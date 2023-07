Sauberes Auto, aber die ganze Chemie sorgt für ein schlechtes Gewissen? Umweltfreundliche Autoshampoos können hier Abhilfe schaffen. Die besten Öko-Reinigungskonzentrate im Check.

In einer ordentlichen Autowäsche kommen oft eine Menge Chemikalien zum Einsatz, und nicht alle davon sind umweltfreundlich. Je aggressiver die Reinigungsmittel, desto ernsthafter die möglichen Gesundheits- und Umweltrisiken, wenn man nicht aufpasst. Aber wie kann man das Auto nun möglichst ohne giftige Substanzen reinigen? Umweltfreundliche Autoshampoos bieten eine Lösung, die nicht nur materialschonend, sondern auch weniger gefährlich fürs Grundwasser und die Natur ist.

Umweltfreundliche Autoshampoos im Vergleich

Doch genügen umweltfreundliche Autoshampoos für die Fahrzeugreinigung? In den meisten Fällen, ja! Fast alle heute erhältlichen biologisch abbaubaren Autoshampoos sind selbst für die schmutzigsten Karosserien stark genug. Außerdem lassen sie sich oft ähnlich wie normales Autoshampoo anwenden, sodass der Wechsel zu einem dieser Shampoos ein Kinderspiel ist. Dabei müssen die Shampoos nicht einmal teuer sein. Wir zeigen die besten Reiniger für ein gutes Gewissen im Autoshampoo-Vergleich.

BiOHY Kfz-Autoshampoo

Dieses vegane Autoshampoo von BiOHY ist eine sanfte Wahl für die Autowäsche und wurde entwickelt, um Verunreinigungen schonend zu entfernen, ohne dabei Lackversiegelungen anzugreifen. Dazu verspricht der Hersteller, dass das Shampoo komplett frei von Mikroplastik ist. Der Reiniger kann zudem mit hydrophoben Eigenschaften aufwarten, die dafür sorgen, dass Wasser vom Lack abperlt.



Kärcher Autoshampoo-Konzentrat

Von Kärcher fürs kärchern: Das Autoshampoo des Hochdruckreiniger-Herstellers ist speziell für den Einsatz in den eigenen Produkten entwickelt – kann aber natürlich auch in jedem anderen Druckreiniger mit Schaumlanze eingesetzt werden. Das Shampoo ist nicht nur pH-neutral, sondern auch dank biologisch abbaubarer Tenside recht umweltfreundlich. Zudem handelt es sich um ein Konzentrat mit hohem Wirkungsgrad. Für einen Liter Leitungswasser genügen laut Hersteller nur 30 Milliliter Shampoo.



Tusker49 Autoshampoo

Auch das Autoshampoo von Tusker49 wirbt mit natürlichen Inhaltsstoffen. Bei normalem Schmutz soll es genügen, das Reinigungskonzentrat im Verhältnis 1:100 anzumischen. Das Mittel ist auf rein mineralischer Basis und frei von Allergenen und petrochemischen Zusätzen. So kann es neben Lack und Glas auch auf Chrom und Folierungen angewandt werden.



Biocar Autoshampoo

Der Name ist Programm: Was im Biocar Autoshampoo enthalten ist, ist auch biologisch abbaubar. Der Reiniger ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und als vegan zertifiziert – was bedeutet: keine Tierversuche! Dennoch sollen die Inhaltsstoffe Schmutz auf dem Auto den Garaus machen. Laut Hersteller genügen zehn Milliliter des Konzentrats auf einen Liter Wasser für eine effektive Reinigung. Zur Anwendung genügt nach einer Vorwäsche mit klarem Wasser ein einfacher Autoschwamm oder Waschhandschuh. Anschließend mit klarem Wasser spülen und schon soll das Auto wieder glänzen.



Cleaneed Premium Autoshampoo mit Wachs

Beim Cleaneed Autoshampoo wird nicht nur gereinigt, sondern in einem Durchgang auch versiegelt. Der biologisch abbaubare Autoreiniger enthält nämlich Wachs, das eine bestehende Versiegelung verstärken kann. Das pH-neutrale Mittel soll nämlich bestehende Schichten nicht angreifen. Anschließend bleibt dank des enthaltenen Wachses ein Abperleffekt, Wasserflecken sollen ebenfalls nach dem Trocknen vermieden werden. Für alle Fahrzeug-Oberflächen geeignet.



bio-chem Cleantec AutoShampoo

Eine weitere nachhaltige Autowäsche bietet bio-chem mit ihrem Autoshampoo. Auch hier lautet die Devise: In die Flasche kommen nur biologisch abbaubare Chemikalien. Dafür wird auch auf unnötige Farb- und Geruchsstoffe verzichtet. Die Reinigungsleistung soll hingegen nicht benachteiligt sein. Das Shampoo (in der 750 ml-Flasche) soll für bis zu 25 Fahrzeugwäschen genügen und lässt sich besonders sparsam mit warmem Wasser verdünnen. Da auch dieser Reiniger einen neutralen pH-Wert hat, wird die Wachsversiegelung nicht angegriffen und bleibt intakt.



Wie kann das Auto umweltfreundlich gewaschen werden?

Manchmal reicht auch das beste Autoshampoo nicht aus, um das Auto komplett sauber zu bekommen. Doch die Autopflege-Branche hat reagiert und bietet nun einige Spezialmittel für die Innen- und Außenreinigung an, die mit ungiftigen Inhaltsstoffen Umwelt und Anwender:innen gleichermaßen schonen. Die Produkte für eine biologische Autoreinigung sind tatsächlich nicht immer teurer als ihre herkömmlichen Pendants.

Eine weitere Möglichkeit, die Autowäsche nachhaltiger zu gestalten, ist, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Hierfür gibt es mittlerweile auch einige Produkte, die zur Reinigung per Hand kein zusätzliches Leitungswasser benötigen. Hier kommen jedoch häufig wieder giftige Inhaltsstoffe zum Einsatz. Besser: Ein effektives, abbaubares Shampoo und nur so viel Wasser, wie zum Waschen wirklich benötigt wird.

Gibt es Tests zu umweltfreundlichen Autoshampoos?

Wer die Suchmaschine anschmeißt, erhält schnell Ergebnisse zu Autoshampoo-Tests. Wie vertrauenswürdig die meisten Tests sind, lässt sich schwer beurteilen. Denn eine unabhängige Testinstanz wie die Stiftung Warentest oder der ADAC hatten umweltfreundliche Autoshampoos bisher nicht im Labor- und Praxistest. Auch Öko-Test hat sich bisher noch kein Urteil zu den biologisch abbaubaren Reinigern gefällt. Wie findet man also die passende Autowäsche fürs gute Gewissen? Am einfachsten ist der direkte Vergleich mehrerer Produkte anhand ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses. Auch Kundenbewertungen in Online-Shops können eine gute Entscheidungshilfe sein.