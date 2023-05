Viele Autofans schwören eine sanfte Vorwäsche auf Snow Foam. Doch wie kommt der aufs Auto? Eine Schaumlanze macht aus einem normalen Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch ein schonendes Reinigungstool für den eigenen Wagen. Die besten Produkte im Vergleich.

Was ist eine Schaumlanze?

Wer nach einer Schaumlanze – auch Schaumpistole, Schaumkanone, Schaumdüse oder Foam Lance genannt – sucht, möchte dem eigenen Wagen vor der Handwäsche eine lackschonende und trotzdem intensive Vorreinigung schenken. Denn dafür sind die Lanzen schließlich da: Schaum erzeugen und aufsprühen. Doch wie funktioniert das? Damit der Schaum entstehen und verteilt werden kann, müssen zwei Kriterien erfüllt sein: Das richtige Reinigungsmittel und ausreichend Druck. Die Reiniger, oft Snow Foam genannt, werden im richtigen Mischungsverhältnis in den Behälter der Schaumlanze gefüllt. Nun an eine Wasserquelle, idealerweise einen Hochdruckreiniger, anschließen und die Düse nach eigenen Belieben einstellen. So kann kontrolliert werden, wie dicht der Schaum sein soll.

Als beliebte Basis für viele online angebotenen Schaumlanzen dient ein Kärcher-Hochdruckreiniger, besonders die Modelle der K-Serie (K2 bis K7). Doch es muss nicht immer die Original-Lanze sein, ein günstigeres Modell mit passendem Aufsatz, wie etwa diese Ein-Liter-Schaumlanze, erzeugt ebenso festen Schaum.



Produktvergleich: Die besten Schaumlanzen

Schaumlanzen ähneln sich vom Aufbau, bieten jedoch unterschiedliche Features. Von Arbeitsdruck bis zu Anschlüssen und Adaptern, das sind die Unterschiede:

Kärcher FJ 6 Schaumdüse

Kärcher gilt hierzulande als Inbegriff der Hochdruckreiniger. Kein Wunder also, dass auch Kärcher mit der FJ 6 eine eigene Schaumdüse im Programm hat. Die Pistole hat einen 0,6-Liter-Behälter für Wasser und Reinigungsmittel, die Düse lässt sich stufenlos einstellen, um die Schaumdichte zu regulieren. Der Anschluss ist speziell für die Kärcher K-Serien-Reiniger (K2 bis K7) entworfen worden.



1-Liter-Schaumlanze für Kärcher K2-K7

Ebenfalls für Kärcher-Reiniger, jedoch kein Original-Produkt: Diese Ein-Liter-Schaumkanone soll ebenfalls passgenau auf Kärcher K2 bis K7-Hochdruckreiniger zugeschnitten sein. Der Druckbereich für die Kanone aus Kunststoff und Metall liegt bei 100 bis 220 bar. Zudem punktet das Zubehörteil mit einem niedrigen Preis: unter 20 Euro werden fällig.



M&M Smartek Schaumkanone für Lavor-, Parkside- & Kinzo-Hochdruckreiniger

Wem zur Reinigung ein Hochdruckreiniger von Lavor, Parkside (Lidl) oder Kinzo zur Verfügung steht, bekommt mit dieser Schaumkanone von M&M Smartek das passende Zubehör. Der Eingang soll für die Geräte passend sein, ist allerdings kein Original-Herstellerprodukt. Behälter und Düse sind bis maximal 150 bar Druck ausgelegt (Temperatur: max. 60 Grad), das Fassungsvermögen wird mit 0,7 Litern angegeben.



Nilfisk Click&Clean-Zubehör

Original-Zubehör überzeugt im Detail oft mit der besten Passgenauigkeit. Wer bereits einen Nilfisk-Hochdruckreiniger sein Eigen nennt, bekommt mit dem umfangreichen Zubehör-Set der dänischen Marke alle Werkzeuge zur Autowäsche in einem Paket geliefert. Neben einer Schaumlanze (0,5 Liter) umfasst das Set eine weiche Fahrzeugbürste sowie zwei Spezialdüsen (Karosseriedüse und Mehrwinkeldüse).



Dancingboar Schaumlanze für Kärcher K-Serie

Eine weitere Schaumlanze für Kärcher-Reiniger bietet Dancingboar an. Auch hier ist ein Aufsatz für die beliebte K-Serie (K2 bis K7) dabei. Der Tank mit einem Liter Fassungsvermögen soll bei korrektem Mischverhältnis von Snow Foam-Reinigungsmittel und Wasser für zwei bis drei Autos genügen. Weitere Details: Arbeitsdruck 100 bis 250 bar, stufenlos einstellbare Foam Lance per Drehknopf, erhältlich in gelb-schwarz oder rot-schwarz.



Sebatop Schaumlanze 2 Foam für Gartenschlauch

Wer auf der Suche nach einer Schaumpistole für den Gartenschlauch ist, findet mit der Foam Gun von Sebatop ein passendes Produkt. Die Lanze passt auf ½ Zoll-Schlauchanschlüsse (Gardena-System) und verfügt über einen eher kleinen Wassertank (500 ml). Der Hersteller empfiehlt etwa vier bis sechs bar Druck für ideale Schaumbildung.



Welche Reinigungsmittel braucht man für die Schaumlanze?

Mit einer Schaumlanze soll idealerweise ein fester, langanhaltender Schaumteppich auf dem Auto verteilt werden. Dies geht nur mit dem richtigen Reinigungsmittel und der richtigen Dosierung. Snow Foam heißen die schaumbildenden Reiniger, seltener auch als Reinigungsschaum zu finden. Sie bestehen aus Schmutzlösern und Schaumbildern. Der Vorteil: Da der dichte Schaum lange auf der Oberfläche haftet, löst er Schmutz und Staub schonend, eine Nachwäsche mit klarem Wasser genügt oft bereits für ein gutes Ergebnis. Passende Mittel sind etwa Sonax Xtreme Rich Foam Shampoo, das sowohl als Foam, als auch als Shampoo mit einem Autoschwamm benutzt werden kann. Der Acifoam Energy (1000 ml) von Sonax Profiline ist dagegen ein reiner Foam und kann selbst auf folierten Autos verwendet werden. Ebenfalls empfehlenswert: der Snow Foam von Licargo. Der Schaum ist schonend und pH-neutral und greift dabei auch Lackversiegelungen und Wachsschichten nicht an.



Wie viel Druck ist für eine Schaumlanze notwendig?

Damit ein fester Schaum erzeugt werden kann, benötigen viele Schaumlanzen einen hohen Druck von 90 bis 250 bar, der oft nur von Hochdruckreinigern erreicht wird. Einige Lanzen sind ebenso für niedrigere Drücke geeignet und sind etwa für gängige Gartenschlauch-Anschlüsse passend, doch auch hier ist ein ausreichender Ausgangsdruck am Schlauchende notwendig, damit der Foam gebildet werden kann. Der normale Wasserdruck in Häusern liegt bei etwa zwei bis vier bar, was für einige Schaumdüsen bereits ausreicht.

Braucht man einen Hochdruckreiniger für die Schaumlanze?

Nein, ein Hochdruckreiniger ist kein Muss. Für einige Schaumlanzen genügt auch ein Gartenschlauch. Doch Achtung: Bei wenig Druck (unter vier bar), kann der Schaum nicht so dicht ausfallen, wie gewünscht. Selbst ein schwacher Hochdruckreiniger bietet dann ein zufriedenstellenderes Ergebnis. Für Autofans, denen weder ein brauchbarer Waschplatz noch ein Gartenschlauch zur Verfügung steht, gibt es jedoch auch Handpumpen-Foamer, die einen ähnlich dichten Schaum bilden können. Sonax bietet etwa mit dem FoamSprayer einen Drei-Liter-Schaumsprüher mit Handpumpe und einem zwei Meter langem Spiralschlauch für einfaches Sprühen.



Auch der Super Foamer Cleaning Pro+ Vitron von Kwazar Venus bietet als hochwertiger Handsprüher eine kompakte Lanze für die Autowäsche ohne Hochdruckreiniger. Mitgeliefert werden drei einstellbare Düsen, mit denen der Schaum beeinflusst werden kann.



Ein ähnliches Produkt bietet auch Gloria mit dem FoamMaster FM 30. Auch diese handbetriebene Becher-Schaumlanze bietet Platz für drei Liter Reinigungsmittel und einen Schlauch mit zwei Metern Länge. Bis zu drei bar Druck lassen sich mit der Pumpe aufbauen.