Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

VW zeigte im Frühjahr 2023 eine Studie, die verrät wie Ende 2025 der VW ID.2 an den Start gehen soll.

​Preis: VW ID.2 (2025) ab unter 25.000 Euro

Volkswagen plant, den vollelektrischen Kleinwagen VW ID.2 in der Basisversion zu einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro anzubieten. Damit positioniert sich das Modell bewusst als erschwinglicher Stromer für ein breites Publikum und unterbietet viele Wettbewerber im Segment. Der Marktstart ist für Ende 2025 oder Anfang 2026 geplant. Dann läuft er zusammen mit dem Cupra Raval im spanischen Martorell vom Band. Übrigens, wer noch günstiger in die elektrische VW-Welt eintauchen will, sollte einen Blick auf den für 20.000 Euro angekündigten VW ID.1 werfen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der VW ID.2all (2023) im Video:

Antrieb: 226 PS (166 kW), Frontantrieb, 450 km Reichweite

Der VW ID.2 (2025) ist der erste ID-Stromer mit Frontantrieb auf Basis des modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) in der Ausbaustufe "MEB Entry". Der Elektromotor der 2023 vorgestellten Studie ID.2all leistet 166 kW (226 PS) und ermöglicht eine Beschleunigung auf Tempo 100 in unter sieben Sekunden. Die WLTP-Reichweite gibt Volkswagen mit bis zu 450 km an. Über DC-Schnellladung soll die Batterie bei bis zu 350 kW Ladeleistung binnen rund 20 min von zehn auf 80 Prozent geladen werden können. Inwiefern diese Daten auch beim Serienmodell vorzufinden sein werden, ist noch unklar. Den Preis von 25.000 Euro kann nach aktuellem Stand der Technik aber nur ein entsprechend abgespecktes Modell erzielen.

Abgespeckt kann beim VW ID.2 GTI Concept, 2023 vorgestellt, nun wirklich nicht die Rede sein. Leider hat Volkswagen aber keinerlei technische Daten zur scharfen Hot Hatch-Studie verraten.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Rückbesinnung auf klassische VW-Designwerte

Mit dem ID.2all-Concept präsentiert Volkswagen eine neue Designsprache, die auf den Säulen Stabilität, Sympathie und Begeisterung basiert. Die seriennahe Studie wirkt mit ihren breiten Radhäusern sportlich, zeigt klare Linien und erinnert mit ihrer C-Säule an das ikonische Design des ersten Golf. Der ID.2all tritt insgesamt selbstbewusst auf. Auffällig ist auch das beleuchtete VW-Logo am Heck – ein Designelement, das bereits beim Touareg R zum Einsatz kam. Die Maße der Studie betragen 4,05 m Länge, 1,82 m Breite und 1,53 m Höhe – das Serienmodell VW ID.2 (2025) dürfte ähnlich dimensioniert werden.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:



Apropos Dimensionen: VW plant nicht nur den elektrischen Polo-Bruder, sondern auch eine Crossvariante namens VW ID.2 X, der als Konterpart zum VW T-Cross anzusehen ist. Der ID.2 X verhält sich somit zum ID.2 wie der T-Cross zum Polo – identische Antriebstechnik im eigenständigen Gewand.

Auch interessant:

Interieur: Golf-Raumgefühl auf Polo-Länge

Foto: VW

Der Innenraum des VW ID.2all zeigt ein aufgeräumtes Cockpit mit zwei großformatigen Displays. Ein digitaler Tacho im Retrostyle oder eine Infotainmentanzeige im Kassettenrecorder-Look sorgen für nostalgische Akzente. Ergänzt wird das Bedienkonzept durch physische Tasten, einen Dreh-Drück-Steller sowie ein separates Klimabedienteil mit beleuchteten Funktionstasten. Die Innenraumgestaltung setzt auf hohe Materialqualität und intuitive Bedienbarkeit. Trotz seiner kompakten Außenmaße soll der ID.2all ein großzügiges Raumangebot bieten. Das Kofferraumvolumen beträgt 490 bis 1330 l – ein Wert, der im Kleinwagensegment überdurchschnittlich ausfällt und laut Hersteller das Raumgefühl eines Golf vermitteln soll.