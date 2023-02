Windschutzscheibe und Co. sorgen für klare Sicht auf die Straße. Damit das so bleibt, sollten sie innen wie außen regelmäßig gesäubert werden. Wir stellen die besten Produkte zum Autoscheiben innen reinigen vor und geben einige nützliche Tipps.

Autos werden schnell mal dreckig. Außen durch Straßenschmutz, Rußpartikel, Reifen- und Bremsabrieb oder Witterung, im Innenraum sind oft eher Staub, Matsch von Schuhen und Krümel von Lebensmitteln Grund genug für eine Reinigung. Auch die Fenster sind davon betroffen, besonders auf Windschutzscheibe und Heckscheibe sammeln sich schnell Verschmutzungen an. Oft vernachlässigt: Auch die Reinigung der Innenseite der Autoscheiben ist hin und wieder notwendig. Denn auch hier lagern sich kleine Partikel wie Staub oder Ruß ab, bei Raucher:innen kommen Nikotin-Reste dazu. Die Gefahr des Schmutzes auf Windschutzscheibe und Co.: Licht kann sich an den Partikeln brechen und so für einen Blindflug bei Gegenlicht duch die niedrigstehende Sonne oder blendende Scheinwerfer sorgen. Dagegen hilft nur, die Autoscheiben innen zu reinigen. Für diesen Job eignet sich etwa der Premium Glasreiniger von Licargo bestens. Und dank großer 750-Milliliter-Sprühflasche ist ein Vorrat gar nicht notwendig. Der Hersteller legt zudem auch gleich vier Carbon-Microfasertücher für ein streifenfreies Finish bei.



Autoscheiben innen reinigen: Die besten Produkte

Das beste Reinigungsergebnis für die Autoscheiben liefern spezielle Glasreiniger. Mit diesen Mitteln werden die Fenster im Fahrzeug (aber auch zu Hause) schnell und streifenfrei sauber:

Sonax ScheibenStar (750 ml)

Genauso vielseitig lässt sich auch der "ScheibenStar"-Glasreiniger von Sonax anwenden. Laut Hersteller können alle Glas- und Spiegeloberflächen, sowie die Scheinwerfer mit dem Spray (750 ml Inhalt) gereinigt werden. Während sich außen besonders hartnäckiger Schmutz leicht lösen lässt, beseitigt das Spray im Interieur Nikotinrückstände und Schmierfilme schnell und einfach. Dazu ist der Reiniger mit einem Preis von knapp 10 Euro recht günstig. Mit fruchtigem Duft.



Alclear Glasreiniger (1000 ml)

Auch Alclears Glasreiniger ist für die Innen- und Außenreinigung aller Autoscheiben einsetzbar. Nach dem Putzen bildet das Spray eine Schutzschicht, die neuen Schmutz nicht so leicht anhaften lässt und auch leichter wegzuwischen macht. Dazu gibt es noch einen Abperleffekt. Der Preis ist mit knapp über 12 Euro für einen Liter Reinigungsmittel angemessen.



Licargo Premium Auto-Glasreiniger (750 ml)

Der Glasreiniger von Licargo kann auf allen Fensterflächen im Auto angewandt werden. Auch hartnäckige Verschmutzungen, wie etwa Vogelkot, Insekten oder Baumharz, und Nikotin soll der Reiniger mühelos entfernen können. Dazu hinterlässt das Spray eine Schutzschicht, die für einen Abperleffekt sorgt und das Anhaften von neuem Schmutz verhindert. Mit Limetten- und Pfefferminz-Duft. Das Bundle kommt zudem mit gleich vier Microfasertüchern für die einfache Reinigung der Scheiben.



Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner (473 ml)

Der Glasreiniger für Anspruchsvolle. So beschreibt Meguiar's den Perfect Clarity Glass Cleaner. Und auch hier ist das Produkt auf die Anforderungen bei der Fahrzeugpflege maßgeschneidert: Das Spray löst jegliche Art von Schmutz sowie Pflegemittelreste wie Wachs, greift dabei aber Gummidichtungen nicht an. Die Anwendung: Ebenso einfach wie bei der Konkurrenz. Aufsprühen, wischen, fertig! Der Preis: etwas höher als vergleichbare Reinigungsmittel.



Nigrin Scheibenreiniger mit Nikotinlöser (500 ml)

Der Scheibenreiniger von Nigrin kommt in einer handlichen 500-Milliliter-Flasche. Das Spray ist – wie auch die vorherigen Produkte – ein Allrounder und für alle Fensterflächen geeignet. Das Mittel enthält Nikotinlöser und sorgt so auch gegen Schmierfilme auf der Scheibe. Für freie Sicht sorgt auch die Anti-Beschlag-Wirkung des Mittels.



Sonax ScheibenReinigungsTücher

Wer schnell kleine Verschmutzungen entfernen möchte, bekommt mit den "ScheibenReinigungsTüchern" von Sonax das passende Produkt. Die feuchten Tücher kommen in einer wiederverschließbaren Box à 25 Stück. Auch sie können für zum Reinigen der Autoscheiben innen wie außen verwendet werden, müssen jedoch nach einer Anwendung entsorgt werden. Auch auf getönten Scheiben nutzbar.



ArmorAll Scheiben-Reinigungstücher

Auch ArmorAll bietet praktischen Scheiben-Reinigungstücher an. Die Anwendung ist besonders einfach: Mit dem Tuch direkt über Schmutz oder Schlieren wischen, bei Bedarf mit einem trockenen Tuch nachwischen. Zum Putzen aller Glasoberflächen am Auto geeignet.



Liqui Moly Scheibenreinigerschaum

Ein Schaum für saubere Scheiben? Genau das bietet Liqui Moly mit dem Scheibenreinigerschaum. Die Anwendung ist simpler als oft angenommen: Dose schütteln, Schaum gleichmäßig direkt aufs Glas auftragen und mit einem sauberen Tuch nachwischen. Schon ist die Sicht wieder klar. Zwar fasst der Behälter nur 300 Milliliter, dafür soll der Schaum sehr ergibig sein und steht größeren Sprays so in nichts nach.



So werden Autoscheiben innen gereinigt

Beim Putzen von Autoscheiben gibt es wenig zu beachten. Besonders im Innenraum, wo grober Schmutz und angehaftete Insekten eher unwahrscheinlich sind. Deshalb gelten für die Reinigung der Innenseite der Fenster folgende Schritte:

Schritt 1 – Vorbereitung:

Sind noch Aufkleber auf der Scheibe, die entfernt werden sollen? Hängen Handyhalterungen oder Lufterfrischer im Weg? Bevor man die Scheiben reinigt, sollten alle Fenster gut erreichbar sein.

Schritt 2 – Reinigen:

Mit dem gewählten Scheibenreiniger und einem Tuch bewaffnet, kann die Autoscheibe nun von innen gereinigt werden. Hierzu das Reinigungsmittel sparsam, aber gleichmäßig auf die Scheibe auftragen und mit einem fusselfreien Microfasertuch auf der Scheibe verteilen. Bei feuchten Scheibenreinigungstüchern muss kein Reinigungsspray gesprüht werden.



Schritt 3 – Trocknen:

Die meisten Reiniger bestehen zum Teil aus Wasser. Besonders im Winter sollte jedoch jeder zusätzliche Tropfen Flüssigkeit im Auto vermieden werden. Ansonsten kann die Scheibe auch von Innen gefrieren oder sich im schlimmsten Fall Schimmel bilden. Deshalb sollten die Scheiben nochmals mit einem sauberen Tuch (Microfaser oder Papier) gründlich trockengewischt werden. Zeitungspapier wird zwar oft als Alternative empfohlen, ist aber weniger saugstark als etwa Microfasertücher und dazu mit Tinte bedruckt – diese enthält Fett und kann Streifen verursachen. Tipp: das Auto anschließend lüften, damit die Feuchtigkeit vollständig entweichen kann.

Was ist beim Reinigen von folierten Scheiben zu beachten?

Folierte Scheiben bedürfen besonderer Pflege. Das gilt nicht für ab Werk getönte Autoscheiben – diese sind meist nicht foliert und damit wie ungetönte Scheiben einfach zu reinigen. Wer jedoch nachträglich eine Tönungsfolie auf die Scheiben aufgebracht hat, muss auch bei der Wahl des Reinigers vorsichtig sein. Empfohlen werden Reinigungsmittel ohne Ammoniak, da dieser die Folie beschädigen oder lösen kann. Auch zu viel Druck beim Wischen ist zu vermeiden. Mit sanften Reinigern und einem weichen Tuch lässt sich jedoch auch eine verdunkelte Scheibe einfach reinigen.

Wann sollte man die Scheiben innen reinigen?

Eine Reinigung der Autoscheiben von innen macht immer dann Sinn, wenn Schlieren und Schmutz die Sicht einschränken. Saubere Scheiben sorgen für mehr Sicherheit, zu oft geht also nicht. Wie oft gereinigt werden soll, hängt von mehreren Faktoren wie Jahreszeit (Pollenflug im Frühling, Kondenswasser an der Scheibe im Winter) ab und davon, ob im Auto geraucht wird. Als Faustregel gilt: einmal im Monat genügt meist. Damit der Innenraum anschließend gut lüften kann, lohnt es sich, auf gutes Wetter zu warten. Gleichzeitig sollte aber auch direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Zum einen kann das Reinigungsmittel zu schnell verdampfen und so Flecken hinterlassen, zum anderen besteht die Gefahr von Spannungsrissen, wenn die kalte Flüssigkeit mit aufgeheiztem Glas in Berührung kommt. Im Winter sollten dagegen frostige Tage zum Reinigen vermieden werden.

Welche Hausmittel taugen als Scheibenreiniger-Ersatz?

Zunächst: Jeder Haushalts-Glasreiniger kann selbstverständlich auch problemlos auf Autoscheiben angewandt werden. Ein spezielles Auto-Produkt ist nicht notwendig, kann aber bei hartnäckigen Verschmutzungen besser wirken. Doch auch andere Hausmittel eignen sich zum Waschen der Scheibe: Eine Mischung aus lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel ohne Balsam soll ebenfalls für streifenfrei saubere Autoscheiben sorgen. Die warme Wasser-Spülmittel-Lösung mit einem Mikrofasertuch auf die Scheiben reiben und anschließend trockenwischen. Da Autoscheiben innen selten besonders schmutzig sind, genügt mitunter auch ein mit klarem Wasser benetztes Tuch für eine freie Sicht aus.

Wie kann man Aufkleber von der Scheibe entfernen?

Vignetten von der letzten Urlaubsfahrt, alte Umweltplaketten oder Sticker eines Parkraumanbieters, bei dem man nicht mehr zur Kundschaft zählt? All das sammelt sich auf der Innenseite der Frontscheibe. Die Sticker sind oft besonders hartnäckig – mit Absicht, denn eine Vignette oder Feinstaubplakette soll meist mehrere Jahre ohne Falten und Blasen an der Windschutzscheibe kleben. Doch wie bekommt man die alten Aufkleber wieder rückstandslos vom Glas? Am einfachsten geht das mit speziellen Aufkleber-Entfernern, wie zum Beispiel dem Klebstoffentferner von Tesa. Das Spray ist in der Anwendung dabei sehr simpel: Durch gezieltes Sprühen auf den Kleber oder Klebereste werden diese eingeweicht und können nach einer kurzen Zeit mühelos weggewischt werden.



Wie kann man beschlagene Scheiben vermeiden?

Selbst der trockenste Innenraum kann bei Regenwetter – speziell im Winter – dazu neigen, zu beschlagen. Insbesondere nasse Kleidung bringt Feuchtigkeit ins Fahrzeug. Spezielle Sprays wissen das zu verhindern. Das Anti-Beschlag-Mittel von Rain-X einfach mit einem trockenen Tuch auf die saubere Scheibe reiben, einwirken lassen und nachwischen, schon sollen dank einer Versiegelung beschlagene Autoscheiben der Vergangenheit angehören. Sonax bietet mit dem AntiBeschlagSpray ein ähnliches Produkt. Auch das Spray soll die Bildung von Kondenswasser auf Glas- und Kunststoffscheiben verhindern – und auch auf Motorrad-Visieren.



