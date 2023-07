Der Umwelt zuliebe wünschen sich mehr Autofahrer:innen Produkte für eine biologische Autoreinigung. Wir zeigen, welche Auto-Reinigungsmittel am besten geeignet sind, um die Umweltauswirkungen der Autowäsche zu verringern.

Nachhaltigkeit ist jetzt das Gebot der Stunde, und der Verkehrssektor steht im Mittelpunkt dieser tektonischen Verschiebung. Aber es geht nicht nur darum, von fossilen Brennstoffen auf elektrische Energie umzusteigen, auch wenn es meistens so ist. Die Reinigung des Autos ist etwas, das viele von uns aus Freude oder schlichter Notwendigkeit tun. Und bei all dem Wasser, den Chemikalien und den Mikrofasern ist das ganze Unterfangen nicht gerade umweltfreundlich.

Dennoch gibt es einige kleine Veränderungen, die man vornehmen kann, um den ökologischen Fußabdruck bei der Autowäsche zu verkleinern, vor allem in Form von biologisch abbaubaren und wasserlosen Reinigungsprodukten. Wir zeigen die besten Produkte für die Innen- und Außenwäsche, sowie Reiniger, die Wasser sparen.

Die besten Öko-Reiniger im Check

Umweltfreundliche, biologisch abbaubare Inhaltsstoffe zeichnen die Öko-Reiniger aus. Sie schonen jedoch nicht nur die Umwelt: Weniger aggressive Reiniger schonen auch die Materialien – sowohl auf Lack und Felgen als auch im Innenraum. Unsere Favoriten:

Cleaneed Premium Autoshampoo mit Wachs

Wer nach einer biologischen Außenreinigung fürs Auto sucht, wird beim Autoshampoo von Cleaneed Premium fündig. Der Reiniger ist pH-neutral und soll deshalb auch bestehende Versiegelungen auf dem Lack nicht angreifen. Im Gegenteil: Durch Wachszusatz wird anschließend eine weitere Schicht hinzugefügt. Neben biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen nutzt Cleaneed auch Flaschen aus Recycling-PET.



Bio-chem Autoshampoo

Ein weiteres Autoshampoo mit Nachhaltigkeits-Anspruch steuert Bio-chem bei. Und auch hier sollen laut Hersteller alle enthaltenen Chemikalien komplett biologisch abbaubar sein. Dazu werden auf unnötige Farb- und Duftstoffe verzichtet. Der Reiniger ist pH-neutral und greift so bestehende Wachsversiegelungen nicht an. Eine Flasche (750 ml) soll für bis zu 25 Fahrzeugwäschen reichen.



BiOHY Spezial-Polsterreiniger

Der Spezial-Polsterreiniger von BiOHY ist eine konzentrierte organische Lösung. Das ist gleich doppelt ökologisch: Das Konzentrat reduziert gleichzeitig die Plastikmüll-Menge! Dazu lässt sich der Reiniger auch nahezu überall verwenden, egal ob schmutzigen Autositze oder ein Stoffsofa so richtig aufgefrischt werden soll. So sind auch mehrere Spezialprodukte überflüssig.

Die Lösung wird im Verhältnis 1:10 mit kaltem Wasser gemischt und kann mit einer Polstermöbelbürste oder einem Schwamm eingearbeitet werden.



Greenet Large Cellulose Multi-Use-Peeling Schwamm

Naturschwämme sind weich, sehr saugfähig und widerstandsfähiger als synthetische Schwämme. Die Greenet-Schwämme werden aus Zellulose (dem Hauptbestandteil von Pflanzenzellen) hergestellt und sind eine umweltfreundliche Unterstützung für die Fahrzeugwäsche.

Der Schwamm soll auch nach vielen Anwendungen seine Form behalten. Sie sind vollständig biologisch abbaubar und eine nützliche Option für jede Reinigungsaufgabe rund ums Auto.



Wasserlose Reiniger im Check

Auch ein reduzierter Wasserverbrauch ist ökologischer als eine intensive Wäsche mit herkömmlichen Reinigern und Unmengen an frischem Trinkwasser, das am Ende mit Chemikalien angereichert in der Kanalisation landen und aufwändig wiederaufbereitet werden müssen. Hier sind unsere Empfehlungen für wasserlose Reiniger:

Meguiar's Ultimate Waterless Wheel & Tire (709 ml)

Viele der großen Autopflegemarken steigen auf das wasserlose Waschen um, so auch Meguiar's mit dem wasserlosen Felgenreiniger. Die Anwendung ist denkbar einfach: Das Produkt auf jedes Rad und jeden Reifen aufsprühen und anschließend mit einem Tuch abwischen. Die Nachteile? Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht besonders gut (die Achillesferse vieler wasserloser Produkte), und es ist nur als leichter Reiniger geeignet. Für stark verschmutzte Räder muss auf einen aggressiveren Reiniger umgestiegen werden. Weiteres Manko: Wasserlos bedeutet nicht automatisch ungiftig.



Greased Lightning Showroom Shine

Auch Greased Lightning bietet mit dem Showroom Shine einen Reiniger, der ohne zusätzliches Wasser auskommt. Zur Anwendung einfach das Spray direkt auf den Lack sprühen, den Schmutz mit einem weichen Tuch aufnehmen und mit einem sauberen Mikrofasertuch nachwischen. Am Ende soll ein sauberes und bereits im selben Schritt eingewachstes Auto in der Einfahrt stehen. Der Inhalt von einem Liter soll laut Hersteller länger reichen, als bei der Konkurrenz (laut Greased Lightning bis zu 10 Wäschen) und so bis zu 2000 Liter Wasser sparen.

Das Showroom Shine-Spray kommt in diesem Set jedoch nicht allein, sondern wird von einem 500-Milliliter-Flasche Dash Devil-Innenraumreiniger sowie zwei Mikrofasertüchern begleitet.



Warum biologisch abbaubare Autowaschmittel verwenden?

Die meisten Auto-Reinigungsmittel werden aus Chemikalien hergestellt, die unerwünschte Auswirkungen auf Wasserorganismen haben können, wenn die giftigen Abwässer einer Autowäsche in die Regenwasserkanäle fließen. Hierzu zählen etwa synthetische Tenside, die oft auf Erdölbasis hergestellt werden und irreparable Schäden in der Umwelt hinterlassen können. Biologisch abbaubare Autowaschmittel verbleiben nicht lange in der Umwelt und bauen sich ohne oder mit minimalen Auswirkungen auf Organismen im Wasser ab.

Ein weiterer Vorteil biologisch abbaubarer Autowaschmittel ist, dass sie in der Regel aus natürlichen Inhaltsstoffen gewonnen werden und daher den Lack des Autos nicht so stark angreifen, ihn aber dennoch wirksam reinigen. Dies kann dazu beitragen, dass Schutzschichten wie Autowachs länger halten.

Warum wasserlose Autowaschmittel verwenden?

Während die Produkte selbst wahrscheinlich synthetische Inhaltsstoffe enthalten, machen wasserlose Autoreinigungsprodukte Eimer und Schlauch überflüssig. Denn die Produkte sollen ohne einen zusätzlichen Tropfen Wasser auf der Karosserie auskommen und durch einfaches aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch wegwischen ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Einige Hersteller, wie etwa Greased Lightning, geben an, dass im Laufe von nur zehn Autowäschen bis zu 2000 Liter Wasser eingespart werden können. Dazu kann mit einigen Mitteln sogar Zeit gespart werden.