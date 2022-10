Die Anschaffung einer Reinigungspistole ist eine sinnvolle Investition. Wenn es um schwer zu erreichende Zwischenräume und Ecken geht, ist diese Druckluft-Wunderwaffe in der Autoreinigung nicht zu toppen. Wir stellen im Vergleich die besten Modelle vor.

Unsere Empfehlung: Bestseller BenBow Reinigungspistole

Die BenBow Druckluftreinigungspistole "Classic Metall" macht die Auto-Innenpflege zum Kinderspiel. Es handelt sich bei diesem Modell um eine Waschpistole, die Sitze, Polster und Teppiche mit Druckluft säubert. Und so funktioniert es: Die Saugnapfpistole zerstäubt sowohl Luft als auch Reinigungsmittellösung und versetzt beides unter hohem Druck in Rotation. Dadurch werden auch hartnäckige Schmutzpartikel von der Oberfläche gelöst. Nach der Behandlung strahlt der Auto-Innenraum in neuem Glanz. Für die Nutzung benötigt man einen Druckluftkompressor, Reinigungsmittel und eventuell einen Adapter für den Druckluftschlauch.

​

Die besten Reinigungspistolen für die Autoreinigung

Eine Waschpistole ist ideal für die Polster- und Autohimmelreinigung im Fahrzeug geeignet, kann aber auch in vielen Bereichen des Haushalts eingesetzt werden. Es gibt unterschiedliche Modelle in verschiedenen Preisklassen. Die Auswahl in Online-Shops ist groß. Wir stellen die besten Produkte vor.

Preis-Tipp Auto-Reinigungspistole unter 30 Euro: Creete

Ein Auto-Polsterreiniger zum kleinen Preis: Die handliche Cretee Hochdruck Waschpistole verspricht eine kraftvolle und schonende Reinigung im Auto-Innenraum. Hinweis: Bei Einsatz des Produktes muss die Druckpumpe einen Druck von acht Bar bereitstellen. Fazit: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



EXLECO Reinigungspistole

Tragbare Sprühpistole: Die Innenraumwaschpistole von EXLECO ist hochwertig verarbeitet und sorgt dadurch für Stabilität und Langlebigkeit. Erzielt gute Ergebnisse bei der Reinigung im Auto, ist aber auch in der Wohnung (zum Beispiel: Glas, Wand, Jalousien, Bildschirm, Teppichboden, Computergehäuse, Küchenausstattung) einsetzbar. Lieferumfang: Reinigungspistole mit Flasche, Bürste, Handschuhe, Tuch.



Forever Speed Reinigungspistole

Für alle Fälle: Die automatische Waschpistole mit rotierendem Schlauch von Forever Speed kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden. Sie ist vielseitig einsetzbar, eignet sich im Auto für Stoff- und Ledersitze, Dashboard, Lenkrad, Türflügel, Teppichmatten, Lüftungsschächte, Plüschprodukte. Perfekt auch für Speichenräder! Technische Daten: Anschlussgröße zehn Millimeter, Lufteinlass 1/4 Zoll, Druck sechs bis 9,2 Bar, Kapazität 1000 Milliliter, Gewicht etwa 700 Gramm. Fazit: Unkompliziert und effizient!



Tornador Black Reinigungspistole

Power-Paket: Die Tornador Black Auto Reinigungspistole Z020 RS (z-020 rs) beseitigt Verunreinigungen von Kunststoffen, Gummi, Vinyl, Teppich und Polster im Nu. Sehr gute Verarbeitung, effektive Ergebnisse. Das neue Modell ist ausgestattet mit:

innovativer Feder Impuls Technologie

Kugelgelenk am Druckluftanschluss

neuer Drucklustregulierungsfunktion

Arbeitsdruck: ab 4,5 bis sechs Bar, Tank-Kapazität: ein Liter, Luftverbrauch: 240 l/min. Fazit: Die Tornador Black Z020RS ist eine Profi-Reinigungspistole, die zwar etwas teurer ist, aber dafür auch hohen Ansprüchen gerecht wird. Absolute Kaufempfehlung!



Würth Reinigungspistole + Universalreiniger

Der Alleskönner: Die Würth TOP Gun Reinigungspistole eignet sich zur Reinigung und Beseitigung von Schmutz aller Arten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich, wie zum Beispiel:

Nikotinvergilbung, Hundehaare, Fußabdrücke und Salzränder auf Polstern und dem Dachhimmel

Türeinstiege und Türverkleidungen

Armaturenbrett, Lüftungsschlitze und Schaltmanschetten

Tankeinfüllstutzen, Nummernschilder und Felgen

Und so geht's es: Die zu reinigende Fläche mit Hilfe eines Staubsaugers oder einer Bürste vorreinigen. Danach den Behälter der TOP Gun an Druckluft (optimale Zufuhr: acht Bar) anschließen. Der mitgelieferte Universalreiniger (fünf Liter) dringt tief in den Schmutz ein und löst ihn leicht von der Oberfläche, ohne diese zu beschädigen.



Was ist eine Druckluft Reinigungspistole fürs Auto?

Reinigungspistolen mit Druckluft, auch Tornado-Reiniger oder Saugbecherpistole genannt, werden in der professionellen Fahrzeugreinigung eingesetzt. Nach der Prozedur sehen selbst stark verschmutzte Poster aus wie neu. Dazu werden sogar kleinste Krümel aus Ritzen und Spalten befördert, die man sonst nicht erreichen würde. Einen effektiveren Textilreiniger für Fahrzeug und Haushalt gibt es nicht. Wer alles blitzeblank haben möchte, ist mit einer Druckluft Reinigung bestens beraten.

Ratgeber Ledersitze reinigen: Anleitung & Tipps So werden Ledersitze richtig gereinigt

Wie funktioniert eine Druckluft Reinigungspistole?

Das Prinzip ist relativ simpel: Die Reinigungspistole wird über einen Kompressor mit Druckluft versorgt und mit einem Schlauch der Pistole zugeführt. In der Pistole werden die Luft und das Reinigungsmittel verwirbelt und der Schmutz wird kraftvoll herausgesogen. Der gesammelte Dreck wird im Behälter gesammelt, sodass er nicht durch das Auto geschleudert werden kann.

Test Cockpitsprays: Beste Produkte & Test Die besten Cockpitsprays im Test

Anwendung von Reinigungspistolen: Was lässt sich reinigen?

Tornado Reiniger sind wahre Wunderwaffen und sowohl innen als auch außen einsetzbar. Grundsätzlich lassen sich mit einer Reinigugnspistole alle Kunststoff- und Polsteroberflächen säubern. Sogar Cabrio-Dächer können damit von Vogelkot oder Grünbelag befreit werden. Nach der Anwendung wird der gelöste Schmutz ganz leicht mit einem Mikrofasertuch entfernt. Einfacher geht's nicht. Nicht zu schlagen sind Reinigungspistolen aber in schwer zugänglichen Bereichen wie Ritzen und Ecken. Hier zeigen die Druckluft-Reiniger, was sie draufhaben. Achtung: Bei der Benutzung im Innenraum sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass nicht direkt in die empfindliche Elektronik gesprüht wird.

Wichtig: Eine Reinigungspistole muss immer an einen Kompressor angeschlossen werden. Dieser sollte eine Leistung von acht bar und 150 Liter pro Minute konstant halten. Der Einhell TH-AC-240/50/10/0F erfüllt diese Voraussetzungen. Der TH-AC-240/50/10/0F überzeugt mit starken 1,5 Kilowatt und einer Ansaugleistung von 240 Litern pro Minute. Mit maximal zehn Bar Betriebsdruck und einer Pumpendrehzahl von 4000 Umdrehungen pro Minute, eignet sich der ölfreie Kompressor für verschiedenste Druckluftarbeiten rund ums Haus, Werkstatt und Garten. Dazu ist er vibrationsgedämpft. Spitzenbewertungen für dieses Produkt!



Worauf achten beim Kauf einer Reinigungspistole?

Es kommt darauf an, wofür man das Gerät einsetzen will und wie groß oder klein das zur Verfügung stehende Budget ist. Grundsätzlich sollten bei einer Kaufentscheidung aber folgende Kriterien eine Rolle spielen:

Leichte Handhabung

Das Reinigungsmittel muss gut dosierbar und zentriert versprüht werden.

Ohne Reinigungspower geht nichts. Deshalb sollte der Sprühkopf aus Metall oder hochwertigem Kunststoff verarbeitet sein.

Alle Anschlüsse müssen dicht sein. Schwachstellen können der Adapter vom Tank oder der Regler-Verschluss sein.

Die Reinigungspistole Druckluft sollte gut in der Hand liegen, damit es nicht zu Verkrampfungen kommt.

Der Behälter muss mindestens ein Fassungsvermögen von einem Liter haben, damit man nicht zu oft nachfüllen muss.

Ratgeber Snow Foam fürs Auto: Anwendung Schonende Vorwäsche mit Snow Foam

Was ist das beste Reinigungsmittel für Waschpistolen?

Auch das Reinigungsmittel muss stimmen. Es soll kraftvoll wirken, aber ohne das Material anzugreifen. Für Reinigungspistolen gibt es daher spezielle Textil- und Polsterreiniger (für Autositze, Teppiche, Dachhimmel, Fußmatten etc.) sowie Kunststoff- und Lederreiniger. Unser Tipp: Mit dem Tornador Polsterreiniger von ABACUS werden selbst ältere Polster und Textilien wieder porentief sauber. Wirkt sogar bei hartnäckigsten und eingetrockneten Verschmutzungen. Unangenehme Gerüche werden ebenfalls dauerhaft eliminiert. Stattdessen duftet es nach der Behandlung nach frischer Zitrone. Der Polsterheld wurde für den Tornador Black entwickelt, eignet sich aber auch für alle anderen Reinigungspistolen. Die Spezialmischung wird gebrauchsfertig geliefert. Einfach einfüllen und loslegen! Danach die Überreste mit einem Mikrofasertuch abwischen.



Auf einen Blick:

Gebrauchsfertig

Zuverlässig und effizient

Hochwirksam und materialschonend

Entfernt unangenehme Gerüche, duftet angenehm nach Zitrone

Bekämpft alle Arten von Flecken und Schmutz

Auch interessant: