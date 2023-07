Zu jeder Fahrzeugwäsche gehört es, den Dreck zu beseitigen, der sich auf den Rädern angesammelt hat. Mehr als jedes andere Bauteil bestimmen sie das Aussehen eines Autos: Ein Renault Clio Williams ohne goldene Speedlines oder ein Porsche 911 2.7 RS ohne lackierte Fuchsfelgen würde merkwürdig aussehen. Nur sauber und glänzend kommen die Felgen erst richtig zur Geltung. AUTO ZEITUNG hat die besten Alufelgenreiniger im Vergleich zusammengestellt.

Warum ist ein guter Alufelgenreiniger wichtig?

Die Räder sind mit Sicherheit der schmutzigste Teil des Autos. Sie werden unerbittlich von Straßenschmutz von unten und Bremsstaub von innen angegriffen. Wenn das Auto über keinen teuren Satz Karbon-Keramik-Bremsen verfügt, besteht dieser Staub größtenteils aus Eisen - und die statische Aufladung, die er beim Erhitzen erhält, lässt ihn an den Rädern haften wie Kaugummi an der Schulbank. Eingebrannter Bremsstaub lässt sich nur schwer entfernen, weshalb nur ein spezieller Bremsstaubentferner hilft, der die Eisenpartikel auflöst, damit sie abgewaschen werden können.

Aber das ist noch nicht alles: Auch andere Verunreinigungen wie Öl oder Flugrost müssen entfernt werden, gegen die ein solcher Reiniger nichts ausrichten kann. Hier kommt ein Alufelgenreiniger wie der P21S von Dr.Wack ins Spiel, am besten in Verbindung mit einer guten Felgenbürste. Der Reiniger arbeitet ohne den Zusatz von Säuren und soll so das Material besonders schonen.

Empfehlenswerte Alufelgenreiniger im Produktvergleich

Sonax Felgen Beast

Eine Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen verspricht der Felgenreiniger Felgen Beast von Sonax. Laut Beschreibung soll das Mittel gleichermaßen für Stahl- und Leichtmetallfelgen geeignet sein, egal ob lackiert, poliert oder verchromt. Als Wirkindikator dient eine Rotverfärbung des Reinigers. Ein Liter kostet beim Kauf über eBay rund 15 Euro.

Meguiar´s Ultimate Waterless Wheel & Tire

Die Pflegeprofis von Meguiar’s wählen mit dem Waterless Wheel & Tire Alufelgenreiniger einen wasserlosen Ansatz. Zusätzlich handelt es sich hier um ein Kombiprodukt, das ebenso die Reifenpflege abdeckt. Zur Anwendung wird das Rad eingesprüht und abschließend ohne Wasser mit einem Mikrofasertuch gereinigt. Dafür wird allerdings ein Literpreis von rund 26 Euro fällig.

Tuga Chemie Alu-Teufel Spezial

Bei Kund:innen gehört der Alu-Teufel Spezial von Tuga Chemie zu den Favoriten im Bereich der Felgenreiniger. Das in Deutschland hergestellte Mittel soll laut Beschreibung eine mühelose Reinigung von Bremsstaub, Öl- und Gummirückständen zulassen. Das säurefreie giftgrüne Reinigungsgel Gel ist geeignet für alle Felgenarten. Auch der Preis weiß zu überzeugen: Rund 15 Euro kostet die Flasche mit einem Liter Inhalt.

Deturner Bloody Wheels

Der Name klingt martialisch, die Wirkung soll jedoch überzeugen. Der Felgenreiniger Bloody Wheels von Deturner verfügt über einen Wirkindikator, der die Felgen nach dem Einwirken blutrot färben kann. Laut Angaben des Herstellers kann er auf Aluminium- und Stahlfelgen Verschmutzungen entfernen. Im Vergleich zu den vorangegangenen Reinigern ohne Kombifunktion liegt der Literpreis des Mittels bei rund 16 Euro.

K2 Roton Pro Cherry

Mit Kirschduft lockt der Roton Pro Cherry Felgenreiniger von K2. Doch nicht nur von dem fruchtigen Duft sondern vor allem von der Reinigungskraft zeigen sich die Käufer:innen begeistert. Durch die erhöhten Flugrostlöser-Anteile soll sich die gelartige Substanz ebenso als Vorreiniger für lackierte Oberflächen eignen. Mit einem Literpreis von zwölf Euro ist dieser Reiniger der günstigste in diesem Vergleich.

Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner

Der Reactive Wheel Cleaner von KochChemie ist ebenso säurefrei und eignet sich damit für den Einsatz auf lackierten oder verchromten Oberflächen. Neben der schonenden Reinigung soll das Produkt durch Glanz-Additive die Felge nach der Wäsche besonders strahlen lassen. Ein zusätzlicher Abperleffekt soll für längere Freude an einer sauberen Felge sorgen. Der Literpreis von rund 30 Euro macht diesen Reiniger jedoch zum teuersten in diesem Vergleich.

Was ist bei der Auswahl eines Alufelgenreinigers zu beachten?

Was macht die Räder schmutzig?

Alle Teile des Autos werden mit der Zeit schmutzig, aber insbesondere die Felgen verschmutzen meist sehr zügig. Regulärer Schmutz auf den Felgen lässt sich mit normalem Autoshampoo entfernen. Bremsstaub und Metallpartikel sind jedoch hartnäckiger und erfordern für die Beseitigung einen speziellen Alufelgenreiniger. Diese Produkte wirken, indem sie Eisenpartikel (der Hauptbestandteil von Bremsstaub, zusammen mit einigen Kohlenstoffpartikeln) oxidieren, sodass sie sich auflösen. Danach können sie einfach abgespült oder abgewischt werden.

Einfache Reiniger lösen den Bremsstaub auf der Radoberfläche auf, während leistungsfähigere Produkte (so genannte "Fallout-Entferner") auch winzige, in die Radoberfläche eingebettete Partikel entfernen können. Diese Mittel sind besonders wirksam bei stark verschmutzten Rädern, beispielsweise nach dem Winterbetrieb.

Wie reinigt man die Felgen richtig?

Bevor man mit der Reinigung beginnt, sollte sichergestellt sein, dass die Felgen abgekühlt sind. Zunächst erfolgt eine Spülung mit Wasser. Im Anschluss wird eine großzügige Menge des von gewählten Produkts auf die gesamte Oberfläche der Felge aufgetragen und fünf Minuten einwirken gelassen. Viele Reiniger verfärben sich rot oder violett, um anzuzeigen, dass der Oxidationsprozess funktioniert.

Falls erforderlich, kann die Oberfläche mit einer weichen Bürste aufgeraut werden, bevor der Alufelgenreiniger mit Wasser abgespült (oder abgewischt, wenn ein wasserloser Reiniger zum Einsatz kommt). Das Ergebnis sollte eine glänzende und schmutzfreie Oberfläche sein.

Wie oft werden die Felgen gewaschen?

Wenn die Antwort "nicht sehr oft" lautet, kann der Gebrauch eines intensiveren Reinigers die besseren langanhaltendere Ergebnisse versprechen.

Für welche Felgen sind säurehaltige Alufelgenreiniger geeignet?

Wenn die Felgen verchromt oder eloxiert sind, sollte auf säurehaltige Reiniger verzichtet und stattdessen auf Produkte mit einer pH-neutralen oder alkalischen Formel zurückgegriffen werden. Bei der Anwendung sollte der Reiniger nicht auf die Karosserie oder die Haut gesprüht werden. Sollte der Felgenreiniger mit den Augen in Kontakt gelangen, müssen diese gründlich mit Wasser ausgespült werden. Ein anschließender Besuch beim Arzt ist unerlässlich.

Wie schützt man die Felgen nach der Reinigung?

Nachdem die Räder mit einem Mikrofasertuch abgetrocknet wurden, kann man sie mit einer Radversiegelung versehen. So bleibt der das frische Aussehen über einen längeren Zeitraum erhalten.