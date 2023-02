Der Innenraum eines Autos bietet viele Stellen, an denen Schmutz und Staub zwar sichtbar, aber nur schwer erreichbar sind. Die sehr flexiblen Reinigungsgels sollen Abhilfe schaffen. Wir stellen einige Produkte im Vergleich vor.

Becherhalter, Spalten zwischen Kunststoffpanelen, Lüftungsschlitze, Zierleisten – viele Orte im Innenraum eines Autos sind wahre Staub- und Schmutz-Magnete. Dazu sind diese Ecken oft besonders schwer mit einem Mikrofasertuch zu erreichen und auch mit anderen Hilfsmitteln für die Innenraumpflege nur mäßig zu reinigen. Wer nach einer Lösung sucht, stolpert früher oder später über Reinigungsgels, die in Online-Shops angeboten werden, um jene Ecken mühelos von angestauten Krümeln und Ablagerungen zu befreien. Unser Favorit: Die Reinigungsmasse vom Schweizer Unternehmen Cyber Clean sorgt schnell und einfach für Sauberkeit, ohne Rückstände zu hinterlassen.



Was ist Auto-Reinigungsgel?

Wer nach Reinigungsgels sucht, landet oft auch bei Drogerieprodukten für die Gesichtspflege. Die zähe Masse für die Auto-Innenraumreinigung hat mit dem Beauty-Produkt für reine Haut jedoch nichts gemeinsam. Denn bei diesen formfesten Jellys handelt es sich um Staub- und Schmutzsammler für Gegenstände wie Tastaturen, oder Oberflächen in Auto-Innenräumen und dem Haushalt. Der Begriff Gel mag irreführend sein, denn die Reiniger werden nicht als Paste aufgetragen, sondern eignen sich als Masse zum Abtupfen von Staub, Krümeln und Schmutz. Der Vorteil: Reinigungsgel ist wiederverwendbar, hinterlässt keine Rückstände und gelangt selbst in die engsten Ritzen, Ecken und Spalte, egal ob bei Lüftungsschlitzen und Becherhaltern im Auto oder auf der Computertastatur. Auch zusätzliche Reinigungsmittel sind – zumindest bei Staub und trockenem Schmutz – nicht notwendig.

Die besten Reinigungsgels im Vergleich

Reinigungsgels gibt es viele – spezifisch für Autos sind dabei die wenigsten. Denn es handelt sich in der Regel immer um Allzweck-Slimes für die Reinigung zu Hause, im Büro oder im Fahrzeug. Diese Gels sind empfehlenswert:

Cyber Clean Reinigungsmasse

Das Schweizer Unternehmen Cyber Clean bietet sein Gel als "Reinigungsmasse" an. Das Produkt reinigt von Computer- und Telefon-Tastaturen bis Autoinnenräumen alles, was schwer erreichbar ist und Staub ansetzt. Der Festreiniger hinterlässt keine Rückstände auf Händen oder Oberflächen und duftet angenehm nach Limone. Achtung: Die Mindestbestellmenge beträgt drei Dosen à 160 Gramm.



Bedee Reinigungsset

Wem eine Packung Gel zu wenig ist: Bedee bietet ein Reinigungsset mit drei Dosen Reinigungsmasse à 200 Gramm an. Die drei Farben haben übrigens keine besondere Bedeutung, alle drei Gels haben dieselben Reinigungseigenschaften und können universell in Auto und Haushalt genutzt werden.



ATG Jelly Cleaning Gel

Das ATG Jelly Cleaning Gel verspricht eine schonende und schnelle Reinigung von allen trockenen Oberflächen in Auto und Haus. Die Reinigungsmasse wird aus pflanzlichen Stoffen hergestellt und duftet nach Minze. Eine Dose enthält 160 Gramm Reinigungsgel.



ASFSKY Reinigungsgel

Das Universal-Reinigungsgel von ASFSKY ist neben dem Autoinnenraum auch für die Reinigung von Elektrogeräten, wie Tastaturen oder Spielekonsolen-Controllern, und anderen Haushaltsgegenständen geeignet. Wird das Gel nach der Verwendung in der mitgelieferten Dose aufbewahrt, kann es auch über einen langen Zeitraum regelmäßig wiederverwendet werden. Auch dieses Gel besitzt einen leichten Duft.



Visbella Jelly Cleaning Gel

Ebenso vielseitig wie einfach ist das Jelly Cleaning Gel von Visbella einsetzbar. Der Hersteller verspricht keine Rückstände auf Oberflächen und natürliche Inhaltsstoffe. Auch hier gilt: nur tupfen oder rollen. Reibung und Feuchtigkeit beschädigen das Gel.



Ticarve Dust Cleaning Gel

Das Dust Cleaning Gel von Ticarve ist in vielen Farben erhältlich – jede Farbe steht für einen anderen Duft. Dieses blaue Doppelpack riecht etwa leicht nach Lavendel, andere Farben haben etwa eine Kirschblüten-, Orangen- oder Magnolien-Duftnote. Ansonsten ähnelt es den anderen Gels in Funktionsweise und Anwendungsbereichen: Einfach leicht auf die zu reinigende Stelle drücken und das Gel nimmt trockenen Schmutz auf.



Wie wird ein Auto-Reinigungsgel benutzt?

Bei allen Reinigungsgels im Vergleich ist die Anwendung identisch. Eine Vorbereitung der zu reinigenden Stelle ist nicht notwendig, das Cleaning Gel kann sofort benutzt werden. Hierfür einfach aus der Packung nehmen und mit leichtem Druck auf die dreckige Oberfläche drücken. Seine Stärke spielt die Masse natürlich in verwinkelten Ecken und engen Spalten aus: Das elastische, feste Gel passt sich der Form an und erreicht so jede Stelle oft mühelos. Wichtig: Nur drücken, nicht reiben! Anderenfalls bleibt Abrieb auf der Oberfläche zurück. Wird das Reinigungsprodukt jedoch nach Anweisung benutzt, bleiben Staub, Krümel, Haare und andere, trockene Verschmutzungen an der Masse kleben. Die Stelle sollte jedoch weitestgehend trocken sein. Kommt das Gel mit Wasser in Kontakt, kann es sich stellenweise auflösen. Eine Reinigung des Gels ist also nicht möglich, weshalb es nach einigen Anwendungen ausgetauscht werden muss.

Eignet sich Reinigungsgel auch für hartnäckige Verschmutzungen?

Für hartnäckige Verschmutzungen, wie etwa angetrocknete Kaffee- oder Limo-Flecken, Schokolade, Saucen, Fette und Öle, genügen die Reinigungsgels oft leider nicht. Da sie nur losen Dreck von der Oberfläche aufnehmen, benötigt man für eine tiefgehende Reinigung weitere Reinigungsmittel. Eine Option: Auto-Innenraumreiniger, wie etwa das Cockpit-Spray von Nirgin. Der Schaum löst hartnäckige Verschmutzungen, die mit einem passenden Microfasertuch oder Microfaser-Pflegepad im Anschluss aufgenommen werden können. Für glatte Oberflächen ist etwa der Schmutz-Radierer von Sonax eine schnelle und einfache Alternative zu den Gels und auch für tief sitzende Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.



Welche Alternativen gibt es?

Egal, wie effizient ein Reinigungsgel arbeitet, früher oder später muss es entsorgt werden. Entweder, weil das Produkt falsch gelagert und ausgetrocknet ist, oder weil die Masse bereits zu viel Staub, Schmutz und Krümel aufgenommen hat. Das erkennt man leicht an der dunklen Verfärbung des Gels. Hier hilft nur eine Neuanschaffung. Wer nicht ständig neues Gel für die Reinigung kaufen möchte, kann auch zu einer "traditionellen" Alternative greifen: einer Reinigungsbürste! Meguiar's Slide Lock Brush eignet sich ebenfalls, um schlecht erreichbare Ecken im Auto, Büro oder Haushalt leicht zu erreichen. Die Bürste nimmt den Schmutz zwar nicht auf, sorgt aber dafür, dass man etwa mit einem Staubsauger leichter an ihn herankommt. Der große Pinsel ist zudem langlebig und muss nicht alle paar Wochen ausgetauscht werden. Auf lange Sicht lässt sich so Geld sparen.



Sind Auto-Reinigungsgels giftig?

Die meisten Reinigungsgels basieren auf pflanzlichen Inhaltsstoffen. Einige sollen sogar laut Herstellern biologisch abbaubar sein. Die meisten Produkte im Vergleich können tatsächlich bedenkenlos entsorgt werden und stellen keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Hautreizungen sollen ebenfalls nicht vorkommen. Dennoch sollten die Gels außer Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

