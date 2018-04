Der neue Citroën C5 Aircross kommt zu Schätzpreisen von rund 20.000 Euro spätestens 2018 zu uns. Mit dem rundlichen Design und dem sympathischen Auftritt tritt der C5 Aircross dem Trend zum aggressiven Auftritt entgegen. Mit 4,5 Metern Länge bietet das SUV Platz für fünf Personen und mit 500 Litern auch einen ausreichend großen Kofferraum. In der Plug-In-Hybrid-Variante wird der Citroën C5 Aircross sogar zum Allradler mit Kraxler-Qualitäten. Die herkömmlichen Verbrenner mit drei und vier Zylindern werden zwischen 130 und 200 PS leisten, während der Stromer bis zu 300 PS haben wird. Bei den Assistenzsystemen präsentiert sich der C5 Aircross up to date und bietet unter anderem eine automatische Abstandsregelung und eine 360-Grad-Kamera.