Diese E-Autos gehen 2024 an den Start

Volvo EX90 (2024)

Die Plattform heißt "SPA2", was für "Volvo Scalable Product Architecture" steht. Der XC90-Nachfolger wird im US-Werk in South Carolina und später auch in China produziert. Für den Vortrieb sorgt jeweils ein E-Motor pro Achse, die Systemleistung reicht von 300 kW (408 PS) in der reichweitenoptimierten Variante bis hin zu 380 kW (517 PS) beim Performance-Modell.

Foto: Volvo