinen Verkaufsstart bei den Händlern. Neu sind unter anderem wohl der Preis sowie der Innenraum und die Reichweite.

Noch kein Preis für das Mercedes EQB Facelift (2024)

Noch kostet der EQB 52.550 Euro (Stand: August 2023), doch erfahrungsgemäß wird das Mercedes EQB Facelift (2024) diesen Preis übertreffen. Um wie viel, hat der Hersteller noch nicht verraten. Was wir jedoch wissen: An der Bezeichnung EQB ändert sich mit der Modellpflege nichts, auch wenn Mercedes längerfristig die EQ-Submarke wieder einstampfen möchte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das Mercedes EQB Facelift (2024) im Video:

Antrieb: Wahl zwischen drei Leistungsstufen

Das Mercedes EQB Facelift (2024) bietet die Wahl zwischen drei Leistungsstufen. Als EQB 250+ leistet der E-Motor 140 kW (190 PS) und die Batterie fasst 70,5 kWh. EQB 300 4Matic und EQB 350 4 Matic fahren beide mit einer 66,5 kWh großen Batterie und leisten 168 kW (228 PS) beziehungsweise 215 kW (292 PS). Mit Optimierungen bei der Aerodynamik und effizienteren Reifen mit weniger Rollwiderstand hat Mercedes die Reichweite von zuvor 507 km beim EQB Facelift leicht verbessern können. Um wie viel genau, wird sich erst nach der Ermittlung der neuen WLTP-Werte zeigen.

Dank der Funktion "Reichweitenüberwachung" lässt sich die Effizienz zudem weiter steigern, indem man Stromverbraucher wie Bildschirme und Klimatisierung einschränkt oder ganz deaktiviert. Bei Ladestopps kann mit dem Mercedes EQB Facelift (2024) mittels Plug & Charge ohne zusätzliche Karte, Chip oder App direkt über die Autosoftware bezahlen. Die maximale Ladeleistung ist bei 100 kW erreicht.

Exterieur: Dezent aufgefrischt

Wie auch der EQA profitiert das Mercedes EQB Facelift (2024) von neu designten Frontscheinwerfern und veränderten Rückleuchten. Die Frontblende ist nun schlichter und mit einem Sterneninlay versehen. Neue Farben und Felgendesigns werten das Facelift weiter auf. Es besteht die Wahl zwischen 18, 19 und 20 Zoll großen Rädern. Dank einer verstärkten Struktur bietet Mercedes für den EQB erstmals auch eine Anhängerkupplung. Damit lassen sich Hänger mit 1400 (Vorderradantrieb) bis 1700 kg (Allradantrieb) ziehen. Die maximale Stützlast ist bei 80 kg erreicht.

Interieur: Großer Bildschirm Serie

Foto: Mercedes

Beim Blick in den Innenraum fällt ein neues Lenkrad mit Touch-Bedienfeldern auf. Zudem gehört der 10,25 Zoll große Touchscreen mit der sogenannten Zero-Layer-Bedienung (ohne Untermenüs) des MBUX-Systems nun zur Serienausstattung. Der EQB kann "over the air" aktualisiert werden. Mit sieben Sitzen ausgestattet, bietet der EQB ein Kofferraumvolumen von 465 bis 1620 l. Verzichtet man auf die beiden Sitze für Personen bis 1,65 m Körpergröße in der dritten Reihe, so wird Platz für 495 bis 1710 l.

Die Assistenzsysteme des EQB Facelift

Das Mercedes EQB Facelift (2024) verfügt über eine neue sogenannte Mono-Multipurpose-Kamera und eine neue Rückfahrkamera. Optional gibt es ein Fahrassistenz-Paket mit optimierten Funktionen. Beispielsweise arbeitet der aktive Spurhalteassistent nun mit Lenk- statt ESP-Eingriff. Über die 360-Grad-Kamera unterstützt der optionale Parkassistent beim Ein- und Ausparken in Längs- und Querparklücken.