Wenn es um die Fahrzeugwäsche geht, scheiden sich die Geister. Ist ein Autoschwamm noch empfehlenswert? AUTO ZEITUNG gibt Empfehlungen und zeigt Produkte, die sich für eine schonende Fahrzeugwäsche anbieten.

Welcher Autoschwamm ist der Beste?

"Der Autoschwamm ist das ideale Reinigungswerkzeug." Diese Aussage ist gefährlich. Denn um Schmutz und Staub von der Oberfläche des Fahrzeugs zu entfernen, braucht es nicht nur einen Schwamm. Auch liegt die Krux häufig in Anwendungsfehlern, die dem saugstarken Helfer einen schlechten Ruf beschert haben. Welcher Autoschwamm allerdings der Beste ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Er sollte allerdings über gewisse Eigenschaften verfügen, die ihn für die Autowäsche prädestinieren. Ein Beispiel dafür ist der Sonax Multischwamm, der mit zwei Anwendungsseiten eine mühelose Reinigung ermöglichen soll.





Welche Eigenschaften sollte ein Autoschwamm besitzen?

Autoschwämme bestehen meist aus synthetischem Schaumstoff oder sogenannter Viskose. Diese Materialien gelten als sehr saugstark und sind auf eine hohe Wasseraufnahme ausgelegt. Die poröse Struktur der Schwämme nimmt den Staub und Schmutz, der sich auf dem Lack befindet, auf. Durch die weiche Beschaffenheit des Schwamms soll der Lack während der Reinigung vor Kratzern geschützt werden und der Glanz bleibt erhalten.

Empfehlenswerte Autoschwämme im Vergleich

Nigrin Viskose Autoschwamm

Der Autoschwamm von Nigrin besteht aus lackschonender Viskose. Der eckige Schwamm in den Maßen 19 auf sieben auf fünf Zentimeter zeichnet sich laut Hersteller durch eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit aus. Die halbrunde Form soll für eine bessere Ergonomie sorgen.

KochChemie Waschschwamm

Seine Schaumzusammensetzung zeichnet den Waschschwamm von KochChemie aus. Diese soll besonders reißfest und chemiebeständig sein, um dem Material eine höhere Lebensdauer zu entlocken. Das über eBay erhältliche Paket umfasst gleich zwei Schwämme.

Sonax Multischwamm

Gleich zwei Funktionen bietet der Sonax Multischwamm. Er verfügt über zwei Anwendungsseiten. Die graue, weiche Seite ist für die reguläre Fahrzeugwäsche vorgesehen, während die weiße, raue Seite für das Entfernen von gröberem Schmutz gedacht ist.

Elina Clean Car Autoschwamm

Mit einem Preis von nur zwei Euro pro Stück ist der Elina Clean Car Autoschwamm im Vierer-Set einer der günstigsten Schwämme in diesem Vergleich. Die Abmessung von 15 auf zehn auf fünf Zentimeter sollen eine bessere Handlichkeit erlauben.

C-Lean House XXL Autoschwamm

Wer beim Putzen Zeit sparen möchte, kann zum XXL Autoschwamm von C-Lean House greifen. Durch seine Abmaße (24 x 12 x 6,5 cm) soll er möglichst viel Fläche beim Waschen abdecken. Die Schwammzusammensetzung fördert laut Herstellerangaben die Schaumabgabe.

Aurum Performance Autoschwamm

Der Aurum Performance Autoschwamm setzt nicht auf Viskose, sondern auf Mikrofaser. Das feine Gewebe soll lackschonender sein und die Schmutzaufnahme verbessern. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Schwamm kann diese Art von Schwamm in der Waschmaschine gereinigt werden.

Wie nutzt man den Autoschwamm richtig?

Die Anwendung eines Autoschwamms ist denkbar einfach und erfordert kein besonderes technisches Know-how. Bevor man allerdings den Schwamm nutzt, sollte das Auto einer Vorwäsche mittels Hochdruckreiniger unterzogen werden. Anschließend wird der Schwamm einfach in eine geeignete Reinigungslösung getaucht und auf die Oberfläche des Fahrzeugs aufgetragen. Mit kreisenden Bewegungen werden der Schmutz und Staub aufgenommen und die Oberfläche des Fahrzeugs wird gereinigt. Wichtig ist ein regelmäßiges Auswaschen. Für die Autowäsche sollten zwei Wassereimer genutzt werden. Ein Eimer dient dabei nur dem Auswaschen des Schwamms, sodass der aufgenommene Schmutz nicht in das saubere Waschwasser gelangen kann. Der Schwamm kann generell sowohl für die Karosserie als auch für die Felgen genutzt werden.

Waschhandschuh als Alternative zum Schwamm

Eine Alternative zum Autoschwamm ist ein Waschhandschuh. Der Vorteil des Waschhandschuhs besteht darin, dass er ein besseres Gefühl für die Oberfläche des Fahrzeugs bietet. Der Nachteil des Waschhandschuhs ist jedoch, dass möglicherweise mehr Wasser benötigt wird, um Schmutz und Staub aus dem Mikrofasergewebe zu entfernen.

Der Meguiar’s Microfibre Wash Mitt verfügt über weiche Fasern, die den Lack kratzfrei reinigen sollen. Die Reinigung des Handschuhs kann durch einen Waschgang in der Waschmaschine erfolgen.

Kann man Autoschwämme waschen?

Ja, doch in der Regel lassen sich die Schwämme nur per Hand auswaschen. Manche Hersteller weisen zusätzlich darauf hin, den Schwamm nicht auszuwringen, um das Material vor einem Reißen zu schützen. Kommt Mikrofaser zum Einsatz, kann die Reinigung meist auch in der Waschmaschine erfolgen.

