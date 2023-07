Mit Auto-Reinigungssets hat man im besten Fall zwei Vorteile: Alle nötigen Produkte für die Fahrzeugwäsche und Geld gespart. Wir machen den Check und haben beliebte Sets im Vergleich.

Die besten Auto-Reinigungssets im Vergleich

Autoputzen kann eine sehr teure Angelegenheit sein. Man fängt mit einem einfachen Reiniger und Fensterleder an und ehe man sich versieht, hat man sich ein Auto-Reinigungsset zusammengesammelt. Klar, das Auto so gut wie möglich aussehen zu lassen, ist eine äußerst befriedigende und lohnende Aufgabe. Wenn das Wasser bei Regen perfekt auf dem Dach und der Motorhaube abperlt und man sich selbst nach einer guten Politur im Lack sehen kann, ist das einfach herrlich.

Es ist keine Angewohnheit, die Autofans sich abgewöhnen müssen. Aber ihr Kontostand würde es wahrscheinlich zu schätzen wissen, wenn nicht jeden Monat Geld für Neuanschaffungen ausgeben werden muss. Denn mit dem Kauf eines fertigen Auto-Reinigungssets kann man im besten Fall sogar einiges an Geld sparen. Wir haben das Internet durchforstet und die besten Autopflege-Sets für jedes Budget gefunden. Von den Basics bis hin zu Sets, die locker mit Profi-Autoaufbereitern mithalten können, finden Autofahrer:innen hier das Set für die eigenen Bedürfnisse und natürlich auch das passende Budget.

Reinigungs-Sets für unter 50 Euro

Diese Sets sind ein solider Einstiegspunkt. Sie ermöglichen es, ein Gespür für die Fahrzeugpflege zu bekommen, ohne das eigene Budget zu sprengen. Trotzdem bekommt man auch hier Qualität geliefert – wenn auch in kleineren Mengen als bei teureren Sets oder mit weniger Extras.

Platinum Fantastic Results Care Autopflege-Set

Knapp im Budgetrahmen liegt das Autopflege-Set von Platinum. Für knapp 50 Euro bekommt man jedoch einiges geliefert: Neben dem Amazing Foam für die Vorwäsche sind auch je ein Spray Fantastic Clean und Fantastic Protect sowie das Fantastic Care-Spray inklusive Nachfüll-Kanister enthalten. Als kleines Extra liegt ein Mikrofasertuch bei.



ADBL Wascheimer Set

Das Wascheimer-Set von ADBL enthält – wie der Titel bereits vermuten lässt – einen Wascheimer (19 Liter Volumen) mit Schmutzsieb und einiges an Extras für die Außenreinigung. Dazu zählen je eine Sprühflasche Flugrostentferner, Autoshampoo und Sprühwachs (je 200 ml), ein Waschhandschuh, ein Mikrofasertuch und eine Detailing Brush. Bei den Reinigungsmitteln handelt es sich ehrlicherweise eher um Tester, doch die übrigen Extras machen auch dieses Set interessant.



Autoglym Polar Collection

Vom britischen Autopflege-Spezialisten Autoglym gibt es die Polar Collection. Dabei handelt es sich um drei Reiniger für einen glänzenden Lack. Alle Produkte sind speziell für die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger inklusive Schaumpistole gemacht. Den Anfang macht die Polar Blast-Schaumvorwäsche, mit deren Hilfe Schmutz schonend gelöst wird. Anschließend wird mit Polar Wash das Auto gewaschen. Das dritte Produkt, Polar Seal, versiegelt den Lack anschließend. Jeder Reiniger wird in einer 500-Milliliter-Packung geliefert.



Bio-Chem Auto-Reinigungsset Außen

Für unter 50 Euro umweltfreundlich reinigen? Das verspricht zumindest das Auto-Reinigungsset von Bio-Chem. Geschnürt wird ein Paket aus drei Reinigern (Autoshampoo, Felgenreiniger und Insektenentferner) und einigen Extras (Mikrofaser-Schwamm und Mikrofasertuch). Der Clou: Laut Hersteller sind die Produkte zum Großteil biologisch abbaubar und frei von nicht notwendigen Duft- und Farbstoffen.



Sets zwischen 50 und 100 Euro

Wer sich bereits auskennt oder erste Erfahrungen mit den Einstiegs-Kits gemacht hat, aber mehr Glanz, mehr Schutz und mehr Extras für die Autowäsche möchte, ist bei diesen Sets gut aufgehoben.

Sonax Autoset mit Eimer

Knapp unter der 100-Euro-Grenze liegt das Eimer-Autoset Deluxe von Sonax. Das Reinigungs-Kit beinhaltet neben dem 20-Liter-Eimer auch ein Schmutzsieb, einen Mikrofaser-Schwamm, sowie einige Reinigungsmittel für Lack und Felgen von Sonax. Mit dabei ist etwa das FelgenBeast-Spray (1000 ml), das AutoShampoo-Konzentrat (2000 ml) sowie Versiegelung, Detailer und Active Shampoo aus der Sonax Xtreme Ceramic-Serie. Das einzige, was für eine gelungene Autowäsche fehlt: Mikrofasertücher. Diese lassen sich jedoch günstig in Online-Shops oder dem stationären Einzelhandel nachkaufen.



Nuke Guys Wheels Bucket-Set

Ein weiteres Set mit Eimer stammt von Nuke Guys. Die Produkte sind jedoch besonders für eine gründliche Reinigung von Rädern und Reifen gedacht. Neben dem 13-Liter-Wascheimer samt passendem GritGuard-Einsatz enthält das Reinigungs-Kit einen Felgenreiniger, Reifengel, das Thick Shampoo-Autoshampoo sowie Waschhandschuh und Trockentuch der Marke.



Koch-Chemie Autowasch-Set

Dieses siebenteilige Autowasch-Set mit Reinigungsmitteln von Koch Chemie beinhaltet zwar nur drei Autopflege-Produkte, dafür jedoch eine Vielzahl an Schwämmen und Tüchern. Zu den Reinigern: Im Paket liegen je eine Flasche NanoMagicShampoo (750 ml), MWC Magic Wheel Cleaner (500 ml) und Insect&DirtRemover (750 ml). Dazu kommen ein Trockentuch und Waschschwamm von Liquid Elements, ein Fliegenschwamm von Koch Chemie sowie ein Waschhandschuh. So lässt sich das Auto zumindest gründlichst von außen reinigen. Ein versiegelndes Wachs oder eine Politur such man im Set hingegen vergebens.



Elina Clean Car Auto-Reinigungs- und Pflegeset

Das Reinigungs- und Pflegeset von Elina Clean Car sorgt innen wie außen für gründliche Sauberkeit. Dafür sorgen sieben Spezialmittel und vier Textilien zum Auftragen und Abledern. Für die Außenreinigung liegen ein Autoshampoo mit Wachs (1000 ml), ein Felgenreiniger und ein Insektenentferner (je 500 ml) bereit. Damit der Innenraum genauso schnell glänzt, sind ein Cockpitspray (1000 ml), ein Teppich- und Polsterreiniger (500 ml), ein Scheibenreiniger (500 ml) und Allzweck-Feuchttücher mit im Paket. Für einen Preis von unter 60 Euro bekommt man hier einiges geboten.



Sonax Xtreme Autopflege-Set

Das Autopflege-Set von Sonax Xtreme beinhaltet nahezu alles, was für die Außenwäsche des Autos benötigt wird. Das achtteilige Kit besteht neben einer Flasche Sonax Xtreme Shampoo (1000 ml), einem BrilliantWax 1 Hybrid NPT (500 ml) und einem Polish+Wash 2 Hybrid NPT (500 ml) auch aus einer Sprühflasche Sonax-Felgenreiniger (500 ml) sowie je einem MultiSchwamm, Mikrofasertuch und Zweier-Set Schwammapplikatoren. Alles wird in einer praktischen Tasche mit Sonax-Bestickung geliefert. Das Set ist tatsächlich günstiger, als wenn man sich alle Sonax-Produkte einzeln auf Amazon kaufen würde – man spart etwa sechs Euro und bekommt noch die exklusive Tasche gratis dazu.



Profi-Sets über 100 Euro

Ab diesem Preis-Niveau kann viel erwartet werden. Die Reinigungssets beinhalten dann oft neben diversen Spezialreinigern wie etwa für die Felgen oder optische Reiniger wie Reifenglanz auch Zubehör. Von der Schaumkanone bis zum Wascheimer ist nahezu alles dabei.

Nuke Guys professional Bundle für Innen- und Außenwäsche

Mehr geht kaum: Das Professional-Bundle von Nuke Guys enthält nahezu jedes Produkt im Line-up des bayerischen Autopflege-Herstellers. Dazu zählen Reiniger für die Außenreinigung (zum Beispiel Autoshampoo, Snow Foam, Felgenreiniger oder Quickdetailer) auch ein Innenreiniger, sowie insgesamt 16 verschiedene Mikrofaser-, Trocken- und Waschtücher, zwei Eimer à 20 Liter Fassungsvermögen und ein Zwei-Liter-Handfoamer mit drei Wechseldüsen. Somit ist jeder Autofan für die ausführliche Handwäsche bestens gewappnet.



Shiny Chiefs Starter-Kit Deluxe Black-On

Das Starter-Kit Deluxe von Shiny Chiefs ist vollgepackt mit allem, was ein dreckiges Fahrzeug in ein glänzendes Vorzeige-Objekt verwandelt. Von den 14 Produkten in der Box sind ganze sieben Reinigungsmittel dabei. Hier kommt nicht nur die Karosserie zur Geltung (enthalten sind ein Vorreiniger, Insektenentferner, Autoshampoo mit Wachs und eine Polymer-Versiegelung), sondern auch der Innenraum. Hier strahlen Armaturenbrett und Glas dank Universal-Innenraumreiniger, farbauffrischender Kunststoff-Innenraumpflege und Auto-Glasreiniger wieder. Dazu kommen noch folgende Extras: zwei Eimer, ein Trockentuch, zwei Mikrofasertücher, ein Waschhandschuh und ein Megaplush-Tuch.