Warum viele Reiniger, wenn auch einer reicht? All Purpose Cleaner fürs Auto entfernen auf nahezu allen Oberflächen Flecken und Schmutz. Wir zeigen die besten Allzweckreiniger.

Wenn man die typischen Produkte für Autoreinigungsprodukte heranzieht, ist der Allzweckreiniger – auf Englisch All Purpose Cleaner (APC) genannt – der bescheidene VW Golf unter den Mitteln. In einer Welt des aufregenden Snow Foams und anderer farbenfroher Reinigungsprodukte kann man leicht übersehen, wie gut ein Brot-und-Butter-Reiniger ist. Immerhin sind diese verdünnbaren Putzmittel oft stark genug, um einen Motorraum zu entfetten, und gleichzeitig sanft genug, um selbst Stoffsitze ein wenig aufzufrischen.

Wir wollen dafür plädieren, dass ein einziges Spray, mit dem man so ziemlich jede Oberfläche reinigen kann, unverzichtbar ist und auf der Einkaufsliste jedes Autoliebhabers stehen sollte. Wir haben unsere Allzweckreiniger-Favoriten aufgelistet, die derzeit in verschiedenen Online-Shops zum Verkauf stehen. Dabei haben wir Preis, Qualität, Umweltfreundlichkeit und die Materialverträglichkeit berücksichtigt, um empfehlenswerte Angebote zu finden. Hier unsere Bestenliste:

Die besten All Purpose Cleaner im Vergleich

Bilt Hamber Surfex HD

Unsere erste Empfehlung für einen All Purpose Cleaner ist Surfex GD von Bilt Hamber. Dieser leistungsstarke Reiniger, der vollständig auf Wasserbasis hergestellt und biologisch abbaubar ist, eignet sich für so ziemlich jede Oberfläche im Auto, einschließlich Stoffpolsterung. Es wird empfohlen, ihn für leichtere Reinigungsaufgaben zu verdünnen. So kann auch die Ein-Liter-Flasche lange ausreichen. Noch besser: In einer stärkeren Verdünnung kann der Allzweckreiniger auch als Entfetter verwendet werden.



ValetPro Classic All Purpose Cleaner

Der All Puropose Cleaner von ValetPRO kommt zwar in einer Sprühflasche, kann jedoch auch verdünnt werden. Im Verhältnis 1:10 ist eine Reinigung der meisten leichten Verschmutzungen bereits möglich, bei hartnäckigen Ablagerungen, wie etwa Insektenresten, sollte das Mischverhältnis für eine einfache Reinigung fünfmal so viel Wasser wie Reinigungsmittel betragen. Laut Hersteller ist das Mittel besonders effektiv für die Reinigung von Kunststoffen im Innenraum und Autopolstern. Das Spray hinterlässt einen Zitronen-Pfirsich-Duft.



Affiliate Link ValetPRO Classic All Purpose Cleaner, 500 ml

Meguiar's Detailer All Purpose Cleaner

Dieses All Purpose Cleaner von Meguiar's ist zwar recht teuer und nicht so umweltbewusst wie andere, aber dennoch eine sehr gute Wahl für die Reinigung des Autos. Der Reiniger kann Innen und Außen auf harten und weichen Oberflächen verwendet werden und ist wirksam gegen Schmutz und Fett. Meguiar's hebt insbesondere die hohe Reinigungsleistung auf allen Polstern im Autoinnenraum hervor. Selbst auf Ledersitzen soll der Reiniger wirksam sein. Achtung: Enthält Weichspüler und optische Aufheller! Vor Nutzung an einer unauffälligen Stelle testen.



Sonax Profiline MultiStar

Auch Sonax Profiline hat mit dem MultiStar einen eigenen All Purpose Cleaner im Sortiment. Das Konzentrat in der Ein-Liter-Flasche lässt sich – ebenso wie die Konkurrenz – im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen anwenden und ist auf fast jeder Oberfläche problemfrei anwendbar. Je nach Anwendungsbereich wird das Produkt mit Wasser verdünnt aufgetragen, eventuell mit einem Schwamm oder einer Bürste eingearbeitet und anschließend abgewaschen oder mit einem feuchten Mikrofasertuch abgewischt.



Affiliate Link Sonax Profiline MultiStar, 1000 ml

Cleaneed Premium All-Purpose Cleaner

Einen einsatzfertigen All Purpose Cleaner bietet Cleaneed an. Das Spray (Inhalt: 500 ml) kann auf nahezu allen Oberflächen im und ums Auto verwendet werden. Dazu verspricht der Hersteller eine hohe Reinigungsleistung, auch unter der Motorhaube, wo es nicht korrosiv wirkt und antistatisch ist. Selbst Fett und Teer soll das Reinigungsmittel schonend entfernen können. Das Spray ist laugen- und säurefrei und biologisch abbaubar.



Koch Chemie Green Star Universalreiniger

Die Anwendungsbereiche des Green Star Universalreinigers von Koch Chemie sind mannigfaltig: Ob Werkstattboden, Auto, Wohnmobil, Teppiche oder selbst biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen deckt der Reiniger nahezu alle Materialen und Oberflächen ab. Das Konzentrat sollte je nach Einsatz auch entsprechend mit Wasser angemischt werden. Das Anwendungsverhältnis reicht von 1:3 bei der gründlichen Pkw-Außenwäsche bis 1:120 für leicht verschmutzte Industrie- und Werkstattböden. Wichtig: Ungeachtet des Untergrunds sollte das Mittel maximal fünf Minuten eintrocknen und nie eingetrocknet werden lassen.



Meguiar's Heavy-Duty Multi Purpose Cleaner

Noch ein Allzweckreiniger von Meguiar's? Korrekt! Im Gegensatz zum All Purpose Cleaner ist der Heavy-Duty Multi Purpose Cleaner etwas aggressiver und löst innen wie außen auch hartnäckige Verschmutzungen. Die Anwendung ist recht einfach: Das gebrauchsfertige Spray (Inhalt: 709 ml) wird einfach aufgesprüht und nach einer kurzen Einwirkzeit wieder abgewaschen oder abgewischt. Die leistungsstarke Formel hat jedoch einen Haken: Der Reiniger kann schwere Augenreizungen, Hautreizungen und allergische Reaktionen hervorrufen.



Was ist ein All Purpose Cleaner?

Ein All Purpose Cleaner (APC) ist ein wahrer Universalreiniger für Autos, kann aber auch im Haushalt an vielen Stellen eingesetzt werden. Die Mittel werden entwickelt, um Schmutz, Fett und Dreck von so ziemlich jeder Oberfläche zu entfernen. Da sie oft auf alkalischer Basis (für die Reinigung von Autos sicherer als Säure) oder pH-neutral sind und oft auch keine Bleichmittel enthalten, können sie sicher im Auto verwendet werden. Viele Reiniger sind auch verdünnt einsetzbar, je nachdem, wie stark die Reinigungskraft sein soll. Starke Verdünnungen eignen sich perfekt zum Entfernen von eingebranntem Schmutz auf Lack- und Kunststoffoberflächen, während leichtere Mischungen eher zum Entfernen von Flecken auf Polstern geeignet sind.

Wie wird All Purpose Cleaner benutzt?

Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Während einige Reiniger als gebrauchsfertiges Spray angeboten werden, müssen andere im passenden Verhältnis mit Wasser gemischt werden. Hier ist also dringend die jeweilige Gebrauchsanweisung des Herstellers zu beachten. In den meisten Fällen läuft die Anwendung ähnlich, da es sich stets um flüssige Reiniger (manche mit stärkerer Schaumbildung) handelt. Die Anwendungsarten sind fast genauso vielfältig wie die Anwendungsbereiche: All Purpose-Reiniger können als Spray, mit einem Aufschäumer (Handpumpe oder Hochdruckreiniger), direkt auf einem Tuch aufgesprüht oder mit Wassereimer und Schwamm auf der gewünschten Fläche im und am Fahrzeug aufgetragen werden.

Bei Sprays genügt es oft, die verschmutzte Stelle einzusprühen und anschließend entweder das Auto anschließend mit einem Hochdruckstrahler abzuwaschen oder – besonders im Innenraum – Schmutz und Reiniger mit einem weichen und sauberen Tuch aufzunehmen. Die All Purpose Cleaner lassen sich jedoch auch mit einem weichen Autoschwamm auf die (von grobem Dreck befreiten) Karosserie wischen. So können auch hartnäckige Ablagerungen sanft aufgeweicht werden.

Ersetzt ein All Purpose Cleaner alle anderen Reiniger?

Nein, so einfach ist die Sache dann leider doch nicht. Nur weil APC auf fast allen Oberflächen verwendet werden kann, bedeutet das nicht, dass man keine anderen Reinigungsprodukte benötigt. Spezialisierte Produkte reinigen und schützen Oberflächen besser, auch wenn ein Allzweckreiniger für eine schnelle Auffrischung verwendet werden kann.

Besonders hartnäckige Verschmutzungen, wie Teer oder Harz, lassen sich oft nur mit aggressiveren Spezialreinigern spurlos entfernen. Natürlich ersetzt ein All Purpose Cleaner auch keine Politur oder Versiegelung. Im Innenraum sollte zumindest bei Ledersitzen eine spezielle Lederpflege stets bereitstehen, um das Naturgewebe möglichst frisch und strapazierfähig zu halten.