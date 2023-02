In vielen Sportwagen (und Autos mit sportlicher Ausstattungslinie) findet sich Alcantara im Innenraum. Doch das hochwertige Kunststoff-Polster benötigt spezielle Mittel. Wir stellen die besten Alcantara-Reiniger im Produktvergleich vor und geben Tipps zum Waschen und zu Hausmitteln.

Eine Alcantara-Ausstattung ist noch immer etwas Besonderes. Der Mikrofaser-Stoff kommt häufig auf Lenkrädern, Armaturenbrettern oder als kompletter Sitzbezug bei sportlichen und hochwertigeren Autos vor, aber wird auch zum Umspannen von Polstermöbeln wie Sofas und Sesseln verwendet. Und das hat auch seinen Sinn: Alcantara gilt als besonders hochwertiges Kunststoff-Polster, mutet aber nicht günstigem Polyester-Bezügen, sondern Leder an. Im Gegensatz zur gegerbten Tierhaut ist Alcantara jedoch deutlich pflegeleichter und verfügt über eine geringe Temperaturleitfähigkeit, was den Sitzkomfort im Winter und Sommer deutlich erhöht. Doch damit Alcantara seine Eigenschaften erhält, sind regelmäßiges Reinigen und Pflegen Pflicht. Eine Empfehlung wert ist der Koch Chemie Pol Star Allzweckreiniger. Das Pflegemittel schont das Material, reinigt sanft und entfernt Gerüche aus jeglichen Polstern. Dazu bekommt man für vergleichsweise wenig Geld einen Liter reines Reingungs-Konzentrat und damit genug Vorrat für eine lange Zeit.



Was ist Alcantara?

Bei Alcantara handelt es sich nicht direkt um den Stoff selbst. Die Bezeichnung meint eigentlich die Alcantara S.p.A., eine italienische Marke, die das Polster unter diesem eingetragenen Markennamen herstellt. Der Mikrofaser-Stoff ist deshalb auch unter den Namen „Escaine“, insbesondere in Japan, und „Ultrasuede“ in den USA bekannt. Bei Alcantara handelt es sich nicht um Leder, sondern um einen Kunststoff. Da die Oberfläche Veloursleder gleicht, wird oft fälschlicherweise auch von Alcantara-Leder gesprochen. Alcantara besteht aus Polyester und Polyurethan und ist besonders strapazierfähig und leicht: Eine 10.000 Meter-Faser des Stoffs wiegt weniger als ein Gramm, weshalb das Polster besonders für den Einsatz in Leichtbau-Sportwagen interessant ist.

Die besten Alcantara-Reiniger im Vergleich

Früher oder später entstehen in nahezu jedem Autositz Flecken. Alcantara-Stoff bedarf jedoch einer speziellen Pflege, um beim Reinigen keinen Schaden zu nehmen. Das sind die besten Mittel zum schonenden Waschen der Polster:

ShinyChiefs Alcantara Reiniger Set (200 ml)

Auf der Suche nach einem Starter-Set für Alcantara-Polster? Das Reiniger-Set von ShinyChiefs kommt mit einem 200-Milliliter-Spray, einer Bürste, einem weichen Schwamm und Mikrofasertüchern für das perfekte Reinigungsergebnis. Der Schaumreiniger soll die Sitze wieder wie neu aussehen lassen. Das praktische Set hat jedoch auch seinen Preis: Knapp 30 Euro kostet die Erstausstattung.



Sonax Xtreme Polster + Alcantara-Reiniger (400 ml)

Der Polster + Alcantara-Reiniger von Sonax reinigt und pflegt Alcantara und sonstige Polsteroberflächen nicht nur, sondern sorgt dank Geruchsvernichtern auch für langanhaltenden Frischeduft. Doch auch Flecken, etwa von Schokolade, Kaffee oder Ketchup werden schonend entfernt. Dazu ist der Reiniger auch noch recht günstig. Dieses Bundle umfasst neben dem Reinigungsmittel auch eine Textilbürste und Mikrofasertücher.



Colourlock Alcantara & Textil-Reiniger (250 ml)

Auch Colourlocks Alcantara & Textilreiniger geht besonders materialschonend ans Werk. Das Spray wird auf einen weichen Schwamm aufgetragen und vorsichtig auf dem Polster verteilt. Anschließend mit einem feuchten Tuch Schaum und Verschmutzungen durch leichtes Reiben entfernen. Mit fast 20 Euro für das kleine Spray (Inhalt: 250 ml) recht teuer.



Dr. Wack A1 Polster-/Alcantara-Reiniger (400 ml)

Ebenso vielseitig ist auch der Polster- und Alcantara-Reiniger von Dr. Wack. Auch hier schont die Formel Material und frischt Farben auf. Auch Gerüche (etwa von Zigaretten oder Haustieren) werden neutralisiert die Reinigungskomponenten im Spray lösen auch hartnäckigen Schmutz. Der Preis ist gerechtfertigt.



Foxed Care Alcantara Foam (150 ml)

Nur 150 Milliliter Reinigungsmittel? Was wenig klingt, soll laut Hersteller lange ausreichen. Denn der Alcantara Foam von Foxed Care kommt mit einem Schaumspender, der gegenüber herkömmlichen Sprühköpfen stärker aufschäumt und das hochkonzentrierte Mittel so ergiebiger machen soll. Die Reinigung soll ebenfalls schnell und einfach gehen und weder klebrige noch speckige Flecken zurücklassen. Der Preis geht mit knapp 10 Euro in Ordnung.



Koch Chemie Pol Star Allzweckreiniger (1000 ml)

Viel hilft bekanntlich viel. So auch der Pol Star Allzweckreiniger von Koch Chemie in der Ein-Liter-Flasche. Der Reiniger ist sowohl für Alcantara als auch die meisten Polster- und Lederoberflächen sowie Teppiche geeignet. Beim Produkt selbst handelt es sich um ein Konzentrat, das je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und mit einer Sprühflasche oder einem Mikrofasertuch aufgetragen wird. Nach einer kurzen Einwirkzeit abwischen und fertig. Unser Preis-Leistungs-Sieger im Vergleich.



Wie werden Alcantara-Reiniger angewandt?

Auf Autositzen entstehen oft und schnell mal Flecken. Eine kleine Unachtsamkeit genügt, damit sich hartnäckige Verschmutzungen im Polster festsetzen. Hier hilft schnelles Handeln: Den Fleck unverzüglich verkleinern. Ist das jedoch zu spät oder der Fleck nur schwer wasserlöslich, muss mit härteren Mitteln gegen die Verschmutzung angekämpft werden. Spezielle Alcantara-Reiniger wirken schmutzlösend, sind aber gleichzeitig materialschonend, sodass Bleichflecken oder Beschädigungen nach der Reinigung ausbleiben. Der Hersteller Alcantara empfiehlt in den Pflege- und Reinigungshinweisen, Reinigungsmittel nicht direkt auf dem Polster zu verteilen, sondern auf einem weichen Tuch oder Schwamm. So werden Flecken und Schmutz entfernt:

Groben Schmutz absaugen. Dazu zählen Krümel, Staub sowie angetrocknete Substanzen. Bei einigen Alcantara-Reinigern kann eine Vorbehandlung mit klarem Wasser notwendig sein.

Anschließend den Reiniger auf einem Tuch (einige Reiniger können direkt auf dem Stoff aufgetragen werden) auf dem Fleck verteilen.

Das Reinigungsmittel einwirken lassen und anschließend vorsichtig mit einem weichen Mikrofasertuch abtupfen.

Die feuchte Stelle gut trocknen lassen.

Was muss man beim Alcantara reinigen beachten?

Alcantara-Oberflächen – ganz gleich ob Autositze oder eine Alcantara-Couch – sollten regelmäßig gereinigt werden, damit der Stoff sein Aussehen und seine Eigenschaften beibehält. Die Reinigung ist dabei relativ einfach: In der Regel genügt bei abnehmbaren Bezügen eine schonende Wäsche in der Waschmaschine. Weitestgehend saubere Alcantara-Sitze mit nicht-abnehmbaren Bezügen werden wie folgt gereinigt und gepflegt:

Mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste die Polster von Staub und groben Verschmutzungen befreien.

Anschließend mit einem sauberen und mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch über den Alcantara-Stoff wischen. Nicht reiben und ohne starken Druck. Den Vorgang nochmal wiederholen. Idealerweise so lange nachwischen, bis kein Schaum mehr gebildet wird.

Ist das Polster sauber, kann es mit einem trockenen Tuch abgetupft und anschließend an der Luft getrocknet werden, idealerweise über Nacht.

Den trockenen Stoff für eine gepflegte Optik nochmals sanft abbürsten. Hierfür eine saubere, weiche Textil- oder Lederbürste verwenden.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen muss dagegen entweder mit Hausmitteln oder bei besonders tief sitzendem Schmutz mit einem speziellen Alcantara-Reiniger gearbeitet werden. Beim Säubern von Alcantara-Polstern darf ausschließlich chlorfreier Reiniger benutzt werden. Anderenfalls kann der Stoff beschädigt werden. Bei Flüssigkeiten geht dies am besten mit einem sauberen Tuch oder Schwamm, dickflüssige Substanzen mit einem Löffel oder Kunststoffspachtel vorsichtig abtragen.

Welche Hausmittel eignen sich für die Alcantara-Reinigung?

Es muss nicht immer ein Spezial-Reiniger sein. Wer reagiert, bevor der Fleck eintrocknen kann, bekommt viele Verschmutzungen bereits mit Wasser und einem sauberen Tuch entfernt:

Lauwarmes Wasser: Getränke, Marmelade, Sirup

Kaltes Wasser: Blut, Eier, Kot und Urin

Bei tief sitzenden oder verfärbenden Verschmutzungen kann auch auf Hausmittel zurückgegriffen werden: Zitronensaft oder reiner Ethylalkohol (Ethanol, z. B. Weingeist) helfen, wenn kein Spezial-Reiniger zur Verfügung steht. Flecken von Essig, Haargel, Tomatensauce oder gesüßtem Kaffee können etwa nach einer Behandlung mit Zitronensaft mit lauwarmem Wasser abgewaschen und anschließend mit sauberem Wasser abgetupft werden. Hartnäckige, wasserunlösliche Flecken, etwa von Make-up, Parfum, Schuhcreme, Öl und Fett sowie Grasflecken können erst mit Ethanol und anschließend einem feuchten Tuch abgetupft werden. Danach vollständig an der Luft trocknen lassen.



Kann man Alcantara auch in der Waschmaschine reinigen?

Das ist tatsächlich möglich – solange sich der Alcantara-Bezug von Autositzen oder Polstermöbeln abnehmen lässt. Die Kunststoff-Textilien sind bis zu 30 Grad und mit mildem Waschmittel waschbar. Nach der Wäsche muss jedoch auf einen Schleudergang verzichtet werden. Genauso muss auf den Trockner verzichtet werden. Alcantara darf nur an der Luft getrocknet werden, Bügeln ist bei Bedarf jedoch mit maximal 110 Grad erlaubt.

