Mit der Pflege und Wartung des Autos nehmen es manche Autofahrer nicht so genau, doch eine gründliche Autoaufbereitung bringt das Fahrzeug schnell wieder auf Vordermann. Unsere Ratgeber erklären, was man bei der Aufbereitung von Lack und Leder beachten muss, welche Fehler man vermeiden sollte und wie man mit guten Pflegemitteln richtig viel Zeit sparen kann – so macht die Autoaufbereitung auch Putzmuffeln Spaß, denn die Resultate sind sofort zu sehen!