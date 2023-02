Kunststoffreiniger bieten eine schonende Reinigung und Pflege für Innenraum und Exterieur des Autos – finden aber auch Einsatzbereiche im Haushalt. Das sind die besten Produkte.

Kunststoffe sind im und ums Auto überall zu finden: Ob im Innenraum oder außen, lackiert oder unlackiert, hart oder unterschäumt. Je nach Kunststoff-Art und -Beschaffenheit kommen deshalb mehrere Reinigungsmittel zum Einsatz. Wir verraten, welche sich für die gängigsten Jobs am Fahrzeug eignen und stellen die beliebtesten Kunststoffreiniger fürs Interieur, für Stoßstangen und für Anbauteile vor. Viele dieser Reiniger eignen sich jedoch auch für mehrere Anwendungsbereiche – auch abseits des Autos. Andersherum können auch schonende Reiniger für Haushalts-Kunststoffe im Auto angewandt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Kunststoffreiniger von bio-chem. Das Mittel ohne Farb- und Duftstoffe verspricht eine sanfte Reinigung verschiedenster Kunststoffoberflächen – und ist auch auf Metall und selbst Stein in Haushalt, Garten oder auch im Auto anwendbar.



Kunststoffreiniger: Produkte für jeden Bereich

Die besten Produkte für den Auto-Innenraum, unlackierte Kunststoffe und Allround-Reiniger im Vergleich.

Reiniger für Auto-Innenraum:

Sonax Xtreme Cockpitreiniger (500 ml)

Der Cockpitreiniger von Sonax Xtreme mit Matt-Effekt wurde speziell für den Autoinnenraum entwickelt. Das Spray ist für alle Kunststoffoberflächen im Interieur geeignet, besonders jedoch für unterschäumte Armaturenbretter. Das Mittel versiegelt die Oberfläche und wirkt staubabweisend. Mit frischem Duft.



Dr. Wack A1 Kunststoff-Tiefenpfleger (250 ml)

Beim Kunststoff-Tiefenpfleger von Dr. Wack A1 handelt es sich um einen Reinigungsschaum für die Reinigung und Pflege von Kunststoffen, sowohl innen als auch außen. Der Schaum sorgt für frische Farben und beugt Ausbleichen von unlackierten Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen vor. Mit glänzendem Finish, auch matt erhältlich. Im Lieferumfang enthalten: eine Sprühdose (250 Milliliter) und ein Schwamm.



Meguiar's New Car Scent Protectant (473 ml)

Bei Meguiar's New Car Scent Protectant handelt es sich um einen Auto-Innenraumreiniger mit Neuwagen-Duft. Das Spray reinigt schonend typische Materialien im Interieur: Kunststoffe, Vinyl oder Gummi. Ein seidenmattes Finish sorgt für neue Farbtiefe, ein UV-Blocker hilft, vorzeitiger Alterung der Oberflächen vorzubeugen.

Reiniger für unlackierten Kunststoff:

Nirgin Performance Kunststoff-Schwarz (75 ml)

Das Kunststoff-Schwarz von Nirgin Performance ist zwar auch ein Kunststoffreiniger, aber nicht universell anwendbar. Die Anwendung beschränkt sich auf unlackierte, schwarze Kunststoffoberflächen. Die Pflege mit Applikatorschwamm sorgt nämlich mit Farbpigmenten für mehr Farbtiefe und eine neuwertige Optik. Gleichzeitig verspricht der Hersteller eine Konservierung der Plastikteile und so bei regelmäßiger Reinigung keine vorzeitige Alterung und Versprödung.



Sonax Xtreme Kunststoffgel NanoPro (250 ml)

Ebenfalls für die Reinigung von unlackierten Kunststoffen ist das Kunststoffgel NanoPro von Sonax Xtreme geeignet. Das Mittel ist jedoch nicht mit schwarzen Farbpartikeln angereichert, sondern farblos und so auf jeder Kunststofffarbe anwendbar. Durch Nano-Partikel entsteht eine langanhaltende Versiegelung der Oberfläche nach der Reinigung.



Allround-Reiniger:

Bio-chem Kunststoffreiniger (500 ml)

Der Kunststoffreiniger von bio-chem ist laut Hersteller besonders anwender- und umweltfreundlich und verzichtet auf Duft- und Farbstoffe, sowie Chlor und Ammoniak. Trotzdem sollen Kunststoffe schnell von Verschmutzungen befreit werden. Die Anwendung bleibt simpel: Aufsprühen, einwirken lassen und abwischen. Wenn nötig, wiederholen. So sollen Fett, Ruß und Staub ebenso von kunststoffgerahmten Fenstern, Küchen, Gartenmöbeln und anderen Oberflächen entfernt werden.



Mellerud Bio-Kunststoffreiniger (500 ml)

Auch der Bio-Kunststoffreiniger von Mellerud wird als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Produkten angepriesen. Entfernt Schmutz, Fett, Staub, Nikotin, Ruß und mehr von allen Kunststoffoberflächen. Neben dem Auto können so auch Rollläden, Gartenmöbel oder Fensterrahmen gereinigt werden. Dank antistatischer Wirkung bleibt die Oberfläche lange frei von Verschmutzungen wie Staub und anderen Schwebepartikeln.



Sonax Schmutzradierer (2 Stück)

Wer punktuell hartnäckige Verschmutzungen lösen möchte, ohne dabei mit Flüssigreinigern zu hantieren, kann zum Schmutzradierer von Sonax greifen. Der Spezialschwamm muss lediglich mit Wasser befeuchtet werden, anschließend können Verschmutzungen mit sanftem Reiben entfernt werden. Nicht für lackierte Oberflächen geeignet.



Wie Kunststoff im Auto reinigen?

Kunststoffreiniger ähneln sich oft in der Anwendung und ermöglichen eine schnelle und effektive, gleichzeitig dennoch schonende Reinigung von Oberflächen aus Kunststoff. In den meisten Fällen genügt es, den Reiniger (als Spray) direkt auf die Fläche zu sprühen. Grober Schmutz sollte natürlich (und besonders außen) vor der Anwendung entfernt werden. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen, bei Bedarf nochmals mit einem feuchten Lappen nachwischen. Es gibt jedoch kleine Ausnahmen:

Bei empfindlichen Kunststoffen empfiehlt es sich, einen besonders schonenden Reiniger zu kaufen. Diesen direkt auf ein Tuch sprühen und vorsichtig anwenden.

Bei starken Verschmutzungen oder verwitterter Oberfläche darf die Einwirkzeit auch länger sein. Alternativ: Ein zweiter Durchgang kann auch hartnäckige Verschmutzungen lösen.

Ist der Reiniger ein Schaum, wird dieser direkt auf ein Mikrofasertuch oder einen weichen Putzschwamm aufgetragen.

Reinigungsmittel mit Farbpartikeln dürfen nur auf gleichfarbigen Oberflächen aufgetragen werden. Ansonsten hinterlässt der Reiniger Flecken!

Welchen Kunststoffreiniger fürs Auto verwenden?

Wer die Kunststoffoberflächen am eigenen Fahrzeug reinigen möchte, stellt sich die Frage, ob für diese Arbeit ein spezieller Autoreiniger zwingend notwendig ist. Die einfache Antwort lautet: Nein! Denn Kunststoff ist an sich ein sehr pflegeleichtes Material. Reiniger, die mit einer Art fertig werden, reinigen auch andere Oberflächen aus demselben Material schnell und trotzdem schonend. Es gibt jedoch auch hier Unterschiede im Detail. Besonders Kunststoffe am Fahrzeug-Exterieur benötigen intensivere Pflege. Besonders unlackiert sind sie Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt. Ein spezieller Intensivreiniger für unlackierte Kunststoffe – gerne auch mit Farbpartikeln – sorgt für Glanz und tiefe Farben.

Welche Hausmittel eignen sich als Kunststoffreiniger?

Bevor ein Spezialreiniger angeschafft wird, informieren sich viele über Hausmittel, die den Job vermeidlich ebenso gut erledigen. Und auch für die Reinigung von Kunststoff wird man schnell fündig. Empfohlen werden etwa flüssiges Vollwaschmittel, das besonders Gartenmöbeln mit den enthaltenen Bleichmitteln zu frischem Glanz verhelfen soll. Für oftmals eingefärbte Auto-Innenräume ist dies jedoch nur bedingt empfehlenswert. Anders verhält es sich mit einer Essig-Wasser-Mischung. Essig löst als Hausmittel-Alleskönner auch Schmutz von Kunststoffen. Hierfür einfach mit einem Tuch auftragen und trocken nachwischen. Im Vergleich zu Profireinigern kann der Geruch im Auto jedoch unangenehm auffallen. Dafür ist diese Methode günstig und umweltschonend. Speiseöl ist als Alternative im Auto nicht empfehlenswert. Die Gefahr, Fettflecken auf den Polstern zu hinterlassen, ist hier zu groß.

Gibt es Kunststoffreiniger-Tests?

Auf der Suche nach dem besten Kunststoffreiniger könnte für viele ein gutes Urteil der Stiftung Warentest ein Verkaufsargument sein. Die Organisation hat bisher jedoch weder Kunststoffreiniger für den Haushalt noch das Auto getestet. Unser Cockpitspray-Test nimmt jedoch Produkte für die Pflege von Innenraum-Kunststoffoberflächen unter die Lupe und hat einen klaren Testsieger: Den Auto-Innen-Reiniger von Sonax Xtreme, der zwar viel kostet, aber mit guter Handhabung und einem guten Reinigungsergebnis punktet. Preis-Leistungs-Sieger ist dagegen die Cockpit-Lotion von Nirgin Performance.



