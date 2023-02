Einen glänzenden Autolack mit wenig Aufwand? Das schaffen nur Reinigungskneten. Zusammen mit Gleitmittel entfernen die Clays selbst hartnäckige Verschmutzungen. Wir haben die beliebtesten Lackpflege-Produkte im Vergleich.

Hartnäckiger Schmutz hält sich oft auch nach einer ausgiebigen Autowäsche auf dem Lack. Spezieller: Baumharz, eingetrockneter Vogelkot oder auch Industriestaub und Ruß lassen sich nur mit äußerster Mühe und hohem Zeitaufwand aus den Lackporen entfernen. Reinigungskneten – auch Clay oder Clay Bar genannt – sollen diesen Job schnell und in nur einem Arbeitsdurchgang erledigen. Ihr großer Vorteil: Das Clay reinigt dabei nicht nur die Oberfläche, sondern glättet und versiegelt den Lack, ohne dabei wie eine Politur eine Schicht des Autolacks abzutragen. Somit gilt die Knetmasse als schonende Wunderwaffe in der Fahrzeugaufbereitung. Das Meguiar's Smooth Surface Clay Kit kommt bereits mit allem, was für die Lackpflege benötigt wird – inklusive drei Clay Bars, einer Flasche Gleitmittel und einem Mikrofasertuch.



Was ist Reinigungsknete?

Wer einen besonders glänzenden Autolack wünscht, landet schnell bei Reinigungsknete. Doch was genau steckt hinter der schonenden Lackreinigung? Die Knetmasse besteht oft aus Tonerde und Kreide, sowie kristalline Inhaltsstoffe für den Härtegrad der Masse. Je härter, desto abrasiver und somit auch fürs Auffrischen stumpfer Lacke geeignet. Dabei werden universell drei Farben genommen: Blau ist die weichste Knete, weiß die mittlere Stufe und rote Knete für starke Verschmutzungen. Für normale Verschmutzungen und Anfänger:innen genügt blau, um etwa Baumharz, Flugrost, Teerspritzer, Fett, Öl oder Insekten zu entfernen. Rote Knete kann bei falscher Anwendung Kratzer und Hologramme im Lack hinterlassen. Das Patent meldete 1993 übrigens die japanische Marke Joybond an, die seither auch für viele andere Marken die Knete produziert.

Reinigungsknete: Die beliebtesten Produkte im Vergleich

Ob als komplette Lackreinigungs-Sets oder als einfache Knete ohne Zubehör – Lackpflegeartikel finden sich in Online-Shops zuhauf. In unserem Reinigungskneten-Vergleich stellen wir die beliebtesten Produkte vor. Das sind die besten Reinigungskneten:

Meguiar's Quick Clay Detailing System Set

Das Quick Clay Detailing System Set von Meguiar's besteht aus dem Quick Detailer der Marke (473 ml) und einem weißen Block Knete (80 g). Im Zusammenspiel der beiden Produkte lässt sich tiefsitzender und nahezu unsichtbarer Schmutz von der Lackoberfläche entfernen. Kund:innen betonen besonders die gute Reinigungswirkung des Lackreinigungs-Sets. Der Preis geht in Ordnung.



Petzoldt's Magic Clean Reinigungsknete-Set

Die Magic Clean Profi-Reinigungsknete von Petzoldt's ist seit Jahrzehnten der Inbegriff von Qualität bei Fahrzeugaufbereitungs-Profis. Das Kompeltt-Set mit Spezial-Gleitmittel (500 ml), einer milden blauen und harten roten Knete ist ideal für Laien und Fortgeschrittene. Somit ist das Magic Clean-Set ideal für jede Art von Verschmutzung auf Lacken und Felgen.



Licargo Reinigungsknete-Set

Ein weiteres Reinigungskneten-Set steuert Licargo bei. Auch hier ist neben dem Clay Bar (100 g) ein spezielles Gleitmittel (500 ml) für die Lackreinigung dabei. Die Knete ist für Lack und Scheinwerfer, sowie auch die Fensterscheiben geeignet. Der Preis: Unter 20 Euro, und damit unser Preis-Leistungs-Sieger im Vergleich.



Aurum-Performance nanoClay Reinigungsset

Das Reinigungsset von Aurum-Performance kommt mit einer Dose blauer, milder nanoClay-Lackknete (100 g) und dem speziell hierfür entwickelten nanoClay Lube (500 ml) der Marke. Das Set soll mit wenig Aufwand porentief reinen Lack ermöglichen. Nach der Anwendung soll sich der Lack glatt anfühlen. Mit angenehmem Duft.



Meguiar's Smooth Surface Clay Kit

Auf der Suche nach einem Komplett-Set für Anfänger:innen oder Profis? Hierfür schnürt Meguiar's das Smooth Surface Clay Kit und packt neben 473 Millilitern Gleitmittel auch gleich drei nicht-abrasive 60-Gramm-Clay Bars und ein Mikrofasertuch für das Hochglanz-Finish ein. Das Set hat bei all diesem Inhalt natürlich seinen Preis.



Rotweiss 1520 Reinigungsknete

Wer besonders viel Knete benötigt – etwa für die Reinigung eines Kleinbusses oder Geländewagens – kann zur 200-Gramm-Dose Reinigungsknete von Rotweiss greifen. Auch hier gilt: blau heißt mild. Geeignet zum Entfernen von Ablagerungen und Verschmutzungen wie Flugrost, Farb- und Lacknebeln, Teer, Baumharz und Insektenresten.



Affiliate Link Rotweiss 1520 Reinigungsknete 200g

Sonax Clay Lackpeeling blau

Das blaue Lackpeeling (100 g) von Sonax kommt in der wiederverschließbaren Kunststoffbox und ist somit lange haltbar und einfach zu lagern. Die Knete (hergestellt in Japan) ist für Lack, Glas und Chrom geeignet, wirkt nicht abrasiv und löst dennoch hartnäckige Verschmutzungen ohne Mühe. Als Gleitmittel für die Reinigung empfiehlt Sonax das hauseigene Scheiben-Klar Spray (500 ml) – auch für Lackoberflächen.



Wie wird Reinigungsknete benutzt?

Wer sich mit der Lackreinigung eines Pkws auskennt, führt Schritt eins wahrscheinlich automatisch durch: Das Auto sollte sauber sein. Mit einer gründlichen Fahrzeugwäsche sollten alle Partikel entfernt werden, die bei Anwendung der Knete sonst für hässliche (und teure) Kratzer sorgen können. Danach folgende Schritte beachten:

Knete vorbereiten: Die Knete vor der Anwendung in ein handliches Format kneten. Je nach Größe des Knetblocks genügt entweder die Hälfte, oder der gesamte Block wird zur Reinigung genommen. Am besten eignet sich eine dünne Scheibe zum Reinigen des Autolacks.

Gleitmittel aufsprühen: Das Auto muss nach der Wäsche nicht zwingend getrocknet werden, da die Knete ohnehin nur in Verbindung mit Flüssigkeit verwendet werden darf. Welche sich eignen, verraten wir im nächsten Absatz. Wichtig: Nur das Karosserieteil einsprühen, das aktuell behandelt wird, sonst trocknet das Gleitmittel.

Lackreinigung: Mit der vorbereiteten Knete mit leichtem Druck und hoher Frequenz über den eingesprühten Lack ziehen.

Mit einem Mikrofasertuch können Rückstände von der Knete oder dem Gleitmittel beseitigt werden.

Anschließend ist der Lack auch bereit für eine Politur oder Versiegelung.

Wichtig: Regelmäßig prüfen, wie viel Dreck die Knete bereits aufgesammelt hat. Das ist neben groben Partikeln in der Masse auch an einer dunklen Verfärbung erkennbar. Durch Umklappen kann eine neue, saubere Knetfläche geschaffen werden. Der (unbeschädigte) Lack ist sauber, wenn sich die Oberfläche glatt wie Glas anfühlt.

Welches Gleitmittel für Reinigungsknete verwenden?

Einige Hersteller von Reinigungsknete haben besondere Anforderungen, welches Gleitmittel mit dem Clay verwendet werden darf. In der Regel gilt jedoch nur: die Oberfläche muss nass sein. Deshalb genügt oft einfaches Leitungswasser oder destilliertes Wasser aus, damit der Lack sauber wird. Spezielle Reinigungsmittel für die Knete, etwa Detailer oder Gleitmittel, sorgen dagegen für eine bessere Reinigung und einen langanhaltenden Gleitfilm auf der Oberfläche. Während sie bei Sets oft inkludiert ist, muss sie bei einfachen Kneten dazugekauft werden. Brestol bietet ein geeignetes Gleitmittel für alle Reinigungskneten an. Die Flasche mit viel Inhalt (750 ml) sorgt für eine schonende Reinigung von Lack, Scheinwerfern und Felgen mit fein- oder grobporigen Lackkneten.



Übrigens: Für die Reinigung mit Knete sollte weder Spülmittel noch Fensterreiniger (außer vom Hersteller empfohlen, wie etwa bei Sonax) oder Universalreiniger verwendet werden! Diese Mittel machen die Knete porös und lösen sie auf, ein gutes Ergebnis so kaum möglich.

Darf die Knete auf jedem Lack verwendet werden?

Klares nein! Lack-Reinigungsknete ist nur für Metallic- und Unilacke einsetzbar. Ist das Auto foliert oder matt lackiert, kann die Knete – wie auch eine Politur – die Oberfläche beschädigen. Folien können abgetragen werden, matter Autolack kann geglättet und damit zum Glänzen gebracht werden. Auch auf verchromten Zierleisten ist Vorsicht angebracht: Chrom ist oft nur als dünne Eloxalschicht aufgetragen. Eine Reinigungsknete darf also maximal mit vermindertem Druck benutzt werden.

Kann man die Knete mehrfach verwenden?

Das ist tatsächlich möglich! Sollte die Knete bei einem Durchgang nicht allzu viel Dreck aufgenommen haben, kann sie luftdicht verpackt nach der nächsten Autowäsche nochmals angewandt werden. Hier ist jedoch darauf zu achten, dass sich durch Umklappen eine saubere Reinigungsfläche finden lässt und die umgeklappte Hälfte noch am Rest der Masse haftet. So kann auch ein kleinerer 100 Gramm-Knetblock für zwei bis vier Anwendungen ausreichen. Benutzte Knete eignet sich jedoch ideal, um stark verschmutzten Felgen neuen Glanz zu geben. Ist die Knete jedoch zu Boden gefallen, muss sie entsorgt werden. Kleine Steinchen und andere Schmutzpartikel sind sonst eine Kratzergefahr.

