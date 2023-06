Klebrig, hartnäckig, nervig. Harz vom Auto entfernen kann zu einer wahren Geduldsprobe werden. Mit den richtigen Reinigungsmitteln gelingt doch auch dieser Akt bei der Fahrzeugwäsche schnell und einfach. Wir zeigen die besten Produkte gegen Baumharz und geben Tipps.

Wenn nur noch der unbeliebte Parkplatz unterm Baum zur Verfügung steht, fällt am Morgen danach oft auf: Das Auto klebt! Ist es ein Nadelbaum, klebt oft hartnäckiges Harz auf dem Auto. Doch auch wer unter Linden parkt, kehrt im Frühling oft zu einer klebrigen Schicht auf dem Auto zurück. Hier sind es jedoch Läuse und ihre Hinterlassenschaften, die oft mit Harz verwechselt werden, denn auch dieser sogenannte "Honigtau" verklebt das Fahrzeug. Und egal ob Harz oder Lausrückstände: Beide trocknen schnell, lassen sich dann nur mühsam entfernen und schädigen – im schlimmsten Fall – den Lack. Deshalb gilt es schnell zu handeln. Frisches Harz lässt sich mit wenig Aufwand relativ leicht entfernen. Ist es allerdings eingetrocknet, helfen oft nur noch spezielle Reiniger.

Einer der beliebtesten Harzentferner aus Onlineshops und dem Fachhandel ist wohl der BaumharzEntferner von Sonax. Das Spezialmittel wird in einer 400-Milliliter-Sprühdose geliefert und nach einer gründlichen Wäsche vorsichtig mit einem weichen Tuch auf den Harzfleck eingearbeitet. Auch für Vogelkot geeignet und auf vielen Oberflächen (Metall, Kunststoff, Glas, Chrom) anwendbar.



Was tun gegen Harz auf dem Auto?

Harz auf dem Auto ist ein ärgerlicher Anblick. Die Regel lautet: schnell handeln! Solange Harz noch weich ist, lässt er sich deutlich leichter entfernen. Doch oft fällt er erst auf, wenn er leicht angetrocknet ist. Dann genügt meist kein Tuch oder ein wenig Wasser aus, um den Fleck zu entfernen. Spezielle Reinigungsmittel sind dann die schonendste Lösung des Problems – ob als Harzentferner, Spezialreiniger oder Teerentferner vermarktet, spielt dabei keine Rolle. Tipp: Ist der Harztropfen noch recht frisch, reicht bei vielen Reinigern das Nachspülen mit Wasser. So vermeidet man Kratzer durchs Reiben mit einem Tuch. Auch Lackreiniger, wie etwa Reinigungsknete, können dem Baumharz zu Leibe rücken, ohne dabei den Autolack anzugreifen.

Harz entfernen: Die besten Produkte im Check

Wer Harz vom Auto entfernen möchte, bekommt im Fachhandel, in Baumärkten oder in Onlineshops die passenden Reinigungsmittel für einen recht kleinen Preis. Die Anwendung ist oft simpel. Dennoch lohnt sich der Vergleich, denn viele Mittel helfen auch gegen andere Verschmutzungen oder bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Konkurrenz. Wir machen den Check.

Achtung: Nicht jeder Harzentferner ist für den Autolack geeignet! Einige Produkte sind nur für Gartenwerkzeuge, wie Kettensägen, Handsägen oder Heckenscheren geeignet und können lackierte Fahrzeugteile bei der Anwendung angreifen!

Sonax BaumharzEntferner

Unsere Eingangs bereits erwähnte Empfehlung: der Sonax BaumharzEntferner in der 400-Milliliter-Sprühdose. Mithilfe dieses Reinigers soll sich Harz leicht von der Oberfläche lösen lassen – und das auf Metall, Glas, Kunststoff oder sogar Chrom. Auch Kettensägen oder Heckenscheren lassen sich mit dem Mittel von Harz befreien. Anwendung: Zuerst das Auto waschen, anschließend den Entferner auf ein weiches Tuch sprühen und vorsichtig auf den Fleck reiben, bis dieser verschwindet. Bei stark angetrocknetem Baumharz oder Tierkot kann der Vorgang wiederholt werden.



Nigrin Spezial-Löser

Auch der Spezial-Löser von Nigrin soll Harz lösen können. Hier jedoch wichtig: Nur auf lackierten Oberflächen benutzen! Das Mittel kann auf unlackiertem Kunststoff, Gummi und Kunststoff-Scheinwerfern Beschädigungen verursachen. Dafür löst Nigrins Reiniger auch Aufkleber, Etiketten, Teer und Farbe von geeigneten Oberflächen. Anwendung: Auf die gereinigte, betroffene Stelle aufsprühen, maximal zwei Minuten einwirken lassen und mit einem sanften Tuch abwischen.



Robbyrob Teer- und Harzentferner

Das günstigste Angebot im Vergleich (Literpreis unter 8,50 Euro) ist der Teer- und Harzentferner von Robbyrob in der 0,5-Liter-Sprühflasche. Der Reiniger ist für nahezu alle Oberflächen an Autos und Motorrädern geeignet, darunter etwa Lack, Glas oder Kunststoff. Das Mittel beseitigt neben Baumharz auch Teer und organische Rückstände, wie Insektenreste, Vogelkot und Honigtau. Mit Citrusduft.



Abacus Orangenölreiniger

Öle und Fette lösen Harz, weshalb viele Reiniger auch auf Ölbasis sind. Kaum einer stellt dies jedoch so schön zur Schau wie der Orangenölreiniger von Abacus. Die 300-Milliliter-Flasche hat jedoch keinen Sprühkopf: Die Flüssigkeit wird direkt auf die Verunreinigung gegeben. Nach einer kurzen Einwirkzeit kann das Harz vom Lack gewischt werden. Der Abacus-Reiniger ist jedoch auch im Haushalt eine Hilfe und entfernt Fett, Öl oder Wachs von Oberflächen wie Holz, Textilien, Keramik, Teppiche, Fliesen und mehr sanft. Da der Reiniger aus natürlichem Orangenöl besteht, hinterlässt er auch einen Orangenduft. Weiterer Vorteil: Kein Spray bedeutet keine ozonschädlichen Treibhausgase.



Nigrin Teer- und Baumharz-Entferner

Anders als der Spezial-Löser handelt es sich bei diesem Nigrin-Reiniger um einen speziellen Baumharzentferner, der auch Teer und Asphalt leicht von der Karosserie entfernen kann. Die Anwendung soll dabei ebenso mühelos sein, wie bei den übrigen Reinigern im Vergleich. Ist die Stelle weitestgehend von grobem Schmutz befreit, kann das Spray auf die sichtbaren Stellen aufgesprüht werden und löst nach kurzer Einwirkzeit die Verschmutzungen. Anschließend mit einem weichen Lappen abwischen, eventuell Reste mit warmem Wasser entfernen und den Lack mit Wachs versiegeln.



Presto Teer- & Harz-Enteferner

Auch der Teer- und Harzentferner von Presto verspricht mühelose Reinigung. Er soll bei getrocknetem Harz, Teer, Bitumen, Wachs oder Unterbodenschutz und sonstigen organischen Flecken auf dem Auto schnell helfen. Die Anwendung ist so einfach wie bei der Konkurrenz: Aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen und weichen Tuch entfernen. Der Reiniger (150 ml) ist mit knapp 63 Euro pro Liter jedoch recht teuer.



Ist Harz schädlich für den Lack?

Baumharz ist per se nicht zwingend schädlich für einen gepflegten, sauberen Fahrzeuglack. Anders als etwa ätzender Vogelkot greift Harz den Lack nicht sofort an. Bleibt er jedoch zu lange auf dem Lack, härtet er aus und lässt sich oft nur noch mühsam per Hand entfernen – Kratzergefahr! Besonders bei älteren oder rissigen Lacken kann sich Harz schnell dauerhaft einbrennen. Diese Flecken und Ränder können dann trotz sanfter Reinigung als Schaden auf der Oberfläche zurückbleiben.

Die matte, dünne Schicht Läuse-Kot, wie man ihn bei Linden-Parkern im Frühling und Sommer oft findet, sollte dagegen ähnlich wie Vogelkot schnellstmöglich entfernt werden. Hier besteht die Gefahr nicht direkt aus den Hinterlassenschaften, sondern aus den Folgen. Denn dieser "Honigtau" besteht zum Großteil aus Zucker. Dieser zieht wiederum Pilze an, die bei starker Sonneneinstrahlung den Lack dauerhaft schädigen können.

Gibt es Hausmittel, um Harz von Auto zu entfernen?

Ja, diese gibt es. Die besten Hausmittel bauen wie viele Profi-Harzentferner auf einer Fett- oder Alkoholbasis auf. Daher eignen sich etwa Speiseöle, um Harztropfen schonend zu lösen. Auch Rasierschaum soll gegen die hartnäckigen Flecken helfen können. Nach der Behandlung sollte die Oberfläche gründlich mit Wasser abgespült, mit einem sauberen Lappen getrocknet und anschließend mit Wachs behandelt werden, um die Lackoberfläche zu schützen. Frische Harzflecken lässt sich oft auch bereits mit heißem Seifenwasser allein beseitigen.

Auch das Multifunktionsspray von WD-40 gilt als Geheimwaffe gegen Baumharz. Das Kriechöl löst Harz schonend vom Fahrzeug und muss laut Hersteller anschließend nur mit einem weichen Tuch abgewischt werden. Falls das Baumsekret bereits stark eingetrocknet ist, lässt sich der Vorgang wiederholen.



Wie kann man Harzflecken auf dem Auto vorbeugen?

Bildet ein Baum – besonders im Frühling und Sommer bei hohen Temperaturen – viel Harz, bleiben die klebrigen Klumpen auf dem Lack kaum aus. Die einfachste Lösung: umparken. Ist das jedoch nicht möglich, etwa weil der angemietete Stellplatz direkt unter einem Baum ist und keine andere Fläche zur Verfügung steht, hilft nur noch eine Abdeckplane, das Harz vom Lack fernzuhalten. Eine gute Plane muss nicht viel kosten. Wem auch eine Halbgarage ausreicht, kann nochmal Kosten und Zeit beim Einhüllen des Wagens sparen.

