Erster Raval-Erlkönig gesichtet

Aus der Studie Cupra Urban Rebel wird 2025 das Serienmodell Cupra Raval. Einen Ausblick darauf gibt die bereits zweite Studie. Wie hoch der Preis und die PS-Leistung ausfallen werden, nennt die AUTO ZEITUNG hier.

Preis: Cupra Raval (ehemals Urban Rebel) ab rund 26.000 Euro

Was lange Zeit als Cupra Urban Rebel die Ausstellungsflächen diverser Automessen unsicher gemacht hat, geht 2025 als Cupra Raval in die Serienfertigung. Den finalen Modellnamen hat der spanische Autobauer im Mai 2023 bekannt gegeben. Dieser sei eine Hommage an gleichnamige Viertel in der spanischen Metropole Barcelona. 2021 verkündete Cupra bereits einen anvisierten Einstiegspreis von 25.000 Euro. Wir schätzen den Preis aber etwas höher ein auf mindestens 26.000 Euro (Stand: September 2024). Unklar ist und bleibt, ob es auch eine Seat-Version geben wird. Nimmt man den größeren Cupra Born als Beispiel, der ursprünglich als Seat-Studie vorgestellt worden ist, erscheint dies aber zunehmend unwahrscheinlich.

Die Studie Cupra Urban Rebel (2021) im Video:

Antrieb: 166 kW & 450 km Reichweite

Die Studie Cupra Urban Rebel verfügt über einen 166 kW (226 PS) starken Elektromotor, der eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 6,9 s möglich macht. Auch die Reichweite von bis zu 450 km klingt für den späteren Cupra Raval (2025) realistisch. Kleinere Batterien und Motoren sind darüber hinaus fest eingeplant. Gebaut wird das Serienmodell Cupra Raval ab 2025 im spanischen Martorell. Das ehrgeizige Ziel ist es, dort 500.000 Elektroautos pro Jahr zu fertigen – inklusive verwandter Modelle von VW (ID.2all) und Skoda.

Exterieur: Aus Hothatch wurde Crossover

Kommen wir zum Design des elektrischen Cupra-Einstiegsmodells, das sich seit 2021 und über zwei Studien bereits stark gewandelt hat und bis zur Serienfertigung des Cupra Raval 2025 noch weiter ändern dürfte. Aber es wird konkreter: Unser Fotograf sichtete im Sommer 2024 einen Erlkönig, der eindeutig als Cupra Raval identifiziert werden kann. Der Erlkönig zeigt sich wie erwartet mit einem kurzen Radstand und mit kompakten Maßen von rund vier Metern Länge. Ein genaues Design ist unter der Tarnfolie noch nicht ersichtlich, allerdings zeigt sich die Front mit dem gewohnt zackig-sportlichen Cupra-Design. Herausstechend sind zudem die seitlichen Lufteinlässe des Raval. Das Heck beherbergt einen deutlich sichtbaren Diffusor und auch die Heckleuchten stechen hervor, wobei deren Form nicht ersichtlich ist.

Die Cupra Urban Rebel genannte erste Studie war erstmals auf der IAA 2021 als elektrischer Rennwagen zu sehen. Innerhalb von nur neun Monaten hat sich das Konzeptauto beachtlich weiterentwickelt. Aus einem Hothatch ist ein Crossover geworden, der zwar immer noch sportlich aussieht, aber auch deutlich seriennäher – zumindest von außen. So verfügt der rund vier Meter lange und rund 1,80 m breite Urban Rebel Nr. 2 über ein alltagstauglicheres Fünftürer-Layout statt zweier Schmetterlingstüren und auch der Heckspoiler wurde deutlich gestutzt. Mit Blick auf den gesichteten Erlkönig plant Cupra das Grundkonzept der zweiten Studie in die Tat umzusetzen, ohne dabei das Design allzu tiefgreifend zu verändern.

Interieur: Stark digitalisiert, nachhaltige Materialien

Im Innenraum der Cupra Urban Rebel-Studie finden wir ein recht verspieltes Cockpit mit Lenkrad samt Playstation-Bedienung, seitlich herausfahrenden Zusatzbildschirmen und einem von Außenspiegel zu Außenspiegel gezogenen Head-up-Display vor. Die Botschaft: Cupra ist eine junge Marke mit junger Kundschaft, die nicht nur Wert auf die digitale, sondern auch auf eine heile, echte Welt legt. Deshalb soll auch das spätere Serienmodell Cupra Raval (2025) innen wie außen über viele nachhaltige Materialien verfügen. Das anvisierte Kofferraumvolumen soll rund 380 l betragen. Ob der Innenraum (Bild oben) so den Weg in die Serie findet, dürfte bezweifelt werden.