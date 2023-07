Vogelkot-Entferner: Produkte im Vergleich

Schnell handeln, statt auf Regen warten: Vogelkot kann eine Katastrophe für den Lack des Autos bedeuten und sollte rasch entfernt werden. Die besten Vogelkot-Entferner im Vergleich.

"Sie haben anscheinend Glück", hat man zweifellos schon einmal gehört, wenn man das Pech hatte, von Vogelkot getroffen zu werden. Aus Erfahrung weiß man, dass es sich nicht sehr glücklich anfühlt. Im besten Fall landet er auf der Kleidung und man muss sie waschen, wenn man nach Hause kommt. Im schlimmsten Fall landet er in den Haaren oder auf der Haut. Dasselbe gilt auch für das Auto. Im besten Fall landet er auf der Windschutzscheibe, und man kann ihn mit etwas Scheibenreiniger entfernen. Wenn er jedoch auf dem Lack landet, muss er so schnell wie möglich entfernt werden, denn nichts ruiniert den Lack eines Autos schneller als Vogelkot. Sobald er entfernt ist, sollte das Auto gründlich gereinigt werden. Wir haben die besten Allzweckreiniger für Autos zusammengestellt.

Die besten Vogelkot-Entferner im Check

Wir haben eine Auswahl der besten Vogelkot-Entferner auf dem Markt zusammengestellt, perfekt für den Fall, dass das Auto unter einem Baum geparkt war und ein Vogel die Motorhaube für eine Nummer zwei genutzt hat.

Sonax Baumharzentferner

Die erste Empfehlung ist der Baumharzentferner von Sonax. Baumharz? Ja, denn das Reinigungsmittel entfernt jegliche organische Rückstände, auch Vogelkot, schonend vom Lack. Zur Anwendung wird der Spezial-Entferner auf ein weiches Tuch gesprüht und damit vorsichtig die schmutzige Stelle behandelt. Wichtig: nicht stark reiben! Kleinste harte Partikel im Kot oder Harz können den Lack beschädigen. Die Dose hat 400 Milliliter Inhalt und sollte so für einige Anwendungen ausreichen. Übrigens auch für Motorsägen oder Heckenscheren geeignet.



Mellerud Insektenreste & Vogelkot Entferner

Der Spezialreiniger von Mellerud eignet sich sowohl für Insektenreste als auch Vogelkot. Laut Hersteller sollen sich die organischen Hinterlassenschaften mit dem Spray besonders einfach vom Lack ablösen. Die Handhabung ist schon einmal sehr einfach: Die betroffene Stelle direkt einsprühen, wenige Minuten warten und den Schmutz vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen – oder direkt vor der Autowäsche anwenden.



Soft99 Fukupika Bugs & Droppings Removal Wipes

Mit acht Tüchern in einer Packung, die sowohl für Insektenreste als auch für Vogelkot geeignet sind, sind die japanischen Fukupika Wipes von SOFT99 eine gute Option für das Handschuhfach. Die Tücher haben eine angenehme Größe, was die Beseitigung von großen Verschmutzungen erleichtert. Wer sich nicht von der komplett in Japanisch gehaltenen Verpackungsaufschrift abschrecken lässt, soll mit den Wipes selbst eingetrocknete Flecken beseitigen können. Schade nur, dass die Anzahl der Tücher pro Packung (8 Stück) so gering ist. Nachteil: Sie sind nur ein einziges Mal anwendbar und wandern danach in den Müll.



Autoglym Bird Dropping Wipes

Diese Packung mit 10 Tüchern von Autoglym ist die ideale Lösung, um Vogelkot mühelos zu entfernen. Das Tuch wird einfach auf die betroffene Lackstelle gelegt. Der Kot weicht so ein und kann mühelos abgewischt werden. Doch Achtung: Diese Tücher sind nur für frische Hinterlassenschaften geeignet. Ein Nachteil des Produkts ist der verschwenderischen Natur von Einweg-Tüchern geschuldet: Nach einer Anwendung wandern sie in den Müll. Dennoch ist diese Option ist ein Favorit, da das Tuch praktisch für unterwegs ist. Man braucht keine zusätzlichen Produkte und kann die Flecken entfernen, bevor sie wirklich Schaden anrichtet.



Autoglym Active Insect Remover

Auch wenn das Label nicht explizit Vogelkot erwähnt, eignet sich der Insektenreiniger von Autoglym ebenfalls für die Entfernung von Vogelkot geeignet. Das Spray lässt sich auf nahezu jeder Oberfläche am Auto anwenden. Wie bereits bei anderen Entfernern wird der Schaum direkt auf Lack, Kunststoff oder Glas gesprüht und nach einer kurzen Einwirkzeit mit einem weichen, sauberen Tuch abgewischt. Bei hartnäckigen, eingetrockneten Insektenresten oder Vogelkot-Flecken kann ein zweiter Durchgang nötig sein, bis alle Reste entfernt sind.



Supagard Vogelkot Entferner

Ein Set aus Mikrofasertuch und Reiniger liefert Supagard mit dem "Bird & Bug Removal"-Spray. Auch hier verspricht der Hersteller einfachste Handhabung und gleichzeitig gute Ergebnisse nach nur einem Durchgang. Das Spray wird direkt auf den unbehandelten Kotfleck gesprüht und kann nach einer kurzen Einwirkzeit mit dem mitgelieferten Tuch weggewischt werden. Dank der 500 Milliliter Reinigungsmittel im Paket dürften Autofahrer:innen über einen längeren Zeitraum vor Vogelkot gewappnet sein.



Wie kann man Vogelkot vom Auto entfernen?

Das Wichtigste bei der Entfernung von Vogelkot ist, dass man es so schnell wie möglich macht. Frische Exkremente sind leichter zu entfernen, und sollten keine größeren Probleme auf dem Lack verursachen. Je länger der Vogelkot unbehandelt bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen dauerhaften Fleck auf der Lackoberfläche hinterlässt.

Alle Vogelkot-Entferner wirken unterschiedlich, daher ist es am besten, die Gebrauchsanweisung zu lesen, bevor man sie aufsprüht oder abwischt. Man sollte jedoch immer darauf achten, wie viel Druck man beim Entfernen der Vogelkotreste aufwendet, denn eingetrocknete Hinterlassenschaften können den Lack zerkratzen, wenn man beim Entfernen zu grob vorgeht.

Warum ist Vogelkot so schädlich für Lacke?

Vogelkot beschädigt den Autolack. Und das bereits sehr schnell: Nur ein bis zwei Tage reichen für dauerhaft angegriffene Lackstellen aus, manche Expert:innen behaupten, dass schon 15 Minuten in der prallen Sommersonne genug für erste Schäden sind. Grund ist womöglich der hohe Säuregehalt, der die obersten Lackschichten angreift. Auf Dauer erscheint die Stelle matt. Dazu kommt eine zweite Gefahr: Auch beim Wegwischen ist Vorsicht geboten. Rückstände im Kot, wie etwa Samen oder Steinchen, können bei zu viel Druck unschöne Kratzer zurücklassen.

Wie kann man verhindern, dass das Auto von Vogelkot getroffen wird?

Es ist ein bisschen wie Lotto spielen, ob der eigene Wagen ein Ziel für den Toilettengang der Vögel wird. Es gibt jedoch bestimmte Dinge, die man tun kann, um dies so weit wie möglich zu verhindern.

Wenn man schon einmal in der Stadt auf Parkplatzsuche war, wird man unweigerlich auf ein scheinbar verlassenes Auto stoßen, das unter einem Baum geparkt ist und den Anschein erweckt, von Vögeln umlackiert worden zu sein. Deshalb sollte man versuchen, das Auto nicht direkt unter Bäumen zu parken, vor allem im Sommer.

Wer das Auto in einer Garage oder unter einem Carport abstellen kann, schützt man den Lack am besten vor Vogelkot-Treffern. Ist das jedoch keine plausible Alternative, kann an trockenen und windstillen Tagen eine Halb- oder Voll-Softgarage helfen, den unschönen Dreck fernzuhalten. Doch Achtung: Auf öffentlichen Straßen müssen auch an geparkten Autos die Kennzeichen sichtbar bleiben!