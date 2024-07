Der iX M70 fährt sich warm

Das Vorzeige-Elektro-SUV von BMW war sicherlich kein Satz mit (i)X, ließ an manchen Stellen aber das klassische BMW-Gefühl vermissen. Wird das BMW iX Facelift (2025) hier nachbessern? Das verraten uns die neuesten Erlkönig-Fotos!

Preis: BMW iX Facelift (2025) ab 80.000 Euro?

Für voraussichtlich 2025 steht das BMW iX Facelift auf der Agenda. Ob das Elektro-SUV seinen Preis wird halten kann, darf bezweifelt werden: 77.300 Euro (Stand: Juli 2024) kostet der Einstieg ins noch aktuelle Modell. Da sich der Preis entgegen dem allgemeinen Trend über mehrere Jahre hinweg stabil gehalten hat, dürfte spätestens mit der Auffrischung ein gewisser Aufschlag fällig werden. Die Höhe hängt natürlich auch vom Umfang der Modellpflege ab.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW i5 Touring (2024) im Video:

Antriebe: Mehr PS und Reichweite denkbar

Seit seinem Debüt 2021 setzt der iX auf eine clevere Rekuperationsautomatik und Elektromotoren, die ohne seltene Erden hergestellt werden. Die damit erzielten Reichweiten fallen mit bis zu 633 km überdurchschnittlich gut aus für ein etwa 2,5 t schweres SUV. Dennoch dürfte die Marke für das BMW iX Facelift (2025) nochmals an ein paar Schräubchen drehen: Die bislang 74,4-, 109,4- und 107,7-kWh-Batterien (M60) könnten durchaus ein Upgrade erhalten. In Sachen PS beziehungsweise kW hätten die 240, 385 und 397 kW (326, 523 und 540 PS) starken Motoren mit Hinblick auf den bis zu 485 kW (660 PS) kräftigen i7 noch Luft nach oben. Das passt wiederum zur neuen Benennung der Motorisierungen, denn dem Vernehmen nach wird aus dem M60 ein M70 (siehe Erlkönigfotos), aus dem xDrive40 ein xDrive45 und aus dem xDrive50 ein xDrive60.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Neue Scheinwerfer und Stoßfänger

Auf den ersten Blick lassen die Erlkönig-Fotos des BMW iX Facelift (2025) nur wenige Änderungen erkennen. Eigentlich auch kein Wunder, sieht der progressiv gestaltete Stromer doch noch immer absolut modern aus. Dennoch erwarten wir gerade an der Front ein paar Neuerungen, um den iX an das mittlerweile deutlich stärker elektrifizierte Modellportfolio anzugleichen. So scheinen die Scheinwerfer mit einer neuen LED-Signatur verziert zu sein, während die vordere Schürze sportlicher daherkommt. Unter der Tarnung könnte die Doppelniere mit einer klassischeren Abdeckung à la i5 versehen worden sein. Am Heck wiederum rechnen wir mit einem neuen Stoßfänger, während die Rückleuchten weitgehend aus dem Vorfacelift zu stammen scheinen. An den Maßen ist – wie bei Facelifts üblich – keine Änderung zu erwarten. Der iX misst 4953 mm in der Länge, 1967 mm in der Breite und 1695 mm in der Höhe.

Interieur: Wieder mehr BMW-Gefühl?

Foto: SH Proshots

Spannend wird es vor allem beim Innenraum des BMW iX Facelift (2025): Hier bleibt abzuwarten, ob die Marke dem Bayern-SUV wieder mehr BMW-DNA zukommen lässt. Das Cockpit des 2021 getesteten iX bestach im AUTO ZEITUNG-Test zwar mit edlen Materialien und vor allem luftigen Platzverhältnissen, wies in Sachen Bedienung und Ergonomie aber Schwächen auf. Im Erlkönig war wenig überraschend weiterhin die kolossale Curved-Bildschirmeinheit zu erkennen. Stichwort Bedienung: Hier hat BMW mit dem Operating System 8.5 nachgebessert, das auch im iX Facelift Einzug halten dürfte. Für ein verbindlicheres Fahrgefühl müsste die Marke noch an Lenkung, Sitzen und dem Fahrwerk arbeiten, das recht viel Seitenneigung zulässt.

Fahreindruck des Vorgängers: Macht Lust auf E-Mobilität

Der BMW iX xDrive50 macht Lust auf E-Mobilität. Er setzt seine Prinzip-bedingten Vorteile bei Power, Raumangebot und Komfort im Test konsequent um. Zudem besticht der iX mit enormem Kurven-Grip und kraftvollen Bremsen sowie einem durchdachten Materialmix. Allerdings bleibt die BMW-typische Einbindung des Fahrenden etwas auf der Strecke und das modernisierte iDrive verlangt unerwartet viel Konzentration in der Handhabung.

Von Martin Urbanke