Das Auto auf Vordermann zu bringen, muss kein teures Hobby sein. Manchmal muss nicht gleich das komplette Reinigungsset ausgepackt werden, ein günstiges Autoshampoo kann den Job oft bereits allein erledigen. Die besten Preisbrecher im Vergleich.

Keine Frage, die gründliche Reinigung eines Autos kann teuer sein. Besonders wenn dem Wagen mit Spezialmitteln für Felgen und Co., Polituren, Detailern, Versiegelungen und natürlich den benötigten Utensilien – vom Mikrofasertuch bis zur Akku-Poliermaschine – zu strahlendem Glanz verholfen wird. Manchmal genügt jedoch auch ein einfaches und günstiges Autoshampoo, damit das Auto wieder glänzt – und gut riecht. Wir zeigen die besten sanften Reiniger für einen sauberen Pkw ohne viel Geld ausgeben zu müssen:

Günstige Autoshampoos im Vergleich

Welche Reiniger haben das Zeug dazu, Geld zu sparen, und trotzdem eine schonende und gründliche Fahrzeugwäsche zu liefern? Wir schauen im Autoshampoo-Vergleich auf Preis und Leistung beliebter Konzentrate.

ValetPRO Advanced Poseidon Car Wash

Das Advanced Poseidon Car Wash-Autoshampoo von ValetPRO verwendet eine spezielle Mischung aus anionischen Tensiden und Polymeren, um Schmutz leicht zu entfernen und gleichzeitig einen schützenden, glanzgebenden Film zu hinterlassen, wenn es abgespült wird. Mit einem Verdünnungsverhältnis von 30 Milliliter Konzentrat auf fünf Liter Wasser ist das Shampoo von ValetPRO ein effizienter Reiniger mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Advanced Poseidon Car Wash verlängert Wachse und Lackversiegelungen durch das Hinzufügen einer Hochglanz-Schutzschicht.



Autoglym Foaming Car Wash

Wenn man den Namen Autoglym sieht, mag man denken: Wie hat es diese Premium-Marke auf die Budget-Liste geschafft? Nun, diese Ein-Liter-Flasche "Foaming Car Wash" kostet weniger als 14 Euro und sollte für bis zu 50 Wäschen ausreichen. Für diesen Preis kann man das Auto ein Jahr lang jede Woche waschen und bräuchte bei sparsamem Verbrauch nur eine Flasche, die zwei Wochen vor Ende des Jahres leer wäre. An Weihnachten braucht jeder eine Pause.



ArmorAll Shield Autowäsche

Die ArmorAll Shield Autowäsche wurde speziell entwickelt, um den Glanz und den Schutz von Armor All Shield zu erhalten. Diese konzentrierte, aber sanfte Formel entfernt sorgfältig Schmutz und Dreck, ohne den Lack anzugreifen, und sorgt für eine gründliche Reinigung. Drei Kappen voll in einen Eimer mit warmem Wasser reichen aus, um jedem Auto einen Frühjahrsputz zu verpassen. So reicht eine Flasche (Inhalt: 520 ml) für bis zu 16 Fahrzeugwäschen.



Sonax AutoShampoo Konzentrat

Keine Autopflegemittel-Liste wäre komplett, ohne nicht wenigstens einmal Sonax zu erwähnen. Das AutoShampoo-Konzentrat (2 Liter) ist auf nahezu allen Autos anwendbar und greift weder Lacke noch Wachsschichten an. Das Mittel ist laut Hersteller phosphatfrei und pH-neutral und auch für die Wäsche mit einem Hochdruckreiniger geeignet.



Nigrin Auto-Shampoo Konzentrat

Mit unter 4,50 Euro pro Liter ist das "Auto-Shampoo Konzentrat" von Nigrin eines der günstigsten Mittel im Vergleich. Dazu kommt die große Bandbreite an Materialien, mit denen das Mittel verträglich ist: Neben Lack- und Kunststoffoberflächen kann das Shampoo auch gefahrlos auf Gummi, Metall und Chrom angewandt werden. Selbst hartnäckige Ölflecken und Vogelkot sollen schonend vom Auto entfernt werden, Hartwachs-Versiegelungen bleiben jedoch intakt.



Inox Nano-Line Autoshampoo

Günstig, vielseitig und ergiebig: Das Nano-Line Autoshampoo von Inox Liquidsystems im Zehn-Liter-Kanister verspricht sanfte Reinigung für viele Fahrzeuge – sowohl was die Materialverträglichkeit als auch die Menge angeht. Neben Pkws lassen sich auch problemlos Motorräder oder Wohnmobile reinigen, und mit einer Dosierung von 50 bis 100 Milliliter pro zehn Liter Wasser reicht das Konzentrat auch für 100 bis 200 Wäschen. Praktisch: Das Mittel ist auch für die Anwendung in Hochdruckreinigern geeignet. Mit Orangenduft und Nanotechnologie, die einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche hinterlässt.



Was ist ein Autoshampoo?

Ein Shampoo fürs Auto hat mit einem Shampoo für die Haare nichts gemein. Das Dorgeriemarkt-Produkt kann also getrost im Badezimmer bleiben. Das Autoshampoo wurde speziell dafür entwickelt, den Lack schonend und gründlich von den meisten Verschmutzungen zu reinigen. Shampoos sind für die Handwäsche gedacht und bieten so eine oft sehr lackfreundliche Möglichkeit, Schmutz, wie Staub, Matsch, Insekten, Vogelkot oder Pollen, von der Fahrzeugoberfläche zu entfernen. Wichtig: Nicht jedes Shampoo ist auf jedem Fahrzeug anwendbar! Besonders bei einer Folierung oder Mattlack muss auf die Verträglichkeit geachtet werden.

Wie benutzt man Autoshampoo?

Autoshampoos – egal ob teuer oder günstig – werden oft als Konzentrat verkauft. Schritt eins ist demnach, das Reinigungsmittel im korrekten Mischverhältnis mit warmem Wasser zu vermengen. Ideal eignet sich hierfür ein Wascheimer mit Skala. Oft genügen wenige Milliliter für ein gutes Waschergebnis. Tipp: Eine kurze Vorwäsche mit klarem Wasser entfernt groben Schmutz und vermindert das Kratzer-Risiko. Nun kann die Waschlösung mit einem weichen Autoschwamm auf dem Lack verteilt werden – starkes Reiben ist nicht notwendig. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird das Shampoo mit klarem Wasser abgespült. Da bei vielen Autowäschen auch Lackversiegelungen aus Wachs entfernt werden können, sollte der Wagen anschließend für langanhaltenden Glanz neu versiegelt werden. Einige Shampoos enthalten jedoch schon Autowachs, so bleibt dieser Schritt erspart. Andere Shampoos lassen die Schutzschicht intakt.

Einige Autoshampoos sind auch für die Anwendung mit einem Hochdruckreiniger geeignet. Das muss jedoch explizit in der Artikelbeschreibung angegeben sein. Dann können sie über eine Dosierungsanlage direkt mit dem Wasserstrahl oder einem passenden Aufsatz für die Fahrzeugpflege (etwa einer Hochdruckreiniger-Waschbürste) auf das Auto gesprüht werden. Auch hier sollte das Auto vor und nach der Shampoo-Anwendung mit klarem Wasser gespült werden.

Tipps für die effiziente Reinigung mit Autoshampoo

Autofans lieben es, ihre Autos zu reinigen – vor allem im Sommer! Hier muss jedoch auf eine Sache geachtet werden: Ist das Blech zu heiß, um es anzufassen, sollte auch kein Reinigungsmittel auf die Oberfläche. Bei starker Sonneneinstrahlung können Autoshampoo und Co. nicht die besten Ergebnisse erzielen, da sie zu schnell verdunsten und im schlimmsten Fall sogar Flecken auf dem Lack hinterlassen. Besser: Auto im Schatten parken und die Reiniger auf dem kalten Wagen anwenden. So hat die gesamte Reinigungslösung Zeit, ihre Wirkung zu entfalten, anstatt in der Sonne zu trocknen.

Nachdem das Auto mit frischem, sauberem Wasser gründlich abgespült wurde, kann man mit der Wäsche beginnen. Was bei einem Autoshampoo beachtet werden sollte, sind die Anwendungshinweise des Herstellers. Es gibt einige Autowaschshampoos, die zusätzliche Funktionen haben, wie etwa auch als Wachs wirken. Andere riechen wiederum einfach nur gut.

Bei der Wahl des Shampoos ist es wichtig, die Konzentration zu berücksichtigen. Eine größere Flasche günstiges Autoshampoo-Konzentrat bedeutet nicht, dass pro Wäsche auch mehr von der Flüssigkeit benötigt wird. Einige Shampoos mit höherer Konzentration benötigen vielleicht nur ein paar Tropfen für eine komplette Autowäsche und halten länger. So kann bei einigen Produkten mit höherem Kaufpreis das Preis-Leistungs-Verhältnis auf lange Sicht besser sein.