Mit der wiedererwachten, französischen Marke Alpine hat Renault der neuen "Renaulution"-Strategie zufolge Großes vor: Auf Basis der CMF-EV-Plattform soll ein Alpine SUV entstehen. Das wissen wir schon jetzt!

Ausgerechnet in Zeiten, in denen vor allem SUV gefragt waren und immer noch sind, feierte die Alpine ihr Comeback. Sicherlich auch ein Grund, weshalb die 2021 vorgestellte "Renaulution"-Strategie des neuen Renault-Chefs Luca de Meo für die wiederbelebte Marke weitere Derivate, darunter ein Alpine SUV, vorsieht. Eine Illustration zeigt, was hartgesottenen Alpine-Fans überhaupt nicht schmecken dürfte: dass das Alpine-Design auch mit entsprechender Bodenfreiheit und rustikalerem Unterbau harmoniert. Damit ist das Crossover zugleich praktisch, weil fünftürig, aber auch sportlich, weil mit ausgeprägter Coupé-Silhouette, starken Schultern und großen Rädern versehen. Doch damit nicht genug: Mit der neuen Strategie schwenkt Alpine, das als Konzerneinheit künftig die Ressourcen von Alpine Cars, Renault Sport Cars und Renault Sport Racing bündelt, auf Batterie-elektrische Fahrzeuge um. Mehr zum Thema: Die Alpina A110 im Vergleichstest

Die Alpine A110 (2017) im Fahrbericht (Video):

Preis & Reichweite des Alpine SUV