Schmutz und Flecken sind immer schnell sichtbar. Das gilt auch für Autos. Mithilfe einer Autowäsche lässt sich hier schnell und einfach Abhilfe schaffen. Aber oft werden die Autopolster nur mit einem Staubsauger abgesaugt. Dabei wird lediglich der sichtbare Schmutz entfernt. Flecken, Staub und tiefsitzende Verschmutzungen verbleiben im Polster. Nur eine intensive Polsterreinigung im Auto hilft, diese dauerhaft zu entfernen. Um muffige Gerüche oder Schimmel zu vermeiden, sollten Sie auch die Autopolster regelmäßig reinigen. Es ist außerdem ratsam, frisch entstandene Flecken sofort zu behandeln, damit sich die Farbe der Autositze nicht verändert.

Redaktionstipp: Armor All Aktivschaumreiniger

Unser Favorit ist der universelle Reiniger der Marke Armor All. Der Polsterreiniger lässt sich schnell auftragen, ist leicht zu verwenden und der Schaum hat einen angenehmen Geruch. Er ist auch für andere Polstermöbel geeignet. Mit dem Universal Aktivschaum-Reiniger von Armor All bekommen Sie ein Allzweckmittel für eine Reihe von Oberflächen: Webstoffe, Kunststoff, Gummi, Vinyl. Trotz schonender Wirkung können Sie damit auch stark verschmutzte Autositze reinigen und perfekte Ergebnisse erzielen.

Produkt-Fakten:

• Marke: Armer All

• Produktart: Schaumreiniger in einer Sprühdose

• Volumen: 500 ml

• Besonderheiten: Sehr schonende Reinigung von zahlreichen Textilien

Die 5 besten Reinigungsmittel für Autositze

Um den Innenraum Ihres Autos aufzufrischen, müssen Sie nicht immer in eine professionelle und teure Reinigungsanlage fahren. Mit diesen Mitteln können Sie die Polsterreinigung im Auto auch selbst machen – schnell und effizient!

Autoinnenreiniger von Cleanextreme

Gezielte Fleckentfernung, leichte Anwendung und vielseitiger Einsatz ist mit dem Cleanextreme Innenreiniger möglich. Autositze werden effizient von Fettspuren, Nikotin oder tierischem Schmutz befreit. Außerdem hinterlässt er einen angenehm frischen Geruch.

Produkt-Fakten:

• Marke: Cleanextreme

• Produktart: Flüssigreiniger in Sprühflasche

• Volumen: 500 ml

• Besonderheiten: pH-neutral, geeignet für Kunststoff, Stoff, Gummi, Leder, Velours etc.

Nigrin Aktivschaumreiniger

Der Aktivschaumreiniger von Nigrin sorgt in kürzester Zeit für eine effektive Reinigung. Er läuft nicht aus und ist einfach in der Anwendung, besonders bei Flecken. Die spezielle Formel macht auch vor Nikotinspuren nicht Halt.

Produkt-Fakten:

• Marke: Nigrin

• Produktart: Schaumreiniger in einer Sprühdose

• Volumen: 500 ml

• Besonderheiten: Kurze Einwirkzeit, für Kunststoffe, Kunstleder und Textilien

Sonax Xtreme Polsterreiniger

Der Sonax Xtreme Schaumreiniger ist besonders gut gegen Schokoladen-, Eiscreme-, Kaffee- und Cola-Flecken. Er reinigt nicht nur die Polsterung im Auto, sondern auch den Dachhimmel, die Verkleidung und empfindliche Alcantara-Oberflächen. Der Reiniger hinterlässt keine Schmutzspuren und beseitigt zudem auch Gerüche.

Produkt-Fakten:

• Marke: Sonax Xtreme

• Produktart: Schaumreiniger in einer Sprühdose

• Volumen: 400 ml

• Besonderheiten: Mit Geruchsvernichter und pflegender Wirkung

Premium Autoinnenreiniger

Armaturen, Sitze, Polster, Fußmatten, Lenkrad oder Dachhimmel – mit Urban Forrest Autoinnenreiniger erhalten Sie ein Premiumprodukt für das gesamte Cockpit. Er reinigt und pflegt auch Glattleder, verleiht der Armatur einen angenehmen Matteffekt und schützt die Oberflächen vor UV-Strahlen. So bleibt der Innenraum des Autos länger wie neu.

Produkt-Fakten:

• Marke: Urban Forrest

• Produktart: Flüssigreiniger in einer Sprühflasche

• Volumen: 50 ml

• Besonderheiten: Mit Matteffekt und UV-Schutz

Auto-Polsterreinigung im Set

Das Detailmate Auto-Polsterreinigungsset ist praktisch und hochwirksam. Es enthält ein 40 x 40 Zentimeter großes Mikrofasertuch und ein pH-neutrales Reinigungsmittel, das u.a. für Leder und Alcantara geeignet ist. Damit ist sowohl eine Nass- als auch eine Trockenreinigung möglich.

Produkt-Fakten:

• Marke: Detailmate

• Produktart: Ein Reinigungsset

• Volumen: 1 x 0,5 l Sprühflasche, 1 x Mikrofasertuch, 1 x 1 l Reinigungsmittel

• Besonderheiten: -

Sitzpolsterreinigung im Auto: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Reinigung des Autoinnenraums sollte immer mit dem Entfernen von losen Gegenständen, Verschmutzungen und Fußmatten beginnen. Dadurch werden die Oberflächen frei und alle Bereiche sind leichter zu erreichen. Dann beginnt die eigentliche Polsterreinigung der Autositze:

1. Staubsaugen: Entfernen Sie zunächst Krümel, Haare, Staub oder Straßenschmutz mithilfe eines Staubsaugers und verschiedener Aufsätze. So werden schmutzige Stellen sichtbar und Fleckenbildung wird beim Nassmachen verhindert.

2. Autopolster reinigen: Für diesen Schritt benötigen Sie einen Reiniger, der auf das Material Ihres Autos abgestimmt ist. Der Reiniger wird auf die Sitze aufgetragen und mit einem Tuch oder Schwamm mit etwas Druck in die Polsterung eingerieben. Flecken und klebrige Stellen erfordern eine intensivere Behandlung.

3. Einwirken lassen: Befolgen Sie hierfür die Gebrauchsanweisungen. In der Regel sind es zwischen 5 und 15 Minuten.

4. Reinigungsmittel entfernen: Nach der Einweichzeit wischen Sie die Polster ab. Dazu ein Tuch oder einen Schwamm in lauwarmes Wasser tauchen, auswringen und damit über die Sitzpolsterung reiben. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.

5. Trocknen: Im Sommer trocknen nasse Autositze schneller als im Winter. Am besten lassen Sie sie einige Stunden bei geöffneten Fenstern trocknen. Wenn die Stellen sehr feucht sind, können Sie mit einem Tuch nachhelfen. Aber Vorsicht! Papierhandtücher hinterlassen unschöne Fusseln.

Welche Utensilien benötigt man für die Sitzpolsterreinigung im Auto?

Für eine erfolgreiche und effiziente Sitzpolsterreinigung im Auto müssen ein paar Utensilien zur Hand sein. Neben dem Polsterreiniger für das Auto benötigen Sie folgende Utensilien:

• Schwamm oder Lappen: Der Schwamm darf nicht grob strukturiert sein, sonst kann die Polsteroberfläche beschädigt werden. Wenn Sie einen Lappen verwenden, ist es besser, zu Mikrofaser oder Baumwolle zu greifen.

• Eimer: Diesen brauchen Sie für das Wasser zum Ausspülen des Lappens.

• Bürste: Damit lassen sich hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Die Borsten sollten jedoch weich sein.

• Tuch: Baumwolltücher sind geeignet, um überschüssige Flüssigkeit aufzusaugen.

Welche Hausmittel eignen sich zur Polsterreinigung?

Wer auf eine chemische Reinigung verzichten möchte, der kann immer auch zu den altbewährten Haushaltsmitteln greifen. Fast immer steht etwas Passendes im Küchen-, Vorrats- oder Badeschrank, das schnell eine Abhilfe verschaffen kann. Zum Beispiel können Sie Autositze reinigen mit diesen Hausmitteln:

• Rasierschaum: Rasierschaum ist besonders wirksam bei Fett- und Wasserflecken. Reiben Sie den Schaum in die Polster ein und lassen Sie ihn einwirken.

• Essig oder Zitronensäure: Säure als Reiniger hilft bei fast allen Flecken. Essig oder Zitronensäure sollten mit etwas Wasser verdünnt und mit einem Tuch in die Sitze eingerieben werden.

• Natron oder Backpulver: Geeignet für die Trocken- oder Nassreinigung. Wenn Sie eines von beiden mit etwas Essig mischen, löst die Mischung Verschmutzungen optimal auf. Als Polsterreiniger für Auto entfernen beide Mittel auch Gerüche und haben eine desinfizierende Wirkung.

Wie entfernt man Gerüche aus dem Autopolster?

Manchmal reichen auch mehrere Sitzpolsterreinigungen im Auto nicht aus, um hartnäckige Gerüche von Zigaretten, Tieren oder Lebensmitteln zu entfernen. Hier helfen ebenfalls die guten alten Hausmittelchen weiter. Rasierschaum kommt allerdings wegen seiner Geruchsneutralität nicht infrage. Backpulver, Natron und Essig hingegen dienen nicht nur als Auto-Polsterreiniger, sondern auch als Geruchsentferner. Verteilen Sie beispielsweise das Backpulver auf der Oberfläche. Verwenden Sie großzügige Mengen und reiben Sie es in das Material ein. Lassen Sie es trocknen und entfernen Sie es mithilfe des Staubsaugers.