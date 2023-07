Im hektischen Treiben des Alltags, suchen wir immer nach kleinen Helfern, die das Leben einfacher und effizienter gestalten. In diesem Streben nach Komfort und Praktikabilität erscheint dabei ein unscheinbares, doch überaus nützliches Gerät in den Vordergrund: der Gartenschlauch-Aufroller. Gerade für die Autowäsche ist er ein unverzichtbares Werkzeug. Unsere Empfehlungen präsentieren wir hier.

Welche Arten von Gartenschlauch-Aufrollern gibt es?

Man kann Gartenschlauch-Aufroller in einige verschiedene Arten einteilen. Die häufigsten Modelle von Gartenschlauch-Aufrollern im Überblick:

Manuelle Gartenschlauch-Aufroller

Diese Aufroller werden durch Handkurbeln oder Griffe betrieben. Der Nutzer muss den Schlauch manuell auf- und abrollen. Sie sind einfach in der Handhabung und benötigen keine externe Energiequelle.

Kärcher HR7.320 Premium-Schlauchtrommel

Besonders praktisch und ideal um Schläuche schnell aufzuwickeln, sowie Zubehör aufzubewahren ist die Schlauchtrommel von Kärcher. Mit einer Kurbel lassen sich die 20 Meter Schlauch leicht wieder aufrollen. Zudem ist die Spule, auf der sich der aufgerollte Schlauch befindet, ganz einfach abnehmbar. Kund:innen loben außerdem die einfache Montage der Trommel.



GARDENA Gardening Pack CleverRoll M

Sowohl für die Autowäsche, als auch für die Bewässerung von Pflanzen ist auch der Gardena Gartenschlauch-Aufroller. Dank der beigefügtem Bewässerungspistole ist der 25 Meter lange Schlauch auch für empfindliche Pflanzen geeignet. Zudem lassen sich damit auch feinere Autowäschen, beispielsweise an Felgen ausführen.



Automatische Gartenschlauch-Aufroller

Diese Aufroller sind mit einer automatischen Aufrollfunktion ausgestattet, die den Schlauch mühelos und gleichmäßig zurückzieht. Ein Rückzugmechanismus wird durch eine Feder oder eine andere Antriebsquelle aktiviert, wenn der Schlauch nicht mehr benötigt wird. Dadurch sparen Nutzer:innen Zeit und Mühe bei der Aufbewahrung des Schlauchs.

GARDENA RollUp Wandspender Automatik

Wer es besonders bequem haben möchte, kann auf den Gardena RollUp Wandspender mit seiner automatischen Schlauchaufwicklung zurückgreifen. Damit lässt sich der lange 35-Meter-Schlauch im Handumdrehen automatisch einrollen. Durch seine Länge muss er nicht besonders nah am Auto stehen. Außerdem ist die Bewässerung eines großen Gartens möglich.



Giraffe Tools Automatik Gartenschlauch

Der automatische Gartenschlauch-Aufroller von Giraffe Tools (30 m) verspricht maximale Bewegungsfreiheit. Durch das eingebaute Arretiersystem rastet er automatisch an der gewünschten Länge ein. Das sichere Aufrollen wird durch die integrierte Stahlfeder ermöglicht. Eine clevere Schlauchführung sorgt außerdem für einen gleichmäßigen Einzug ohne lästiges Verknicken oder Verknoten des Schlauches.



Mobile Gartenschlauch-Aufroller

Diese Aufroller sind auf einer fahrbaren Plattform oder einem Wagen montiert und können leicht bewegt werden. Somit sind sie flexibel an verschiedenen Stellen am Auto oder im Garten einzusetzen und gleichzeitig ordentlich aufzubewahren.

Fiskars Waterwheel XL mit Rädern

Das Komplett-Set von Fiskars ist ein praktischer Aufroller, der auch in den Urlaub oder auf Camping-Ausflüge mitgenommen werden kann. Der 20 Meter lange Auslassschlauch zum automatischen Ein- und leichten Ausrollen eignet sich, um das Auto auch unterwegs schnell sauber zu bekommen. Die Räder machen den Gartenschlauch-Aufroller beweglich.



Kärcher Kompakte Schlauchbox CR 3.110

Der kompakte Schlauch-Aufroller von Kärcher bietet ein komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Zudem kann er durch seine Größe problemlos im Kofferraum oder in der Abstellkammer verstaut werden. Das Anti-Tropf-System sorgt dafür, dass es keine nassen Stellen bei der Lagerung gibt.



Schlauchboxen

Schlauchboxen sind eine spezielle Art von Gartenschlauch-Aufrollern, bei denen der Schlauch in einer geschlossenen Box aufgerollt wird. Diese Boxen schützen den Schlauch vor Verschmutzung und UV-Strahlung, was die Lebensdauer des Schlauchs verlängern kann.

Hozelock Pico-Schlauchbox

Eine Mischung aus kompaktem Schlauch-Aufroller und Schlauchbox bietet die Pico-Schlauchbox von Hozelock. In dem Gehäuse ist der Schlauch (10 m) ordentlich verwahrt, verknotet nicht und ist geschützt vor Witterung. Durch die Handkurbel ist das Aufrollen des Schlauches simpel, aber effektiv gestaltet.



Hozelock Wandschlauchbox

Bei der deutlich größeren Wandschlauchbox von Hozelock lässt sich der 25 Meter lange Schlauch flüssig und mühelos abrollen. Besonders komfortabel: Der Mechanismus der Schlauchbox arretiert automatisch, damit der Schlauch entspannt festgehalten werden kann. Das Aufroll-System funktioniert automatisch.



Da die meisten der Gartenschlauch-Aufroller für den Garten geeignet sind, empfehlen wir bei der Autowäsche einen Aufsatz, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Eine Empfehlung der AUTO ZEITUNG ist die routinfly Hochdruck Wasserschlauchdüse. Mit ihr gelingt es, das Auto zuverlässig zu säubern. Auch Schaumlanzen können beim Waschen Abhilfe schaffen.



Welche Vorteile bietet ein Gartenschlauch-Aufroller?

Ein Gartenschlauch-Aufroller ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung des Schlauchs. Dadurch vermeidet man, dass der Schlauch unansehnlich herumliegt und Stolperfallen bildet. Dabei sparen wandmontierte oder mobile Gartenschlauch-Aufroller zusätzlich Platz. Außerdem wird durch das Aufrollen des Schlauchs seine Lebensdauer verlängert. Der Schlauch ist vor Verschmutzung, UV-Strahlung und Beschädigungen geschützt. Eine automatische Aufrollfunktion der Aufroller kann zusätzlich Zeit sparen.

Sind Gartenschlauch-Aufroller winterfest?

Manuelle Gartenschlauch-Aufroller sowie einfachere Modelle ohne besondere Schutzvorrichtungen sind in der Regel weniger winterfest. Diese sollten im Winter am besten an einem geschützten Ort gelagert werden, um Frostschäden zu vermeiden. Automatische Gartenschlauch-Aufroller werden dagegen oft aus widerstandsfähigen Materialien wie Kunststoff oder Metall gefertigt, die auch bei Kälte und Frost stabil bleiben. Einige dieser Aufroller sind speziell mit einem Frostschutzmechanismus ausgestattet, der verhindert, dass Wasser in der Aufrollmechanik gefriert und diese beschädigt. Schlauchboxen und Schlauchtrommeln mit einer geschlossenen Box oder einem Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz für den Schlauch und können somit auch winterfest sein.

Worauf sollte man bei der Autowäsche mit einem Gartenschlauch-Aufroller achten?

Bei der Autowäsche mit einem Gartenschlauch-Aufroller gibt es einige wichtige Punkte, auf die man Rücksicht nehmen sollte. So ist es wichtig zu beachten, den Wasserdruck nicht zu hoch einzustellen, um eine Beschädigung des Autolacks zu vermeiden. Für die Autowäsche sollte ein pH-neutrales Autoshampoo verwendet werden, um den Lack zu schonen und eine gründliche Reinigung zu gewährleisten. Das Wasser sollte zudem ordnungsgemäß abfließen können, um Staunässe vorzubeugen. Besondere Vorsicht ist beim Reinigen von empfindlichen Stellen wie Scheinwerfern, Rücklichtern oder sensiblen Elektronikteilen geboten. Es empfiehlt sich auch regelmäßige Wartungsarbeiten am Gartenschlauch-Aufroller durchzuführen und seinen Zustand zu prüfen, damit eine gute Reinigung immer möglich ist.