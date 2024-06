Nachdem Porsche den neuen elektrischen Macan auf Basis der PPE-Plattform vorgestellt hat, bringt sich nun auch der technische Zwilling Audi Q6 e-tron (2024) in Stellung. Preis und Reichweite gibt es schon jetzt, den Sportback hingegen – noch – nur als Erlkönig.

Preis: Audi Q6 e-tron (2024) ab 68.800 Euro

Nach langer Wartezeit einschließlich eines Fahrtermins mit dem Prototyp und eines Studiotermins für das Interieur hat die Marke mit den vier Ringen endgültig den neuen Audi Q6 e-tron (2024) vorgestellt. Sein Name macht mit dem Kürzel "e-tron" und der geraden Zahl bereits klar, dass es sich dabei um ein Elektromodell handelt. Sowohl technisch als auch preislich reiht sich der Ingolstädter zwischen seinen Brüdern Q4 und Q8 e-tron ein. Als Startpreis gibt Audi für den Q6 e-tron quattro 74.700 Euro an, der sich somit rund 10.000 Euro unterhalb seines ebenfalls elektrischen Cousins Porsche Macan aus Zuffenhausen befindet. Beide Modelle bauen auf der PPE-Plattform von VW auf. Der ebenfalls vorgestellte SQ6 e-tron kostet mindestens 93.800 Euro. Neu im Programm ist seit Juni 2024 die Einstiegsvariante Q6 e-tron performance, der ab 68.800 Euro zu haben ist (Alle Preise Stand: Juni 2024). Der Audi Q6 e-tron Sportback folgt noch – angesichts der Erlkönigfotos (siehe Bildergalerie) ist nur noch die Frage, wann.

Antriebe: 270 kW Ladeleistung & bis zu 641 km Reichweite

Als erstes Modell aus Ingolstadt baut der Audi Q6 e-tron (2024) auf der PPE-Plattform (Premium Platform Electric) auf. Eine 800-V-Architektur ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 270 kW. Damit lassen sich laut Herstellerangaben 255 km in nur zehn Minuten laden. Als Energieträger dient eine 100 kWh große Batterie, die im Fahrzeugboden untergebracht ist. Der Q6 e-tron kommt in zwei Leistungsvarianten: Den Einstieg bildet der Q6 e-tron performance, der mit Hinterradantrieb und 240 kW (326 PS) Leistung aufwartet. Der Antriebsstrang mit nur einem E-Motor soll eine maximale Reichweite von bis zu 641 km ermöglichen, also die höchste Reichweite zum niedrigsten Preis der Baureihe. Als Q6 quattro leisten die zwei Elektromotoren, je an Vorder- und Hinterachse, zusammen 285 kW (388 PS). Wer es lieber kraftfoll denn maximal effizient möchte, kann auf den Audi SQ6 e-tron zurückgreifen, der mit 380 kW (517 PS) vorfährt. Das reicht für eine Geschwindigkeit von 230 km/h. Die Beschleunigungswerte gibt Audi mit 4,3 s auf 100 km/h an.

Exterieur: Individuelle Beleuchtung

Mit einer Länge von 4771 mm und 1965 mm Breite fügt sich der Audi Q6 e-tron (2024) auch größentechnisch zwischen dem Audi Q4 e-tron (4588 mm Länge,1865 mm Breite) und dem Audi Q8 e-tron (4992 mm Länge, 1995 mm Breite) ein. Optisch bleibt das Modell dem traditionellen Audi-Styling treu. So finden sich etwa der große Single-Frame-Kühlergrill oder die Sicken über den Radhäusern wieder. Neu sind dagegen die für Audi untypisch schmal geschnittenen Tagfahrleuchten, die vom darunter sitzenden Fahr- und Fernlicht ergänzt werden. Dank vieler kleiner OLED-Panels lassen sich die Lichtsignaturen an Front und Heck vielfach einstellen. Das kann auch zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen: Die Rückleuchten blinken beispielsweise bei starken Bremsmanövern in warnenden Piktogrammen auf, was dahinterfahrende Autos auf entsprechende Gefahren hinweisen soll.

SUV-Coupé: Der Audi Q6 e-tron Sportback (2024)

Foto: Avarvarii

Auf den Erlkönigfotos versucht das Audi Q6 e-tron Sportback (2024) genannte SUV-Coupé seine knackigen Linien mit Folien zu kaschieren. Das klappt nur ansatzweise. Wer ganz genau hinschaut, erkennt bereits markante Linien – etwa den rundum geschlossenen Kühlergrill. Am Heck stand wiederum eindeutig der e-tron GT Pate, wie die Rückleuchten beweisen. Unter dem schwungvollen Dach könnten bis zu fünf Personen bequem unterkommen – schon der Q4 eine Klasse tiefer gilt als ausgewiesenes Raumwunder. Gegenüber dem klassischen SUV hat der Sportback natürlich Nachteile im Raumgefühl und beim Stauraum. Wie die Erfahrung bei Modellen wie dem Skoda Enyaq aber zeigt, halten sich die Einschränkungen in Grenzen. Der Preis dürfte über dem des Standard-Q6 liegen.

Interieur: Üppige Techniklandschaft

Foto: Audi

Der Audi Q6 e-tron (2024) fäht mit allerneuester Technik vor und bekommt einen gänzlich neue Bildschirmlandschaft spendiert. Nicht nur das: Das neue Bediensystem lässt sich über einen ebenfalls neuen, frei stehenden Bildschirm bedienen, der sich bis weit über die Mittelkonsole erstreckt. Ebenfalls neu sind die Bedieninseln in den Türen des Q6. Das Kofferraumvolumen liegt bei 526 l (1529 l bei umgeklappten Rücksitzen) plus 64 l im sogenannten "Frunk" (Front + Trunk, engl. Kofferraum), wo in der Praxis wohl nur das Ladekabel unterkommen wird, das sonst lose im Kofferraum mitfahren würde.

Fahreindruck des Erlkönigs: Spritziger Begleiter, ausgewogene Straßenlage

Der neue Audi Q6 e-tron (2024) wird aufgrund seiner Plattform bereits mit Spannung erwartet. Bei der ersten Testfahrt hinterlässt der Prototyp den Eindruck eines komfortablen Begleiters – egal, ob auf kurzen oder langen Strecken. Über 600 km Reichweite und eine Ladeleistung von bis zu 270 kW dank 800-V-Technik lassen aufhorchen.